Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
Telegram-каналы BRIEF и «Незыгарь» признали иноагентами
Минюст признал Telegram-каналы BRIEF и «Незыгарь» иноагентами
Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов Telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь» и «Сирена», а также заместителя главного редактора телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) Рената Давлетгильдеева.
По данным министерства, Давлетгильдеев, занимая должность заместителя главного редактора телеканала, распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти России, а также о проводимой ими политике, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что он участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и занимался пропагандой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
Павлов также был вовлечен в распространение сообщений и материалов иностранных агентов, а также недостоверной информации о российских властях.
Ранее Росфинмониторинг включил Киру Ярмыш* и Марию Певчих* (признаны иноагентами) в список террористов и экстремистов.