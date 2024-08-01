Экстренно севший в Самаре самолет отправился в аэропорт назначения

Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации в два раза

Заключающие с августа контракт бойцы СВО указом Путина получат по 400 тыс. рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Указ опубликован на портале правовой информации.

Как говорится в документе, выплата устанавливается для россиян и иностранцев, заключивших контракт с ВС России с 1 августа по 31 декабря текущего года «сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины», передает ТАСС.

При этом руководству российских регионов рекомендовано установить и собственную выплату за счет местного бюджета – тоже в размере 400 тыс. рублей. Как отмечается в президентском указе, новая федеральная выплата не будет суммироваться с установленной в ноябре 2022 года. Военнослужащим ВС России и Росгвардии, заключившим контракт с осени 2022 года, единовременно выплачивается по 195 тыс. рублей.