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    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас

    Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Атака на Курскую область может лишить Европу остатков российского газа

    Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

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    16 августа 2024, 17:43 • Новости дня

    Telegram-каналы BRIEF и «Незыгарь» признали иноагентами

    Минюст признал Telegram-каналы BRIEF и «Незыгарь» иноагентами

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов Telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь» и «Сирена», а также заместителя главного редактора телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) Рената Давлетгильдеева.

    По данным министерства, Давлетгильдеев, занимая должность заместителя главного редактора телеканала, распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти России, а также о проводимой ими политике, передает РИА «Новости».

    Также сообщается, что он участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и занимался пропагандой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

    Павлов также был вовлечен в распространение сообщений и материалов иностранных агентов, а также недостоверной информации о российских властях.

    Ранее Росфинмониторинг включил Киру Ярмыш* и Марию Певчих* (признаны иноагентами) в список террористов и экстремистов.

    16 августа 2024, 11:07 • Новости дня
    Уровень доверия россиян Путину составил 80,8%
    Уровень доверия россиян Путину составил 80,8%
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 5 по 11 августа, вырос на 1 п. п. и составляет 80,8%, следует из данных опроса ВЦИОМ.

    Согласно данным опроса, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,8% опрошенных (плюс 1 п. п.), уровень одобрения деятельности президента увеличился на 0,2 п. п. и составил 77,1%, передает ТАСС.

    Деятельность правительства России одобряют 50,3% опрошенных (минус 0,2 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 51,9% опрошенных (минус 2,7 п. п.). О доверии Мишустину заявили 61,2% респондентов (минус 1,1 п. п.).

    Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

    Напомним, в июне уровень доверия россиян Путину превысил 81%.

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    15 августа 2024, 22:55 • Новости дня
    Стали известны подробности о пенсионере, над которым издевались военные ВСУ в касках СС
    Стали известны подробности о пенсионере, над которым издевались военные ВСУ в касках СС
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Дочь пенсионера Александра Гусарова, над которым издевались украинские военные в касках СС, рассказала подробности о его пропаже.

    Как рассказала женщина, из-за украинских обстрелов 6 августа она перевезла отца из села Гоголевка в свою квартиру в Судже. Затем она взяла детей и поехала искать жилье в более безопасном месте, куда планировала после этого доставить и отца. Однако 7 августа вернуться за отцом она уже не смогла – въезд в город закрыли из-за напряженной оперативной обстановки, сообщает Daily Storm.

    «В доме были другие люди, он был не один. Мы сказали ему, что приедем, – только отвезем детей и найдем что-нибудь. Нас просто уже не пустили назад военные. И я тут же начала звонить всем. Он ждал меня, наверное, а я не приехала», – рассказала женщина.

    В Сети было опубликовано два видео с Гусаровым. После первого видео женщина предположила, что отец возвращается домой в Гоголевку. Однако на второй записи – той, которую сняли «эсэсовцы» – мужчина «на пятаке кружится и никуда не может уйти».

    «Потерялся, но почему – не знаю. Видно, что он совсем уже изможденный, грязный, мокрый. На первом видео он еще нормально выглядит, а на сегодняшнем – просто ужас», – заявила женщина. Она рассказала, что у Гусарова не видит один глаз.

    При этом, по ее словам, отец был бодрым и энергичным: «Не то чтобы у него что-то с головой, чтобы он ушел из-за этого. Он здоровый, мы принимаем лекарства». Она не знает, что случилось с ее отцом, и надеется, что ему помогут. «Если бы я могла что-то сделать сейчас…» – заявила она.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

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    16 августа 2024, 12:40 • Видео
    Планы Зеленского на будущее Курской области

    В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

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    15 августа 2024, 18:56 • Новости дня
    Бангладеш отозвала посла из России и еще шести стран

    UNB: Бангладеш отозвала посла из России и еще шести стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел во временном правительстве Бангладеш отозвало послов из нескольких стран, в том числе из России, пишет портал UNB.

    По информации UNB, отозваны послы Бангладеш в России, ФРГ, Мальдивской Республике, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, США и Японии, передает ТАСС.

    Отмечается, что вскоре в эти страны будут направлены новые диппредставители. Должность посла Бангладеш в Москве с 2022 года занимал Камрул Ахсан.

    На прошлой неделе президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу распустил парламент, чтобы сформировать временное правительство после отставки премьер-министра Шейх Хасины.

