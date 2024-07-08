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    Новая конфедерация в Африке нацелена против Запада
    Лавров анонсировал ответ России на участие США в наведении ракет ВСУ
    Уничтожение авиации ВСУ под Полтавой привело к скандалу в Раде
    Сийярто призвал европейцев «пристегнуть ремни» из-за мирной миссии Орбана
    Эксперты: Франция расколота на три части и вступает в период хаоса
    WSJ назвала Харрис единственной заменой Байдену для демократов
    NYT: США опасаются вводить новые санкции против России
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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему «англичанка гадит»

    Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин интриговал, но все чаще сам остается в дураках.

    26 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция не конкурент России в Африке

    В турецких интересах, чтобы Африка стала местом сотрудничества Москвы и Анкары, а любые завезенные боевики знали бы свое место. Как в Сирии, например.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немецкие политики воруют у немцев под фанфары «зеленого перехода»

    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

    6 комментариев
    8 июля 2024, 08:30 • Новости дня

    Польша подняла в небо авиацию из-за «активности» России

    Польша подняла в небо самолеты из-за активности российской авиации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша подняла в небо истребители в связи с «активностью» дальней авиации России, сообщило командование ВС страны.

    Как говорится в сообщении, на юго-востоке Польши уровень шума может быть повышен из-за с начала полетов польской и союзной авиации в связи с активностью дальней авиации России, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что запущены необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.

    Ранее ВС Польши подняли истребители из-за «интенсивных ударов» России по Украине.

    7 июля 2024, 12:56 • Новости дня
    В Раде обвинили генералов ВСУ в «утилизации» самолетов и систем ПВО

    В Раде обвинили украинских генералов в «утилизации» самолетов и систем ПВО

    В Раде обвинили генералов ВСУ в «утилизации» самолетов и систем ПВО
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала командование Воздушных сил ВСУ (ВС ВСУ) и призвала его уйти в отставку. Комментируя недавние удары ВС России по аэродрому в Миргороде, она заявила, что украинский генералитет своими действиями «утилизирует» самолеты и системы ПВО.

    Как отметила Безуглая, только за 5 июля на Полтавщине спокойно летали российские разведывательные дроны, а украинские системы ПВО и авиация были уничтожены прямой наводкой, как в компьютерной игре, передает «Страна».

    Безуглая добавила, что первая из уничтоженных систем ЗРК Patriot была приведена в негодность, потому что ее «вообще не перемещали». Второй ЗРК Patriot уничтожили, потому что его перемещали редко и не маскировали. Кроме того, по ее словам, «способов противодействия российским дронам, которые сейчас залетают почти на сто километров, не разработано вообще и никто этим не занимается.

    Безуглая также обвинила командующего ВС ВСУ Николая Олещука в «накручивании» потерь со стороны ВС России. Еще одно обвинение – коррупция в ВС ВСУ. По ее словам, «превалирование россиян в воздухе нарастает, это новейшие подходы, с дронами, разведкой, которые они развили в придачу к своим классическим ресурсам с самолетами, ПВО и спутниками».

    «За определенную доплату можно пристроиться в подразделения ПВО, доплатить еще деньги, чтобы тебя вписывали в наряд, а на самом деле там и не появляться. В то же время реальных, не «мазаных» специалистов массово переводят в пехоту, что не только приводит к бессмысленным смертям», – сообщила нардеп. Безуглая призывает руководство ВС ВСУ уйти в отставку.

    Ранее в США назвали потерю пяти Су-27 в Миргороде недопустимой для ВСУ.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, уничтожение пяти украинских Су-27 и повреждение еще двух аналогичных машин на аэродроме в Миргороде стало самой серьезной потерей для украинских воздушных сил за весь период спецоперации.

    Групповой ракетный удар был нанесен комплексами «Искандер». В экспертной среде говорят о возросших возможностях российской разведки. Также этот удар стал предупреждением Киеву и Западу перед размещением на Украине истребителей F-16.

