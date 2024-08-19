Силы ПВО сбили четыре БПЛА над Курской и Белгородской областями

Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.8 комментариев
Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.8 комментариев
Стремиться к контролю над частью венесуэльской «нефтянки» для России выгодно не только экономически, но и геополитически. Боливарианская республика – это непотопляемый авианосец вблизи США.0 комментариев
Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, а главное – это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжелая техника и F-16.20 комментариев
Захарова опровергла информацию WP о срыве «тайных переговоров» из-за атаки на Курскую область
Комментируя публикацию в The Washington Post о том, что украинская атака на Курскую область сорвала «тайные переговоры» между Россией и Украиной, Захарова заявила, что это утверждение не соответствует действительности. «Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется», – приводят ее слова в Telegram-канале ведомства.
По ее мнению, угроза для таких объектов, как Запорожская и Курская АЭС, исходит исключительно от действий Вооруженных сил Украины и их западных спонсоров. Захарова отметила, что именно ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре, используя при этом западное вооружение.
Она добавила, что Вооруженные силы России не наносят ударов по гражданским объектам, а даже наоборот, в настоящее время они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы.
Дипломат напомнила, что после выхода Киева из переговоров в апреле 2022 года контакты между сторонами свелись к гуманитарным вопросам. Несмотря на это, Россия неоднократно демонстрировала готовность к диалогу, выдвигая конкретные предложения по мирному урегулированию конфликта. Однако киевский режим проигнорировал эти предложения и продолжил террористические действия, пояснила она.
Захарова отметила, что атака на Курскую область является ярким примером того, как Киев отвечает на мирные инициативы России. Вместо того чтобы искать пути к мирному урегулированию, киевский режим выбирает путь насилия и разрушения, добавила она.
«Те, кто действительно хочет обеспечить безопасность критической инфраструктуры и избежать катастрофических последствий варварства неонацистского киевского режима, должны в первую очередь побудить этот режим отказаться от террористических методов ведения боевых действий, а страны Запада – от поощрения такой тактики и поставок ему летальных вооружений», – уточнила она.
Ранее источники The Washington Post сообщили, что Россия и Украина собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи. По информации WP, вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины.
ВСУ использовали новые канадские броневики Roshel Senator при атаке на Курскую область
Российские военные, участвовавшие в отражении украинской диверсии в Курской области, обнаружили убедительные доказательства прямого участия западных стран в провокации. В документах, найденных в захваченной украинской технике, содержится информация о том, что канадский бронеавтомобиль Roshel Senator, использованный 82-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ, был поставлен на Украину непосредственно перед вторжением, передает РИА «Новости».
Согласно техническому паспорту, броневик был поставлен на учет и прошел технический осмотр в конце июля 2024 года. Путевой лист свидетельствует о том, что машина была направлена на выполнение боевого задания за несколько дней до нападения. Это неопровержимо доказывает, что западные партнеры Украины снабжали киевский режим новейшей военной техникой, которая затем использовалась для террористических актов против мирного населения России.
По данным путевого листа, бронемашина вышла на выполнение задачи в 17 часов 30 минут 7 августа 2024 года, при этом действителен выписанный украинским командованием документ по 16 августа 2024 года. Отмечается, что из документов, захваченных российскими морпехами, следует, что Roshel Senator был не только поставлен на Украину в 2024 году, но и произведен в этом году.
Ранее бывший секретарь Совбеза, помощник президента России Николай Патрушев сообщил, что США создали все предпосылки для утраты Украиной ее суверенитета и потери части территорий.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов
По ее словам, на видеозаписи, попавшей в Сеть, отчетливо видно, как украинские солдаты издеваются над ее отцом. Петренко подчеркнула, что ее отец является гражданином России, однако на видеозаписи у него в руках старый украинский паспорт, который остался со времен проживания в Макеевке, передает РИА «Новости».
«Он живой, да. Вчера было видео, они (ВСУ) снимали его на видео, он там, у них, это тоже 100 процентов», – сказала она.
«Война началась на Украине в 2014 году, я забрала отца к себе из Макеевки, из Донбасса, и тогда у него был этот паспорт. Сейчас он гражданин России. Но у него дома валялся этот старый, никому не нужный паспорт. Там же видно, как они его заставляют, как он не хочет доставать. Просто они зашли в дом к нам, наверное, искали там чего-то и нашли этот старый паспорт», – сообщила Петренко.
Накануне в Сети опубликовали новое видео, снятое украинским источником, на котором 74-летний житель Курской области Александр Григорьев, над которым издевались украинские боевики в касках СС, отвечает по-русски на вопросы украинского оператора.
