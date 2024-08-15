Tекст: Валерия Городецкая

Несмотря на очевидный террористический акт, совершенный Киевом против курян, экспертов не интересуют права человека, речь идет об «очередном перформансе, когда правочеловеческая проблематика используется в качестве политического инструмента», заявила дипломат, передает ТАСС.

«В данном случае еще и с особым цинизмом», – подчеркнула она.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обратилось к России с просьбой предоставить доступ в Курскую область для проверки заявлений о нарушениях прав человека со стороны ВСУ.

Газета ВЗГЛЯД писала, что поездка ооновцев в Курскую область может таить подвох.