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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В церемонии закрытия Олимпиады даже обсуждать нечего

    После краткого концерта на сцену выперлись чиновники Бах и Эстанге и давай благодарить лично товарища Макрона. И группа натовцев начала спускать флаг Олимпиады. Я что-то подумал про Сочи – какой бы визг стоял, если бы флаг спускали люди в русской военной форме.

    12 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Победа требует долгой воли

    События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.

    15 комментариев
    13 августа 2024, 16:15 • Новости дня

    В ООН решили проверить нарушения ВСУ прав человека в Курской области

    ООН попросила Россию предоставить доступ в Курскую область для проверки нарушений прав человека солдатами ВСУ

    В ООН решили проверить нарушения ВСУ прав человека в Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обратилось к России с просьбой предоставить доступ в Курскую область для проверки заявлений о нарушениях прав человека со стороны ВСУ.

    Об этом сообщила официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани РИА «Новости». «Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это крайне сложно», – отметила Шамдассани.

    В воскресенье уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой осудить террористические действия Украины в связи с атаками на Курскую область.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил, что украинские военные ведут операцию в Курской области.

    12 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Зеленский признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область
    Зеленский признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично подтвердил, что украинские военные ведут операцию в Курской области.

    Как указал Зеленский, он провел заседание ставки Верховного главнокомандующего, на котором заслушал доклад главкома украинской армии Александра Сырского относительно действий ВСУ на фронте и операции в Курской области, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Зеленский заявил о подготовке силами МВД Украины, СБУ и других ведомств некоего плана для территорий Курской области, где «проводится операция».

    Накануне бывший помощник главы Пентагона по международной безопасности Час Фриман заявил, что нападение украинской стороны на Курскую область было необходимо Владимиру Зеленскому для поднятия морального духа войск.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров с Россией.

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    13 августа 2024, 10:22 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за два дня в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ за два дня в Курской области потеряли 45 единиц техники

    Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за два дня в Курской области
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бесконтрольное передвижение украинских подразделений на Курском направлении уже остановлено, ВСУ за два дня потеряли 45 единиц техники, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, «катание» ВСУ по Курской области остановлено, живая сила и техника уничтожается третий день, украинского запланированного блицкрига не получилось, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что тремя подразделениями за один день было уничтожено 32 единицы техники, в понедельник – 13 единиц техники.

    Ранее Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области.

    Кроме того, в Минобороны указали, что ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли до 1610 человек, 32 танка, 23 БТР, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    12 августа 2024, 20:50 • Новости дня
    Гагин: В нападении на Курскую область участвовали наемники из Польши, Франции и США
    Гагин: В нападении на Курскую область участвовали наемники из Польши, Франции и США
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что среди бойцов, участвовавших в нападении на Курскую область, находятся поляки, французы и американцы, возможно, включая офицеров и личный состав НАТО.

    По его мнению, это нападение со стороны ВСУ было заранее спланировано и в нем участвуют исключительно хорошо подготовленные бойцы, передает РИА «Новости».

    Гагин отметил, что противник может понести значительные потери, включая иностранных наемников, среди которых могут быть и офицеры НАТО. Он заявил, что точно определить, кто из солдат ВСУ наемник, а кто – регулярный военный, сложно.

    «Однако все они обречены на уничтожение, поскольку наши Военно-космические силы эффективно работают по их тылам и нарушают логистику», – подчеркнул он в эфире телеканала «Россия–1». Он также добавил, что все, кто прорвался на территорию России, будут рассеяны и уничтожены.

    Ранее президент Владимир Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России.

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    12 августа 2024, 18:48 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен штурмовую группу ВСУ в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Курской области российские силы взяли в плен штурмовую группу ВСУ численностью пять человек, состоящую из военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сообщили в силовых структурах РФ.

    Как указали в силовых структурах, украинские десантники были пленены в районе населенного пункта Мартыновка. Видео с пленными подтверждает эту информацию. По словам представителя силового ведомства, группа действовала в составе диверсионно-разведывательного отряда, и основная ее часть была ликвидирована в ходе боестолкновения, передает РИА «Новости».

    Ранее СК России возбудил уголовное дело в отношении командиров военных частей ВСУ, совершивших нападение на Курскую область.

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    12 августа 2024, 21:08 • Новости дня
    Алаудинов опроверг слухи о сдаче в плен бойцов «Ахмата» в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ни один боец этого подразделения не сдался в плен на Курском направлении.

    Он указал, что противник распространяет ложные сообщения о сдаче в плен бойцов спецназа «Ахмат» и «Аида». «Много слухов, но самое важное – ни один наш боец не оказался в плену», – отметил Алаудинов в опубликованном видео в своем Telegram-канале.

    Ранее Алаудинов заявил о возможности уничтожать рекордное число боевиков и техники ВСУ из-за вторжения в Курскую область.

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    13 августа 2024, 08:23 • Новости дня
    Российские войска захватили станцию Starlink при штурме позиции ВСУ в Курской области
    Российские войска захватили станцию Starlink при штурме позиции ВСУ в Курской области
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В приграничном районе Курской области уничтожено четверо украинских военнослужащих и захвачена станция Starlink, сообщили в Министерстве обороны России.

