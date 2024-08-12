Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.0 комментариев
Умер экс-президент Федерации фигурного катания на коньках России Писеев
Бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев умер в возрасте 82 лет, сообщили в федерации.
В ФФККР сообщили, что Писеев скончался утром в понедельник, и принесли соболезнования родным и близким, передает ТАСС.
С 1989 по 1992 год Писеев был президентом Федерации фигурного катания на коньках СССР, с 1992 по 2010 год являлся главой ФФККР. С 2010 по 2014 год он занимал пост гендиректора Федерации фигурного катания на коньках России. С 1992 года был членом исполкома Олимпийского комитета России.