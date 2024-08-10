С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.13 комментариев
Беспилотник ударил по военному аэродрому США в Сирии
Авиабаза американских сил в Сирии подверглась атаке беспилотника, сообщил телеканал Al Mayadeen,
По данным СМИ, на территории военного объекта в Харраб-эль-Джейре произошли несколько взрывов, и начался пожар. Информации о потерях среди американских военнослужащих не поступало, передает ТАСС.
Ответственность за атаку взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака». Ранее его отряды также обстреляли военную базу США вблизи газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, выпустив шесть ракет.