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    7 июля 2024, 17:56 • Новости дня
    Сийярто призвал европейцев «пристегнуть ремни» из-за мирной миссии Орбана
    Сийярто призвал европейцев «пристегнуть ремни» из-за мирной миссии Орбана
    @ TATYANA ZENKOVICH/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейским политикам необходимо «пристегнуть ремни» перед дальнейшими действиями венгерского премьер-министра Виктора Орбана в рамках «миссии мира» на следующей неделе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто отметил, что в настоящее время «завершается первая неделя председательства Венгрии в ЕС, в ходе которой всем стало ясно, что в ближайшие шесть месяцев это будет миротворческая миссия». По его словам, Венгрия будет делать все, чтобы способствовать прекращению войны по соседству, и тому, чтобы Европа спустя два с половиной года наконец смогла вырваться из «удушающего военного кризиса», передает РИА «Новости».

    Глава венгерского МИД подчеркнул, что Орбан столкнулся с критикой провоенных политиков ЕС из-за своего визита в Москву. Он добавил, что такие нападения не смогут сдержать Венгрию, поэтому миротворческая миссия продолжается и даже усиливается. Сийярто в свою очередь призвал «европейских провоенных политиков пристегнуть ремни безопасности и на следующей неделе тоже внимательно следить».

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет мандата от Совета ЕС, чтобы представлять Евросоюз на неформальном саммите Организации тюркских государств в азербайджанском городе Шуша.

    Кроме того, Боррель заявил, что Орбан не мог рассматриваться как представитель ЕС во время поездки в Москву. Орбан назвал его слова «брюссельским бюрократическим бредом».

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что миссия Орбана в Москве заставила Запад нервничать.

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    7 июля 2024, 14:20 • Новости дня
    Лавров ответил пословицей на изменение риторики Киева по переговорам
    Лавров ответил пословицей на изменение риторики Киева по переговорам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва будет оценивать только конкретные дела украинского руководства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он также упомянул пословицу «Мели Емеля, твоя неделя» в контексте позиции Киева по переговорам.

    Комментируя изменившуюся тональность заявлений Киева, министр отметил: киевский режим может с таким же успехом завтра сказать что-нибудь прямо противоположное. Поэтому Россия будет рассчитывать на конкретные дела и их оценивать, передает ТАСС.

    Лавров напомнил о существовании пословицы про Емелю и отметил, что внешняя политика России будет строиться на основе действий, а не слов украинского руководства, и будет соответствовать задачам, поставленным в рамках СВО.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу завершения вооруженного конфликта, а также в вопросе изменения границ страны.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему президент Украины Владимир Зеленский меняет свою позицию по поводу переговоров с Россией.

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    7 июля 2024, 17:13 • Новости дня
    Лавров анонсировал ответ России на участие США в наведении ракет ВСУ
    Лавров анонсировал ответ России на участие США в наведении ракет ВСУ
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские ракеты не смогли бы полететь на российские регионы без прямого участия США в наведении, об ответе Москвы станет известно «в обозримом будущем», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

    Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    Лавров, комментируя обстрелы регионов России со стороны ВСУ, заявил, что без участия США эти ракеты никуда бы не полетели, передает РИА «Новости».

    Глава МИД также напомнил, что «президент сказал, что мы будем реагировать».

    Он также отреагировал на заявления НАТО и США о том, что они не принимают участия в конфликте с Россией. Лавров назвал это «плохой миной при плохой игре».

    Ранее в Совфеде ответили на угрозы США об увеличении дальности ударов по России. Сенатор Константин Долгов сказал газете ВЗГЛЯД, что Вашингтон терпит фиаско на украинском треке, и в преддверии американских выборов Штатам надо вновь поднять градус.

    Напомним, помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен заявил, что Украина увеличит дальность ударов по России в случае расширения фронта.

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    7 июля 2024, 17:24 • Новости дня
    Минфин США и Белый дом поспорили из-за рисков введения новых санкций против России

    NYT: Белый дом боится навредить кампании Байдена новыми санкциями против России

    Минфин США и Белый дом поспорили из-за рисков введения новых санкций против России
    @ Tom Brenner/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон не вводит новые санкции против России, так как такие меры могут вызвать рост цен на нефть и бензин, пишет издание The New York Times.

