Одному из последних посетителей выставки «Россия» подарили круиз по Волге

Tекст: Валерия Городецкая

Подарок получил пятилетний Дамир из Москвы, который посетил выставку со своими родителями Дмитрием и Инной и трехлетним братом, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы приехали на выставку впервые в честь праздника и не знали, что она сегодня закрывается. Огромная благодарность всем организаторам! Для нас это большой сюрприз. Мы просто везунчики, счастливчики», – сказал глава семейства.

Поздравили Дамира и его семью генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова и министр транспорта России Роман Старовойт.

«У нас сегодня день, который войдет в историю. Выставка закрывается. Одни из последних гостей – это ваша семья, а счастливым посетителем стал Дамир, мы вручаем ему круиз по одной из главных рек – Волге – по историческим городам России. Благодаря министерству транспорта у вашей семьи будет уникальная возможность посмотреть нашу великую страну», – гендиректор выставки.

Дамир вместе с семьей посетит 11 городов России и познакомится с их культурой и историей. Первый день семья проведет на экскурсии по достопримечательностям столицы. После их ждет круиз, который отправится с Северного речного вокзала. Далее в программе путешествия посещение Углича, Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани, Болгара, Самары, Саратова и Волгограда. Завершится путешествие в Ростове-на-Дону – столице Донского края и Южного федерального округа.

«Я очень рад, что в День семьи, любви и верности мы вручаем подарок одной из семей, посетивших выставку «Россия», – отметил глава Минтранса. – Вас ждет увлекательное путешествие на теплоходе по реке Волге до Ростова-на-Дону. Вы сможете по-настоящему оценить красоту и величие российских городов по пути следования. Поздравляю вас и желаю хорошей поездки и приятных впечатлений. Пусть это путешествие станет одним из многих удивительных событий, которые подарят вам незабываемые воспоминания».

Традиция награждения миллионных гостей началась с Матвея из Ростова-на-Дону, в ноябре он стал полумиллионным посетителем выставки. Юбилейных гостей поздравляли на протяжении всей выставки. Ими стали гости из Пензы, Казани, Барнаула, Тулы, Катайска, Москвы, Волжского, Тюмени, Ярославля и других. Все они получили в подарок сертификаты на путешествия с экскурсиями по городам России.