Дело завели после обрушения межэтажного перекрытия в доме в Петербурге

Tекст: Кристина Цыцура

Инцидент произошел в ночь на понедельник на Гороховой улице, 46. Отмечается, что обошлось без пострадавших, передает РИА «Новости».

Следствие предполагает, что владелица квартиры наняла рабочих для проведения ремонта, включая демонтаж межкомнатных перекрытий. Но нарушение норм законодательства при выполнении работ привело к обрушению не только перекрытий самой квартиры, но и других конструкций здания.

Следственное управление уточняет, что владельцам квартир был причинен ущерб на сумму более 500 тыс. рублей.

Согласно открытым источникам, дом на Гороховой улице, 46 был построен в 1828 году и включает 26 квартир.

Ранее при обрушении потолка водного комплекса во Владивостоке пострадали девять человек.

