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Захарова назвала просьбу ООН о доступе в Курскую область «очередным перформансом»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «очередным перформансом» запрос Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на доступ в Брянскую, Белгородскую и Курскую области.
Несмотря на очевидный террористический акт, совершенный Киевом против курян, экспертов не интересуют права человека, речь идет об «очередном перформансе, когда правочеловеческая проблематика используется в качестве политического инструмента», заявила дипломат, передает ТАСС.
«В данном случае еще и с особым цинизмом», – подчеркнула она.
Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обратилось к России с просьбой предоставить доступ в Курскую область для проверки заявлений о нарушениях прав человека со стороны ВСУ.
Газета ВЗГЛЯД писала, что поездка ооновцев в Курскую область может таить подвох.