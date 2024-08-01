Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.12 комментариев
Экстренно севший в Самаре самолет отправился в аэропорт назначения
Совершивший экстренную посадку в Самаре из-за датчика задымления самолет, направлявшийся в Уфу из Москвы, вылетел в аэропорт назначения, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Рейс № SU1258 после прибытия резервного самолета вылетел из Самары в аэропорт назначения в 00.51 мск, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, на борту находились 176 пассажиров.
Напомним, самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Уфу, совершил аварийную посадку в аэропорту Курумоч в Самаре, инцидент произошел из-за сработавшего датчика задымления.