    Украинских боевиков обнаружила штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск «Север» благодаря разведке с помощью БПЛА, захвачена станция Starlink, передает RT.

    Ранее Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области.

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    13 августа 2024, 12:10 • Новости дня
    Польские танки замечены в атаке ВСУ на Курскую область

    Defence24: Польские танки участвуют в атаке ВСУ на Курскую область

    Польские танки замечены в атаке ВСУ на Курскую область
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Польские танки РТ-91 Twardy, состоящие на вооружении 22-й механизированной бригады ВСУ, принимают активное участие в атаке на Курскую область, пишет польский интернет-портал Defence24.

    По данным издания, Варшава передала Украине 60 танков РТ-91 Twardy, которые являются глубокой модернизацией советского Т-72М1. Украинские экипажи прошли обучение на этих машинах в Польше, передает ТАСС.

    Отмечается, что перед наступлением танки были модернизированы и усилены дополнительной броней – более мощным двигателем, современной системой управления огнем и дополнительной броней.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине в ответ на статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.

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    12 августа 2024, 17:36 • Новости дня
    Минобороны сообщило о наращивании группировки в Курской области

    Минобороны: В Курскую область прибывает большое количество личного состава и техники

    Минобороны сообщило о наращивании группировки в Курской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курскую область направляются большое количество личного состава, техники и боеприпасов, сообщило российское министерство обороны.

    Эти силы прибывают в регион для боевой работы и всестороннего обеспечения войск, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Также организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и создания резервов. Кроме того, организовано всестороннее тыловое обеспечение подразделений, отражающих попытки ВСУ проникнуть вглубь России.

    Напомним, президент Владимир Путин потребовал от Минобороны выбить ВСУ с территории Курской области.

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    12 августа 2024, 17:02 • Новости дня
    СК: ВСУ расстреливали убегающих из Белогорского монастыря мирных граждан
    СК: ВСУ расстреливали убегающих из Белогорского монастыря мирных граждан
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Следственный комитет фиксирует случаи целенаправленного нападения ВСУ на мирных жителей в Курской области, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    Например, украинские военнослужащие открыли огонь по группе мирных граждан, эвакуировавшихся из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В результате этой атаки погиб один человек, говорится в Telegram-канале СК.

    Кроме того, в городе Суджа украинский оператор FPV-дрона нацелил устройство на машину скорой помощи. В результате взрыва погибли фельдшер и водитель, а врач с ранениями был госпитализирован. Также под обстрел попал журналист Евгений Поддубный.

    «В ходе осмотров установлено, что украинская сторона активно использует стрелковое оружие, тяжелую технику, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО», – сообщили в ведомстве.

    Ранее врио главы Курской области заявил, что в регионе 180 тыс. человек подлежат эвакуации.


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    12 августа 2024, 16:54 • Новости дня
    Смирнов: В Курской области 180 тыс. человек подлежат эвакуации
    Смирнов: В Курской области 180 тыс. человек подлежат эвакуации
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 180 тыс. человек подлежат эвакуации из Курской области, уже выехали и эвакуированы примерно 121 тыс. жителей региона, доложил врио губернатора Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину по видеоконференцсвязи на совещании по ситуации на российской границе.

    По его словам, в регионе 8 августа приступили к эвакуации шести приграничных районов и двух районов, граничащих с атомной станцией. Смирнов добавил, что эвакуировать было необходимо 180 тыс. человек, уже выехали 121 тыс., по остальным работа продолжается, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник оперштаб принял решение об эвакуации жителей Беловского района Курской области.

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    13 августа 2024, 14:06 • Новости дня
    В Совфеде объяснили гордость сенатора США Грэма за вторжение ВСУ в Курскую область

    Сенатор Долгов назвал враньем слова сенатора США Грэма о неожиданности вторжения ВСУ в Курскую область

    В Совфеде объяснили гордость сенатора США Грэма за вторжение ВСУ в Курскую область
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Татьяна Алабугина

    Нападение ВСУ на Курскую область не стало сюрпризом для Вашингтона. Более того, операция готовилась при непосредственном участии США и НАТО. И слова Линдси Грэма это лишь подтвердили, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее американский сенатор похвалил Владимира Зеленского за нападение на российский регион.

    «Если официальный Вашингтон стыдливо тушевался, пытаясь убедить всех в том, что якобы не знал о планах Киева, то Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) всех сдал. Кстати, он уже не в первый раз публично подтверждает, что за всеми подобными действиями офиса Владимира Зеленского стоят США и администрация Байдена», – отметил сенатор Константин Долгов.

    Слова американского политика о том, что Украина якобы не предупредила США об атаке на Курскую область, собеседник счел враньем. «Может быть, лично Грэм ничего и не знал, но это и не та фигура, которую будут посвящать в военно-оперативное планирование. Я напомню, что это достаточно маргинальный сенатор, который не пользуется большим влиянием в вашингтонских коридорах власти», – пояснил парламентарий.

