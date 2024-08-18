ВС России уничтожили минометную позицию на Курском направлении

ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники
В Telegram-канале ведомства говорится, что в ходе активных боевых действий в Курской области российские подразделения группировки войск «Север» нанесли существенный урон украинским формированиям. В частности, были сорваны попытки диверсионных групп ВСУ проникнуть вглубь российской территории южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка.
Отмечается, что атаки штурмовых групп ВСУ на нескольких направлениях были успешно отражены. Российские военные, применяя артиллерию, авиацию и другие средства поражения, уничтожили танк и пять боевых бронированных машин, инженерную машину разграждения и более 30 военнослужащих.
По предварительным данным, за сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, шесть танков, 18 боевых бронированных машин и другую технику. В ведомстве указали, что в районе населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS производства США.
В пресс-службе уточнили, что оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам, складам боеприпасов и горючего 22-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Кияница, Косица и Шалыгино Сумской области.
Общие потери противника с начала боевых действий на Курском направлении превысили 3400 человек и сотни единиц вооружения: 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортеров, 262 боевые бронированные машины, 115 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, говорится в сообщении.
Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что большое число военных ВСУ уничтожены на Курском направлении, обстановка под контролем.