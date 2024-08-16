Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
Подозреваемым в нападении на «Крокус» добавили две новых статьи
Участникам нападения на «Крокус» добавили два новых обвинения
Четверым исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» добавили два новых пункта обвинения: в прохождении обучения терроризму и в участии в террористической организации, сообщает источник из Басманного суда.
Согласно материалам дела, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев и Мухамадсобир Файзов обвиняются по статьям «Участие в террористической организации» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» УК РФ, передает ТАСС.
Ранее Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» Саидакрам Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву и Шамсидину Фаридунии.