Беспилотник ударил по военному аэродрому США в Сирии

Tекст: Кристина Цыцура

По данным СМИ, на территории военного объекта в Харраб-эль-Джейре произошли несколько взрывов, и начался пожар. Информации о потерях среди американских военнослужащих не поступало, передает ТАСС.

Ответственность за атаку взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака». Ранее его отряды также обстреляли военную базу США вблизи газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, выпустив шесть ракет.