Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин интриговал, но все чаще сам остается в дураках.25 комментариев
ФСБ задержала жителя Забайкалья за подрывную деятельность в отношении России
В Забайкальском крае задержали участника террористической организации, который вел деятельность, направленную против России, говорится в сообщении регионального УФСБ.
Сообщается, что подозреваемый распространял материалы, дискредитирующие действия Вооружённых сил РФ, а также органов власти в связи с проведением специальной военной операции (СВО). Кроме того, он призывал к насильственному изменению основ конституционного строя, передает РИА «Новости».
По данным ведомства, этот человек в 2022 году присоединился к запрещенной на территории России международной организации «Артподготовка». Он получал задания от иностранных кураторов и выполнял их.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Напомним, на прошлой неделя жителя Приморья заключили под стражу по обвинению в работе на разведку Украины.