Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Европа, не имеющая ни стратегии, ни целей в текущем противостоянии с Россией, продолжает наказывать саму себя.0 комментариев
Июльскую жару пообещали жителям Центральной России на выходных
Гидрометцентр: Жителей Центральной России на выходных ждет июльская жара
В предстоящие выходные жителей Центральной России ожидает неожиданный температурный скачок, в воскресенье столбики термометров поднимутся до 28 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, резкие перемены в погоде связаны с антициклоном: если в начале недели температура была значительно ниже нормы и напоминала скорее сентябрьскую, то в воскресенье днем воздух прогреется до 28 градусов при ночной температуре около 15 градусов, передает РИА «Новости».
Вильфанд добавил, что возможны кратковременные дожди в выходные дни. Однако, по его прогнозам, после этого установится устойчивый теплый период как минимум до середины следующей недели.
На погоду в Москве, как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, продолжает оказывать влияние антициклон.
Ожидается, что в течение дня будет преобладать переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха в столице составит +23...+25 градусов, что соответствует климатической норме для этого времени года. В Подмосковье термометры покажут от +21 до +26 градусов.
По словам синоптика, ветер в пятницу будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление останется практически без изменений и составит около 747 миллиметров ртутного столба.
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