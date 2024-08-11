Вера Павловна делала куколок-мотанок. Маленькие куклы, которые мотаются из ткани и нитей, не шьются. Продавала их на ярмарках и деньги от продаж передавала на помощь людям в Донбассе. А еще сделала несколько десятков кукол специально для наших бабушек. Чтобы они знали, что они не одни.0 комментариев
В Калужской области торжественно открыли военно-историческую экспедицию «Западный фронт. Варшавское шоссе»
У калужской деревни Цветовка состоялось торжественное открытие международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе», там собрались более 600 представителей поисковых объединений из 29 регионов России и пяти стран СНГ.
«Сколько бы не работали поисковики, как бы мы не старались, пока мы не закончили с вами ту войну, не подняли последнего солдата, не установили все имена, мы будем возвращаться в Калужскую область. Ведь у нас у всех есть одна важная миссия – увековечить память пропавших без вести солдат в годы Великой Отечественной войны. И пока мы помним о предках, о долгах, о Победе, о том, что мы вместе, мы будем непобедимы», – поприветствовала участников депутат Госдумы Елена Цунаева.
В течение двух недель участники будут проводить поисковые работы на вновь выявленных местах гибели воинов Красной Армии. Также их ждут дискуссионные площадки и мастер-классы. Молодые добровольцы пройдут «Школу поисковика», где получат теоретические знания о различных направлениях поиска и на практике в полевых условиях смогут их отработать.
Ключевым мероприятием экспедиции станет церемония отпевания и торжественно-траурного захоронения обнаруженных павших защитников Отечества на воинском мемориале «Высота 269,8 – Зайцева гора».
Поисковые работы пройдут с 11 по 24 августа в районе высот 269,8 (Подкоп) и 275,6 (Зайцева Гора) на местах героических сражений Великой Отечественной войны. Именно там с 1942 до весны 1943 года армии Западного фронта вели беспрерывные кровопролитные сражения с войсками немецкой группы армий «Центр» за стратегически важную магистраль.
В 2024 году в крупнейшей поисковой экспедиции участвуют более 600 активистов из разных регионов России, военнослужащие отдельного 90-го специального поискового батальона Минобороны России и представители из Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Молдавии.
«Добрый день, уважаемые поисковики! Рады приветствовать на нашей благословенной Калужской земле! Хочется пожелать вам поисковой удачи, успеха в ваших делах, поблагодарить вас за ту работу, которую вы проводите. Очень приятно видеть много молодых людей на этой экспедиции, хочется выразить признательность вашим руководителем и наставникам за то, что привлекает вас в эту работу и развивают поисковую деятельность», – обратилась к участникам исполняющая обязанности начальника управления молодежной политики Калужской области Евгения Ахметжанова.
Организаторами экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе» выступает программа «Роспатриот» Росмолодижи, Поисковое движение России при поддержке Минобороны России, правительства Калужской области и Фонда президентских грантов.