Ранее появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».
В Telegram-канале ведомства говорится, что в ходе активных боевых действий в Курской области российские подразделения группировки войск «Север» нанесли существенный урон украинским формированиям. В частности, были сорваны попытки диверсионных групп ВСУ проникнуть вглубь российской территории южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка.
Отмечается, что атаки штурмовых групп ВСУ на нескольких направлениях были успешно отражены. Российские военные, применяя артиллерию, авиацию и другие средства поражения, уничтожили танк и пять боевых бронированных машин, инженерную машину разграждения и более 30 военнослужащих.
По предварительным данным, за сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, шесть танков, 18 боевых бронированных машин и другую технику. В ведомстве указали, что в районе населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS производства США.
В пресс-службе уточнили, что оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам, складам боеприпасов и горючего 22-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Кияница, Косица и Шалыгино Сумской области.
Общие потери противника с начала боевых действий на Курском направлении превысили 3400 человек и сотни единиц вооружения: 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортеров, 262 боевые бронированные машины, 115 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, говорится в сообщении.
Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что большое число военных ВСУ уничтожены на Курском направлении, обстановка под контролем.
Как пояснил Кадыров в Telegram, где он опубликовал видео, «заслуга по их поимке принадлежит группе «Каштана» спецназа «Ахмат». Боевиков ВСУ «заманили с помощью рации уничтоженного нациста».
Кадыров «тезисно» пересказал заявления украинских военных. «Их обманным путем привезли в Курскую область (ну а как же еще?); в записях телефона один из них хвалился на камеру, что «едет убивать русню»; в плену на них снизошло озарение, что воевать с Россией нет смысла», – говорится в сообщении.
На вопрос о том, что бы пленные порекомендовали «своим товарищам, которые еще живы и находятся на той стороне», один из боевиков ВСУ посоветовал «поломать себе ногу и домой смыться».
Напомним, Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ на Курском направлении.
По его словам, там, где это возможно людей эвакуируют, а там, где относительно спокойно, старики отказываются уезжать, еле удалось уговорить двоих, передает ТАСС.
Сейчас Богачев доставляет продукты питания, воду и медикаменты жителям, которые не покинули свои дома.
Ранее житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке.
МИД КНДР: Украину в Курской области ждет повторение судьбы гитлеровцев
Как казал дипломат, нет сомнений в том, что храбрая российская армия и народ нанесут удар агрессорам железным военным кулаком и добьются своих целей на земле героев, переломивших 80 лет назад ход войны и разбивших большие войска гитлеровцев, передает ТАСС.
Представитель МИД КНДР также назвал действия ВСУ в Курской области «прелюдией к стратегическому поражению США и Запада, полному разгрому клики Зеленского».
Ранее президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись телеграммами по случаю годовщины освобождения Кореи. Ким Чен Ын выразил уверенность в победе России в «священной войне за мир и справедливость».
Economist объяснил украинское вторжение в Курскую область неспособностью ВСУ сдержать российское наступление в Донбассе
Как пишет Economist, Украина хотела развести российские силы по всей линии фронта, чтобы снизить давление в Донбассе. Издание утверждает, что обсуждалась атака не только на Курскую область, но и вылазка в Брянскую область, а также комбинированный удар, передает ТАСС.
Сырский предупредил только небольшую группу военачальников, высокопоставленных сотрудников спецслужб и украинского лидера Владимира Зеленского. Сообщается, что информация была озвучена в приватной беседе.
По данным Economist, до вторжения Сырского могли отправить в отставку в связи с непростыми отношениями с советником главы офиса Зеленского Андреем Ермаком, но сейчас его статус укрепился.
Economist утверждает, что на Западе не знали о планах Киева. Указывается, что прежде «Запад сорвал две операции Сырского»: «В одном случае информация утекла к российской стороне, а в другом случае было приказано отказаться (от планов)». Однако в случае с атакой ВСУ на Курскую область поставленный перед фактом Запад не стал возражать против действий ВСУ.
Напомним, СМИ пишут, что в Курской области вооруженные силы Украины теряют военную технику «почти в два раза быстрее, чем обычно».
По данным источника, бойцы ВС РФ нанесли точный удар по расположению украинских диверсантов в лесистой местности в районе населенного пункта Кремяное. В результате боестолкновения все 16 военнослужащих 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ были уничтожены, передает РИА «Новости».
