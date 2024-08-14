Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.11 комментариев
Уничтожение группы украинских штурмовиков в Курской области сняли на видео
Российская артиллерия под Коренево в Курской области уничтожила группу штурмовиков 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ, сообщил источник в силовых структурах.
Артиллерия уничтожила группу штурмовиков-десантников 225-го отдельного штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ, сказал собеседник РИА «Новости».
Отмечается, что в группе штурмовиков было шесть человек, их засекли российские разведчики.
До этого в регионе в плен попали несколько штурмовых групп из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.
Напомним, украинская армия в последние сутки потеряла до 270 человек в Курской области.