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    15 августа 2024, 18:15 • Новости дня
    Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области

    Минобороны: Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области

    Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области
    @ Лысцева Марина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет Ту-22М3 в четверг потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, экипаж бомбардировщика катапультировался, их жизни ничего не угрожает, передает ТАСС. Крушение Ту-22М3 не вызвало разрушений на земле, он упал в безлюдной местности, добавили в Минобороны.

    Три пилота упавшего самолета найдены, с четвертым сохраняется связь, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

    По предварительной информации, самолет разбился из-за технической неисправности.

    В конце июля истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался.

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    15 августа 2024, 20:19 • Новости дня
    Обвиняемая в фейках о ВС России педиатр Буянова пыталась сбежать за границу

    Tекст: Кристина Цыцура

    Педиатр Надежда Буянова, обвиняемая в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС России, пыталась скрыться за границей, об этом сообщается в материалах дела.

    «Буянова Н.Ф. нарушила ранее установленную меру пресечения в виде запрета определенных действий, скрылась от следствия и была объявлена в розыск», – передает ТАСС со ссылкой на решение Мосгорсуда о ее аресте.

    Сообщается, что женщину задержали в районе, близком к границе России. Информацию о Буяновой получили в ходе розыскных мероприятий правоохранительных органов. «При себе у нее была значительная сумма денег и мобильное устройство», – отмечается в документе. В связи с этим Мосгорсуд принял решение поместить Буянову под стражу.

    Ранее Буяновой ужесточили обвинение по делу о фейках про ВС России. По версии обвинения, Буянова на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции. Дело переквалифицировали на статью «Публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». По ней женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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    15 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Германия решила передать Украине десятки танков Leopard и сотни бронемашин

    Генерал ФРГ Фройдинг: Германия планирует до конца года передать Украине около 30 танков Leopard 1

    Германия решила передать Украине десятки танков Leopard и сотни бронемашин
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин до конца этого года хочет передать Киеву около 30 танков Leopard 1A5, заявил возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг.

    Также Германия планирует поставить Украине два ЗРК IRIS-T SLM, два ЗРК IRIS-T SLS, управляемые ракеты к ним, десять ЗСУ Gepard, 400 бронемашин MRAP 4, 12 самоходных гаубиц PzH 2000 и четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, сообщил Фройдинг в интервью, опубликованном на YouTube-канале ВС ФРГ, передает РИА «Новости».

    Кроме того, планируется, что Киев получит от Германии беспилотники, различные системы борьбы с дронами, штурмовые винтовки, боеприпасы, грузовики, медоборудование и полевой госпиталь.

    Ранее Германия подтвердила передачу Украине восьми Leopard 1.

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    15 августа 2024, 21:46 • Новости дня
    МИД раскритиковал новые армянские учебники истории
    МИД раскритиковал новые армянские учебники истории
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роль России в новых учебниках по истории в Армении искажена, властям страны не следует «смотреть сквозь пальцы» на это, заявил российский МИД.

    Речь идет о новом учебнике по истории для 8-х классов, в котором глава, посвященная присоединению Восточной Армении к России, содержит ряд существенных исторических неточностей, сообщили в дипведомстве, передает ТАСС.

    В частности, авторы учебника назвали Туркманчайский мирный договор «аннексией» Восточной Армении, указали в МИД России. В ведомстве отметили, что до недавнего времени в армянских учебниках Туркманчайский договор оценивался как имеющий «колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности».

    «Ставить под сомнение особую роль Российской империи, а впоследствии СССР и России в деле становления нынешней Армении означает идти против общеизвестных фактов. Речь об очередной беззастенчивой попытке переписать нашу общую историю», – подчеркнули в российском МИД.

    Москва надеется, что армянские власти примут необходимые меры для исправления этой ситуации и не допустят распространения в школах учебников, содержащих искаженную информацию о совместной истории двух стран, добавили там.

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    16 августа 2024, 10:39 • Новости дня
    Жители Курской области спасли раненого солдата ВСУ и передали российским военным
    Жители Курской области спасли раненого солдата ВСУ и передали российским военным
    @ t.me/wargonzo

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Курской области Александр и Михаил спасли раненого солдата ВСУ и передали российским военным, ему оказана необходимая помощь, сообщил военный корреспондент Семен Пегов.

    В своем Telegram-канале WarGonzo он указал, что уроженцы Курской области братья Александр и Михаил обнаружили в лесу истекающего кровью после боя украинского солдата.

