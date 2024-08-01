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Эксперт: Две трети парка автомобилей России перешли в разряд автохлама
Автоэксперт: Две трети парка автомобилей России перешли в разряд автохлама
Российский автопарк стремительно стареет: доля машин старше 10 лет превысила 70%. Такая тенденция обусловлена рядом факторов, в том числе сокращением продаж новых машин и предстоящим повышением утилизационного сбора, заявил автоэксперт Олег Моисеев.
Мосеев сообщил, количество автомобилей в России, возраст которых превышает десять лет, достигло 32 млн единиц. Это означает, что более семи из десяти машин на российских дорогах уже выработали значительный ресурс, передает «Газета.Ru» .
По словам Мосеева, ситуация осложняется сокращением доли новых автомобилей. Так, число машин в возрасте от одного до трех лет, то есть находящихся на гарантии, сократилось вдвое с 2021 года.
«Главный целевой сегмент для дилеров – автомобили на гарантии – существенно сокращается», – констатирует эксперт.
В то же время вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин отметил, что ситуация может еще больше ухудшиться из-за планируемой индексации утилизационного сбора. Повышение цен на новые автомобили сделает их менее доступными для россиян, что замедлит обновление автопарка, а при сохранении текущих тенденций средний возраст автомобилей в России скоро превысит 16 лет, спрогнозировал Шапарин.
Ранее эксперты предупредили о возможном падении авторынка в России в 2024 году.