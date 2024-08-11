Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.20 комментариев
80 тонн помощи доставили в Курскую область
МЧС: Около 80 тонн помощи доставлено в Курскую область
Порядка 80 тонн гумпомощи доставлено в Курскую область со всей страны, сообщает МЧС России.
Как говорится в сообщении, 80 тонн гумпомощи доставлено в Курскую область, в том числе одеяла и постельные принадлежности, палатки, средства гигиены, мебель, передвижные электростанции, продукты питания, питьевая вода и многое другое, передает РИА «Новости».
Там добавили, что грузы прибывают Курскую область со всей России, после чего оперштаб распределяет помощь населению.
Ранее «Народный фронт» доставил гуманитарную помощь жителям Курской области.