    «Здесь не будет устрашающих кадров расправы, мужики наложили вэсэушнику жгуты и передали в руки российских военнослужащих, объяснив, что человек с перебитой ногой – уже не враг», – указано в сообщении.

    Раненому была оказана необходимая медицинская помощь, а братья сейчас помогают мирным жителям выезжать из приграничных поселков.

    Ранее российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области и группу из трех украинских военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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    15 августа 2024, 21:24 • Новости дня
    Захарова назвала просьбу ООН о доступе в Курскую область «очередным перформансом»
    Захарова назвала просьбу ООН о доступе в Курскую область «очередным перформансом»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «очередным перформансом» запрос Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на доступ в Брянскую, Белгородскую и Курскую области.

    Несмотря на очевидный террористический акт, совершенный Киевом против курян, экспертов не интересуют права человека, речь идет об «очередном перформансе, когда правочеловеческая проблематика используется в качестве политического инструмента», заявила дипломат, передает ТАСС.

    «В данном случае еще и с особым цинизмом», – подчеркнула она.

    Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обратилось к России с просьбой предоставить доступ в Курскую область для проверки заявлений о нарушениях прав человека со стороны ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поездка ооновцев в Курскую область может таить подвох.

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    16 августа 2024, 07:57 • Новости дня
    Группа украинских штурмовиков ликвидирована в Курской области
    Группа украинских штурмовиков ликвидирована в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе ожесточенного боестолкновения в районе населенного пункта Крупец Курской области российские подразделения уничтожили группу украинских десантников из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщают в ВС России.

    Известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию России в районе населенного пункта Крупец Курской области. В ответ на это российские подразделения незамедлительно предприняли меры по ее ликвидации, передает РИА «Новости».

    В ходе ожесточенного боя, который продолжался несколько часов, российским военным удалось полностью уничтожить группу десантников ВСУ. По предварительным данным, в результате боестолкновения погибли шесть украинских военнослужащих.

    Российские военные также захватили оружие и боеприпасы, которые были у украинской диверсионной группы.

    Накануне российские войска очистили от ВСУ Крупец в Курской области.

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    16 августа 2024, 08:30 • Новости дня
    Агенты ФБР пришли с обыском к ведущему Первого канала Саймсу

    Rappahannock News: В США сотрудники ФБР пришли с обыском в дом политолога Дмитрия Саймса

    Агенты ФБР пришли с обыском к ведущему Первого канала Саймсу
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники ФБР проводят следственные мероприятия в доме в штате Виргиния, который, предположительно, принадлежит политологу и ведущему Первого канала Дмитрию Саймсу, сообщило издание Rappahannock News.

    Очевидцы рассказали о работе сотрудников правоохранительных органов в поместье Patria, которое, по данным реестра округа Раппаханнок, принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу. Он приобрел его в июле 2021 года за 1,63 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rappahannock News.

    Представитель ФБР Саманта Шеро заявила, что действия правоохранительных органов санкционированы судом.

    Между тем Саймс сообщил, что находится за пределами США и не видел ордера на арест, равно как и не был официально уведомлен о каких-либо действиях. По его словам, ему неизвестно, что он является объектом расследования, но намерен получить необходимую информацию, а затем предпринять надлежащие действия.

    Дмитрий Саймс известен в дипломатических кругах Вашингтона, он считается экспертом по России. С 2018 года он ведет ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

    Ранее агенты ФБР провели обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в Делмаре в штате Нью-Йорк.

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    15 августа 2024, 22:18 • Новости дня
    В Курской области боец с помощью канистры сжег заглохшую БМП ВСУ под носом у противника
    В Курской области боец с помощью канистры сжег заглохшую БМП ВСУ под носом у противника
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Российский военный на Курском направлении под носом у противника сжег украинскую БМП-1, использовав для этого канистру с топливом, свидетельствует опубликованное в соцсетях видео.

    Как рассказал в Telegram венный блогер Кирилл Федоров, БМП «ускользнула и смогла прорваться», но через некоторое время заглохла. Украинские военные, которые были в ней, спрятались в кустах – «не более чем на 30 м от нее».

    В это время к БМП на машине Lada подъехал российский военный, взял канистру, облил из нее БМП и поджег, после чего уехал.

    Напомним, также было опубликовано видео уничтожения американской установки ракетной системы залпового огня HIMARS, обстреливавшей Курскую область. По позиции HIMARS в Сумской области нанес удар расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер».