    Также сообщается, что рост цен на нефть и бензин в США негативно повлияет на предвыборную кампанию президента США Джо Байдена. Такая перспектива не дает Вашингтону вводить ограничения, передает RT. При этом американский минфин настаивает на необходимости введения подобных санкций.

    «Этот спор является редким публичным случаем внутреннего разногласия в администрации Джо Байдена по поводу инфляции и политики в отношении Украины», – добавляют авторы NYT.

    Как пишет американское издание, «дебаты отражают напряженность, которая всегда лежала в основе новых усилий администрации по ограничению продаж российской нефти: как ослабить военную машину Москвы, не вызвав политической реакции, которая может возникнуть из-за причинения вреда американским водителям».

    Ранее в США заявили, что Россия из-за санкций США теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была, ограничения ее только укрепили.

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    7 июля 2024, 16:09 • Новости дня
    Иранский эсминец опрокинулся на берегу Персидского залива

    На иранском эсминце Sahand в Персидском заливе произошла авария

    Tекст: Дарья Григоренко

    На эскадренном миноносце Sahand военно-морских сил Ирана, находившемся в районе города Бендер-Аббас провинции Хормозган, произошла авария, сообщили СМИ.

    Как пишет Tasnim, авария произошла на фрегате Sahand класса Mouj вблизи ремонтного комплекса в Бендер-Аббасе, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что предварительной причиной аварии стала неисправность балансировочной цистерны корабля или проникновения воды после ремонта вала фрегата.

    По данным YJC, Sahand во время ремонта у причала потерял равновесие из-за попадания воды в резервуары. «К счастью, благодаря тому, что глубина у берега была небольшой, кораблю быстро возвращают равновесие», – говорится в сообщении.

    В результате происшествия несколько человек пострадали. Пострадавшие были доставлены в больницы.

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    7 июля 2024, 11:38 • Новости дня
    В Киеве пожаловались на неверие солдат с Западной Украины в «путинскую угрозу»
    В Киеве пожаловались на неверие солдат с Западной Украины в «путинскую угрозу»
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевский журналист Артем Ильин, месяц назад ушедший служить в армию, рассказал о настроениях среди своих сослуживцев. По его словам, солдат с Западной Украины больше беспокоят коррупционные скандалы, нежели разговоры о «путинской угрозе».

    Ильин отметил, что его окружают преимущественно деревенские жители с западной части Украины. Большинство из них открыто задаются вопросом, почему они должны быть патриотами, если государство за всю жизнь не дало им ничего, кроме автомата, пишет украинское издание «Страна».

    Люди верят в то, что на должности назначают тех, кто заплатил за это, отмечает он. Также в среде украинских солдат «очень быстро распространяются слухи типа «Бугатти» у первой леди».

    «Я откровенно растерялся и не знаю, что им ответить. Аргументы про Путина и московскую власть не работают», – подчеркнул журналист.

    Ильин также сообщил, что солдаты «уже сейчас понимают, что кормильцы разделены с семьями, и неизвестно, когда они вернутся, если вернутся вообще». «Их фактически принуждением, а иногда и обманом, забрали в армию. Как жить таким семьям – нет ответа», – добавил он.

    Вместе с тем в стране происходят все новые коррупционные скандалы, «несмотря на десятки антикоррупционных органов, мощные речи, яркие форумы и авторитетных спикеров». «И народ понимает, что это ерунда на постном масле, которую втирают уже 10+ лет на фоне разговоров о «путинской угрозе». И это очень влияет на мотивацию», – добавил военный.

    Ранее Украина придумала законную взятку за отказ воевать с Россией.

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    7 июля 2024, 21:25 • Новости дня
    Партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов

    Tекст: Ольга Иванова

    На выборах во Франции лидирует коалиция левых партий «Новый народный фронт», на втором месте – президентская коалиция «Вместе», третье место предварительно занимает «Национальное объединение», сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные с участков.