По его словам, подразделение ВСУ ликвидировали в лесу, это подтвердили кадры, снятые с беспилотника.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска барражирующим боеприпасом «Ланцет» поразили бронетранспортер (БТР) ВСУ в приграничном районе Курской области.
Forbes заявил о потерях украинскими войсками военной техники в Курской области «почти в два раза быстрее, чем обычно»
Обозреватель Дэвид Экс отметил, что потерю техники, в том числе «гусеничных боевых бронемашин и колесных транспортеров», ВСУ «ощущают особенно остро». ВСУ теряют технику в результате ударов БПЛА, артобстрелов и засад, которые устраивают российские войска. По мнению Экса, в ходе боев в Курской области потери украинскими войсками военной техники могут еще возрасти, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.
Напомним, ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники. Американские эксперты выразили обеспокоенность значительными потерями ВСУ в ходе наступления на Курскую область.
Зеленский заявил о желании Украины устроить «буферную зону» в Курской области
Кроме того, Зеленский обратился к Западу с просьбой ускорить поставки оружия Украине, передает RT.
«Мы очень просим», – сказал Зеленский. Он отметил, что «особенно обращается сейчас» к США, Великобритании и Франции, передает ТАСС.
Напомним, вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев планирует создать «зону безопасности» в Курской области для защиты приграничных украинских территорий. Эксперты указывают, что работы ВСУ по созданию укрепрайонов на оккупированной территории Курской области сводятся практически к нулю ударами авиации и артиллерии Вооруженных сил России.
Садовой опубликовал в соцсетях фотографию похорон солдат вооруженных сил Украины и заявил, что атака на Курскую область «имеет свою страшную цену», передает РИА «Новости».
Напомним, накануне Минобороны России сообщило, что ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных. Общие потери ВСУ с начала боевых действий на Курском направлении превысили 3,4 тыс. человек.
По его словам, ВСУ всю ночь и весь день пытались прорваться на участки расположения спецназа «Ахмат», в результате чего много солдат противника было уничтожено, из техники удалось уничтожить одну боевую бронированную машину, передает ТАСС.
«Противник, который заскочил на те участки, где находятся наши подразделения, уничтожен», – сказал он.
Алаудинов добавил, уничтожение подразделений ВСУ продолжается.
Ранее Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и Сил специальных операций России уничтожили 11 единиц ВСУ за сутки.
Экс-военные ВСУ выразили готовность выдвинуться в Курскую область против украинских бойцов
Украинские добровольцы, ранее состоявшие в отряде имени Максима Кривоноса, выразили готовность принять участие в противостоянии украинским силам в Курской области. По их словам, они готовы выдвинуться в регион в случае необходимости, передает РИА «Новости».
Бойцы отряда рассказали о том, что их беспокоит обстрел мирных жителей со стороны ВСУ. «Мы пойдем, потому что там страдают невинные люди... Очень много страдает мирных жителей, обстреливают эти FPV-дроны, также сбросы... Зачем? Если воевать, так воевать нужно с военными, а не против мирного населения», – отметил боец с позывным «Борзый».
Другие бойцы отряда также выразили солидарность с этим мнением. Так, боец с позывным «Прометей» подчеркнул, что у него в Курской области живет бабушка, и он считает эту землю своей малой родиной. «У меня в Курске бабушка, у меня был дедушка из Коренево, вот они до Коренево дошли. Для меня это шокирующая новость, конечно же... Меня это очень потрясло... Я знаю то, что все придет в порядок, что их (ВСУ) выбьют оттуда, хоть они там и закрепляются, но меня это потрясло», – сказал он.
Ранее группа украинских военнопленных, находящихся в плену у российских войск, публично заявила о своем отказе от обмена и выразила желание продолжить военную службу, но уже на стороне России.
Глава района Дегтярева: Сложная оперативная обстановка сохраняется в Кореневском районе Курской области
По ее словам, на территории района сохраняется сложная оперативная обстановка, при этом граждане пытаются вернуться домой, чем мешают работе ВС России, передает РИА «Новости». Дегтярева добавила, что возвращение в район пока невозможно для местных жителей, а иногда это оборачивается трагедиями.
Она призвала жителей района набраться терпения и дать возможность российским военным «разобраться с врагом».
«Давайте не будем мешать нашим защитникам! Когда обстановка позволит, мы сообщим вам, что можно вернуться домой», – отметила глава района.
Ранее глава района Александр Богачев рассказал, что пожилые жители населенных пунктов Суджанского района Курской области отказались эвакуироваться, несмотря на атаки со стороны ВСУ.