    Долгов убежден: нападение ВСУ на Курскую область не было сюрпризом для Вашингтона и готовилось при непосредственном участии США и НАТО. «Нет сомнений в том, что операция спланирована и подготовлена западными странами: они обеспечили украинских боевиков вооружением и техникой, а также передавали разведданные», – детализировал спикер. 

    По мнению сенатора, лучшим ответом России на заявление Грэма станут успехи российских военных на поле боя. «Американские политики понимают только язык силы, а вступать в какие-то словесные перепалки с ними бессмысленно. Поэтому мы сосредоточимся на решении задач, которые озвучил Владимир Путин: выкинуть противника за пределы российской территории и достичь целей спецоперации. Для этого сейчас делается все необходимое», – заключил Долгов.

    Ранее американский сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев похвалил Владимира Зеленского за нападение на Курскую область. По его словам, после 2,5 лет Зеленский продолжает стоять на своих позициях, да и еще зашел в Россию, в США гордятся его руководством. Грэм также добавил, что рад нападению, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.

    Накануне Зеленский публично подтвердил, что украинские военные ведут операцию в Курской области. На этом фоне бывший помощник главы Пентагона по международной безопасности Час Фриман заявил, что нападение украинской стороны на Курск было необходимо Зеленскому для поднятия морального духа войск. Тот якобы намеревался показать ЕС и США, что все еще способен причинить ущерб России. Однако, по мнению Фримана, ему этого не удалось. Действия Киева он счел актом отчаяния.

    Накануне Владимир Путин провел оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах России, которые подвержены атакам ВСУ. Президент заявил, что потери Киева «драматически для них увеличиваются», в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые перебрасываются к границе России.

    «Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», – заверил Путин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Киев выбрал военное поражение вместо мирных переговоров.

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    12 августа 2024, 17:52 • Новости дня
    СК возбудил дело в отношении двух командиров ВСУ за атаку на Курскую область

    СК возбудил дело в отношении командиров ВСУ Пипко и Ишкулова после атаки на Курскую область

    СК возбудил дело в отношении двух командиров ВСУ за атаку на Курскую область
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командиров военных частей ВСУ, совершивших нападение на Курскую область.

    Сообщается, что в атаке участвовали 22-я отдельная механизированная бригада и 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ. Уголовные дела возбуждены в отношении командиров этих частей – Владимира Пипко и Эмиля Ишкулова, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

    Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство мирных жителей. Также устанавливаются другие лица из числа ВСУ, причастные к атаке на приграничные районы Курской области.

    Ранее сообщалось, что при атаке на Курскую область погибли 12 человек.

    Коментарии (7)
    13 августа 2024, 14:25 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки в Курской области до 420 военных и 55 единиц бронетехники
    ВСУ потеряли за сутки в Курской области до 420 военных и 55 единиц бронетехники
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» пресекла попытки прорыва мобильных групп украинских боевиков проникнуть вглубь российской территории в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Попытки ВСУ проникнуть предпринимались в районах Общего Колодезя, Снагостя, Каучука, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отражена атака 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки, там уничтожено до 15 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

    Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад противника у Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки.

    При зачистке Озерков уничтожено до 15 украинских военнослужащих и четыре бронетранспортера Stryker, взято в плен шесть боевиков ВСУ. Поражены резервы украинской армии у Мирополья, Могриц и Петрушевки в Сумской области.

    Украинская сторона за сутки на Курском направлении потеряла до 420 человек, 55 единиц бронетехники, включая три танка, восемь БТР, БМП, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, установку РСЗО и артиллерийское орудие.

    Всего за время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла до 2030 человек, 35 танков, 31 БТР, 18 БМП, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре ЗРК, две установки РСЗО и 14 орудий полевой артиллерии.

    Коментарии (13)
    12 августа 2024, 18:56 • Новости дня
    FT: Украина понесла большие потери при нападении на Курскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские войска в ходе атаки на Курскую область понесли большие потери, на границе в Сумской области работает множество автомобилей скорой помощи, утверждает Financial Times.

    Множество машин скорой и бронированных машин медицинской эвакуации направились к линии фронта и от нее, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    По данным издания, часть украинских боевиков ликвидировали в ходе ударов ФАБ-500.

    В понедельник Минобороны сообщало, что украинская армия на Курском направлении потеряла до 260 человек в последние сутки.

    Коментарии (2)
    12 августа 2024, 18:15 • Новости дня
    Смирнов рассказал о размещении военных в приграничных селах Курской области

    Врио главы Курской области Смирнов: Приграничные села в регионе опустели, их занимают военные

    Tекст: Дарья Григоренко

    Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину о передаче населенных пунктов и районных центров в приграничных районах Курской области под контроль военных.

    Как указал Смирнов на оперативном совещании, в настоящее время приграничные территории практически полностью освобождены от гражданского населения и переданы в распоряжение военных формирований. «Населенные пункты, районные центры опустели. Они сейчас занимаются военными частями», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Ранее Смирнов сообщил, что в Курской области планируется возвести 90 взводно-опорных пунктов.

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      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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