    Так, «Новый народный фронт» получает от 175 до 205 мест в парламенте, коалиция «Вместе» Эммануэля Макрона – от 150 до 175 мест в парламенте. Правая партия Ле Пен «Национальное объединение» получит от 115 до 150 мест, передает РИА «Новости».

    Как сообщают французские СМИ, ни одна из партийных коалиций во Франции не набирает абсолютного большинства в парламенте, передает

    Ранее правая партия «Национальное объединение» заняла первое место в первом туре парламентских выборов во Франции.


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    7 июля 2024, 18:19 • Новости дня
    Опубликованы кадры испытаний бетонобойных бомб для новых Су-30СМ2

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры испытаний бетонобойных бомб, сброшенных с Су-30СМ2.

    На видео бомбы не взрываются сразу после падения, а будто «вгрызаются» в землю и лишь спустя несколько секунд детонируют, пишет «Звезда» в Telegram-канале.

    Как рассказал главный конструктор программы Су-30 Олег Панков, самолет оснащен новым вооружением, в частности существенно изменены характеристики радара.

    Ранее было опубликовано видео удара «Искандер-М» по самолетам ВСУ в Кривом Роге.

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    7 июля 2024, 21:59 • Новости дня
    Эксперты: Франция расколота на три части и вступает в период хаоса

    Tекст: Ольга Иванова

    Предварительные результаты парламентских выборов во Франции свидетельствуют о расколе страны на три части. По прогнозу российских политологов, теперь страна получит нестабильное правительство и будет политически ослаблена.

    «Франция получает расколотый на три части парламент, где любое правительство будет слабым и нестабильным в силу блокового характера. При любых раскладах Франция выйдет из этих выборов политически ослабленной», – полагает военный журналист Борис Рожин. Он также отмечает, что президент Франции фактически лишается перспектив для решения стратегических задач, стоящих перед республикой.

    Политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале отметил, что «Жан-Люк Меланшон (лидер левых – прим. газеты ВЗГЛЯД) становится наиболее влиятельным политиком страны». Тактика сговора для вытеснения «Национального объединения» дала мощный эффект, «но пойдут ли левые на альянс с макронистами?».

    Политолог Владимир Корнилов назвал второго тура результат логичным. При этом он добавил, что «все только начинается. Теперь левые должны сформировать коалицию с Макроном. И это будет еще тот союз жабы и гадюки».

    «Вот вам и мажоритарное двухтуровое голосование, которое превратило в ничто 35% партии Ле Пен. Манипулировать тоже надо уметь!», – написал юрист Илья Ремесло.

    Политолог Малек Дудаков считает, что «макронисты выдыхают – как и консерваторам в Британии, им удалось избежать тотального разгрома. Но впереди целый год хаоса в расколотом парламенте и с неработающим правительством меньшинства. Только в июне 2025 могут пройти новые выборы».

    «Хваленая европейская демократия – это игра в три наперстка с электоратом. В этой игре даже протест встроен в cистему и не разрушает, а укрепляет ее», – добавляет политолог Александр Носович. По его словам, «пресловутая сменяемость власти означает несменяемость властвующей элиты».

    «В Прибалтике, особенно в Латвии, правительства иногда раз в полгода меняются – и что? У власти одна и та же компания друзей и старых знакомых, которые время от времени придумывают себе новые партии. А курс, которым они ведут свои страны, законсервирован намертво. Вмурован в вечную мерзлоту», – заключил он.

    Напомним, согласно предварительным данным на выборах во Франции лидирует коалиция левых партий «Новый народный фронт», на втором месте – президентская коалиция «Вместе», а третье место занимает «Национальное объединение».

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    7 июля 2024, 23:19 • Новости дня
    Личности отказавшихся вставать во время гимна в школе КБР родителей установлены

    Tекст: Максим Попов

    В Министерстве просвещения Кабардино-Балкарии сообщили, что личности родителей, которые проявили неуважение к гимну России в одной из школ республики, установлены.

    Как отмечается в сообщении, в настоящее время ситуация находится в работе правоохранительных органов. После этого к родителям будут применены соответствующие меры в рамках действующего законодательства, передает РИА «Новости».