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    15 августа 2024, 19:32 • Новости дня
    Politico: США обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет JASSM

    Politico: США обсуждают передачу Украине ракет JASSM дальностью более 900 км

    Politico: США обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет JASSM
    @ U.S. Air Force/Airman 1st Class Adam Olson

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон открыт к предложению по поставке Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM, но окончательно решение по ним еще не принято, сообщили источники газеты Politico.

    Администрация американского президента Джо Байдена сейчас прорабатывает детали по возможным поставкам ракет JASSM, она проверяет механизм передачи «чувствительных технологий», сообщили собеседники Politico, передает ТАСС.

    Чиновники хотят убедиться, что украинские самолеты смогут нести ракеты весом свыше одной тонны с боеголовкой весом свыше 450 кг. Пока в Белом доме, Госдепе и Пентагоне не комментировали эти сообщения. Однако, как отмечает Politico, Пентагон уже работает над изменениями, которые позволят Украине запускать это оружие с истребителей F-16.

    Дальность ракет JASSM класса «воздух – земля» превышает 926 км, в числе характеристик указаны «высокая точность» и «большая летальность». По данным издания, такие ракеты США поставляют только «ближайшим союзникам», их закупили Польша, Австралия и Финляндия.

    В мае эксперты предупреждали, что поставляемые киевскому режиму F-16 будут представлять наибольшую опасность с ракетами AGM-158 JASSM «воздух – земля».

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    16 августа 2024, 04:27 • Новости дня
    Не удалось спасти одного из летчиков разбившегося в Иркутской области Ту-22М3

    В результате крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области погиб один из летчиков

    Не удалось спасти одного из летчиков разбившегося в Иркутской области Ту-22М3
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Один из летчиков, находившихся на борту бомбардировщика Ту-22М3, который потерпел крушение в Иркутской области, погиб, сообщил губернатор Игорь Кобзев со ссылкой на органы военного командования Минобороны России.

    Кобзев сообщил в Telegram, что «одного из пилотов спасти не удалось». Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. По словам Кобзева, работы на месте падения самолета велись «всю ночь».

    Остальные пилоты получили травмы различной степени тяжести, пострадавшие госпитализированы. «Специалистам сейчас предстоит определить точную причину крушения. Вчера предварительной версией была техническая неисправность», – сообщил губернатор.

    Напомним, Ту-22М3 в четверг потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж катапультировался. Сообщалось, три пилота найдены, с четвертым установлена связь.

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    16 августа 2024, 02:33 • Новости дня
    В США рассказали о провале нападения ВСУ на Белгородскую область

    Washington Post сообщила об «ужасных боях» при провальной попытке нападения ВСУ на Белгородскую область

    В США рассказали о провале нападения ВСУ на Белгородскую область
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины попытались атаковать Белгородскую область, но атака провалилась и привела к гибели многих украинских боевиков, сообщила Washington Post.

    Издание ссылается на слова трех украинских военных, в том числе одного командира ВСУ. Washington Post пишет, что Белгородская область подготовилась, там были противотанковые заграждения и мины, а украинские войска, участвовавшие в нападении, почти сразу попали под интенсивные обстрелы артиллерии, атаки беспилотников, авиаудары, передает ТАСС.

    Боевик ВСУ с позывным Хакер сообщил, что все члены его группы оказались ранены при атаке в районе Колотиловки «четыре дня назад». Хакер сказал, что боялся за свою жизнь, так как украинские военные не знали местности, им приходилось действовать вслепую.

    Как пишет Washington Post, он сообщил, что «многие солдаты были контужены или тяжело ранены, а другие были убиты, их пришлось оставить». Из-за интенсивных обстрелов «выжившим пришлось укрываться в русских окопах в течение нескольких дней», пока за ними не приехала бронетехника для эвакуации.

    Издание отмечает, что «ужасные бои резко контрастировали с почти праздничным настроением украинских чиновников».

    Напомним, сообщалось о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении активности ВСУ на границе Краснояружского района и начале эвакуации местных жителей в безопасные места. В Белгородской области введен режим ЧС федерального уровня.

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    Эсэсовцы в ВСУ гордятся издевательствами над русскими

    «Руссише швайне», – кричали в Курской области 74-летнему пенсионеру двое военных ВСУ, одетых в каски с символикой СС. Произошедшее – не первый случай издевательств украинских военных над гражданскими. При этом украинцев никто не заставлял издеваться над пожилым мужчиной: они сами надели каски, записали происходящее на видео и выложили издевательства в интернет. Почему солдаты ВСУ во всем копируют немецких нацистов? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

    • Нападение на Курщину: Байден все знал

      Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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