В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.7 комментариев
Одному из последних посетителей выставки «Россия» подарили круиз по Волге
Сертификат на одиннадцатидневное семейное путешествие по городам России получил один из последних посетителей международной выставки-форума «Россия», завершившей свою работу в понедельник.
Подарок получил пятилетний Дамир из Москвы, который посетил выставку со своими родителями Дмитрием и Инной и трехлетним братом, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Мы приехали на выставку впервые в честь праздника и не знали, что она сегодня закрывается. Огромная благодарность всем организаторам! Для нас это большой сюрприз. Мы просто везунчики, счастливчики», – сказал глава семейства.
Поздравили Дамира и его семью генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова и министр транспорта России Роман Старовойт.
«У нас сегодня день, который войдет в историю. Выставка закрывается. Одни из последних гостей – это ваша семья, а счастливым посетителем стал Дамир, мы вручаем ему круиз по одной из главных рек – Волге – по историческим городам России. Благодаря министерству транспорта у вашей семьи будет уникальная возможность посмотреть нашу великую страну», – гендиректор выставки.
Дамир вместе с семьей посетит 11 городов России и познакомится с их культурой и историей. Первый день семья проведет на экскурсии по достопримечательностям столицы. После их ждет круиз, который отправится с Северного речного вокзала. Далее в программе путешествия посещение Углича, Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани, Болгара, Самары, Саратова и Волгограда. Завершится путешествие в Ростове-на-Дону – столице Донского края и Южного федерального округа.
«Я очень рад, что в День семьи, любви и верности мы вручаем подарок одной из семей, посетивших выставку «Россия», – отметил глава Минтранса. – Вас ждет увлекательное путешествие на теплоходе по реке Волге до Ростова-на-Дону. Вы сможете по-настоящему оценить красоту и величие российских городов по пути следования. Поздравляю вас и желаю хорошей поездки и приятных впечатлений. Пусть это путешествие станет одним из многих удивительных событий, которые подарят вам незабываемые воспоминания».
Традиция награждения миллионных гостей началась с Матвея из Ростова-на-Дону, в ноябре он стал полумиллионным посетителем выставки. Юбилейных гостей поздравляли на протяжении всей выставки. Ими стали гости из Пензы, Казани, Барнаула, Тулы, Катайска, Москвы, Волжского, Тюмени, Ярославля и других. Все они получили в подарок сертификаты на путешествия с экскурсиями по городам России.