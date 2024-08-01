Композитор Паулс рассказал о грубости и хамстве Пугачевой

Tекст: Кристина Цыцура

В интервью латвийскому радио он выразил недовольство ее завышенными требованиями. По словам Паулса, Пугачева была одной из самых капризных артисток на российской сцене, передает «Московский комсомолец».

«Она могла вести себя грубо. Если кто-то не включал микрофон, в зале раздавались матюки, а потом звучало: «Ты уволен», – поделился композитор.

Он также отметил, что к нему артистка всегда проявляла другое отношение. Хит «Миллион алых роз» она изначально отказывалась исполнять, считая, что эта песня не для нее.

Кроме того, Раймонд Паулс подчеркнул, что никогда не требовал, чтобы ему подвозили машину к самолету, и не устанавливал завышенные требования в райдерах.

Ранее Пугачева объяснила, почему сейчас не может выступать на сцене.