    В Министерстве также отметили, что никто из учеников школы не проявлял неуважения во время звучания гимна. Ребенок, который закрывал уши и о котором говорилось в некоторых публикациях, оказался дошкольником.

    В Министерстве также отметили, что никто из учеников школы не проявлял неуважения во время звучания гимна. Ребенок, который закрывал уши и о котором говорилось в некоторых публикациях, оказался дошкольником.

    Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, сделанные в школе № 33 в Нальчике. На них некоторые родители не встали для торжественного исполнения гимна России, а остались на своих местах в актовом зале. Несколько человек были замечены с телефонами.


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    8 июля 2024, 03:32 • Новости дня
    «Новый народный фронт» одержал победу на парламентских выборах во Франции

    Коалиция левых партий «Новый народный фронт» получила 182 места по итогам выборов во Франции

    «Новый народный фронт» одержал победу на парламентских выборах во Франции
    @ Panoramic/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    На парламентских выборах во Франции победу одержала коалиция левых партий «Новый народный фронт». Они получили 182 места в Национальном собрании страны, следует из окончательных данных, опубликованных МВД Франции.

    Отмечается, что второе место заняла коалиция «Вместе» Эммануэля Макрона. Она получила 168 мест в Национальном собрании, передает РИА «Новости».

    Блок «Национальное объединение»  во главе с Марин Ле Пен занял третье место на парламентских выборах. У них 143 места в нижней палате парламента страны, говорится в сообщении.

    Напомним, премьер Франции объявил об отставке на фоне первых итогов выборов в парламент.

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    7 июля 2024, 10:24 • Новости дня
    В Воронежской области эвакуируют район после взрыва на складе

    В Воронежской области эвакуируют район после взрыва на складе из-за атаки ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителей населенного пункта Подгоренского района Воронежской области решили эвакуировать из-за детонации взрывоопасных объектов после атаки украинских дронов, в результате которой произошел пожар на складе, сообщил губернатор Александр Гусев.

    По его словам, перекрыт участок дороги, проходящий через населенный пункт, людей эвакуируют в пункты временного размещения, на месте работают сотрудники оперативных служб и ведомств, передает ТАСС.

    Он добавил также, что в границах населенного пункта введен режим ЧС, детонация взрывоопасных объектов продолжается. Гусев добавил, что в результате одного из взрывов загорелась хозяйственная постройка жилого дома, пожар потушили, пострадавших нетн.

    Ранее Гусев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА на одном из складов в Подгоренском районе начался пожар, началась детонация взрывоопасных объектов.

    Коментарии (16)
    7 июля 2024, 20:01 • Новости дня
    Маск назвал WhatsApp шпионской программой

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал мессенджер WhatsApp шпионской программой.

    В соцсети Х один из пользователей рассказал историю, как попросил друга в WhatsApp помочь выбрать чемодан, а позже стал замечать рекламу чемоданов в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Этот пользователь задал вопрос, почему так произошло, если сообщения в мессенджере защищены сквозным шифрованием, передает РИА «Новости».

    «Потому что это шпионская программа», – ответил Маск.

    Ранее сообщалось, что около 70-80% мошеннических телефонных звонков в России совершается с помощью WhatsApp.

    Коментарии (2)
    8 июля 2024, 02:12 • Новости дня
    МЧС рассказало о трудностях проведения спасательной операции в Волгограде

    Поиск людей, которые могут находиться под завалами насосной станции в Волгограде, затруднен из-за скопления газа

    Tекст: Максим Попов

    Поиск людей, которые могут находиться под завалами насосной станции в Волгограде, затруднен из-за возможного скопления газа под руинами, сообщил источник источник в экстренных службах региона.

    По его словам, спасательная операция осложняется еще и тем, что здание насосной станции уходило под землю почти на пять этажей, передает РИА «Новости».

    Напомним, в субботу в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. На месте ЧП находились восемь человек, трое получили травмы, двое, по информации Следственного комитета, погибли. Власти сообщили, что еще три человека могут находиться под завалами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Предварительная причина взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.


    Коментарии (2)
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