Июльскую жару пообещали жителям Центральной России на выходных

Гидрометцентр: Жителей Центральной России на выходных ждет июльская жара

Tекст: Александра Юдина

По его словам, резкие перемены в погоде связаны с антициклоном: если в начале недели температура была значительно ниже нормы и напоминала скорее сентябрьскую, то в воскресенье днем воздух прогреется до 28 градусов при ночной температуре около 15 градусов, передает РИА «Новости».

Вильфанд добавил, что возможны кратковременные дожди в выходные дни. Однако, по его прогнозам, после этого установится устойчивый теплый период как минимум до середины следующей недели.

На погоду в Москве, как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, продолжает оказывать влияние антициклон.

Ожидается, что в течение дня будет преобладать переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха в столице составит +23...+25 градусов, что соответствует климатической норме для этого времени года. В Подмосковье термометры покажут от +21 до +26 градусов.

По словам синоптика, ветер в пятницу будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление останется практически без изменений и составит около 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичам посоветовали не ждать возвращения теплого лета.

