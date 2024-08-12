ЕС завершил подготовку подразделений женщин-саперов с собаками для ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

Европейская комиссия сообщила о завершении масштабного проекта по обучению саперного подразделения для ВСУ. В течение пяти месяцев в Камбодже проходили подготовку восемь украинских женщин, которые теперь смогут работать с собаками-саперами. Собаки породы бельгийская овчарка, специально отобранные для этой миссии, также прошли интенсивный курс дрессировки, передает ТАСС.

Как отметили в Еврокомиссии, это первый случай, когда бельгийские овчарки будут использоваться в качестве собак-саперов на территории Украины. «Собаки могут проверить большие участки земли гораздо быстрее, чем люди», – подчеркнули в ЕК.

Проект финансировался «путем выделения гранта в 2 млн евро из службы Еврокомиссии по инструментам внешней политики». ЕК выразила надежду, что новое саперное подразделение будет эффективно использоваться в Николаевской и Харьковской областях, где остро стоит проблема заминированных территорий.

Напомним, в конце июня Эстония не смогла направить группу саперов на Украину для разминирования ее территории из-за бюрократических препятствий со стороны Киева.

Ранее украинский министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что Украина планирует задействовать женщин в разминировании, это делается в рамках «инклюзивности». В МИД России назвали «новостями психбольницы» планы Украины использовать женщин в разминировании.