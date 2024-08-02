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При обрушении потолка водного комплекса во Владивостоке пострадали девять человек
При обрушении потолка во владивостокском водном комплексе «Акватория» пострадали девять человек, большая часть из них пройдут амбулаторное лечение, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Всего в ЧП пострадали девять человек, детей среди них нет. Один человек госпитализирован во Владивостоксую клиническую больницу №2, его состояние оценивается как средней степени тяжести, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Там добавили, что остальные восемь человек осмотрены врачами и отправлены на амбулаторное лечение.
Напомним, в центре Владивостока обрушился потолок водного комплекса «Акватория», площадь обрушения – 100 квадратных метров.