Молодые ученые назвали залог успешной самореализации семьи

Химик Ле-Дейген: Реализованный и успешный родитель – пример для ребенка

Tекст: Олег Исайченко

«В России уделяется большое внимание семьям, что подтверждает создание нового нацпроекта «Семья». Этот проект обращает внимание на единую систему мер, направленных на закрепление в общественном сознании значимости по-настоящему крепкой семьи», – сказала Ирина Ле-Дейген, кандидат химических наук.

При этом важны не только меры поддержки сами по себе, но и оповещение граждан о них. «Благодаря внедрению цифровых платформ людям легче узнать, на что они могут рассчитывать, и становится яснее траектория взаимодействия с государством в этом контексте», – объясняет спикер.

Одними из наиболее нуждающихся в поддержке являются студенческие семьи, а также работающие родители, считает Ле-Дейген. «Например, возможность перевода на бюджетную форму обучения для молодой мамы – это очень серьезное подспорье, которое открывает для всех членов семьи пространство для дальнейшей реализации. Как известно, человеку можно дать либо рыбу, либо удочку. Вот повышение доступности образования – это та самая удочка», – сравнивает ученый.

«Благодаря этому семьи смогут не только быстрее укрепить свое финансовое благосостояние, но и перейти в разряд многодетных», – убеждена Ле-Дейген. При этом чем больше становится семья, тем острее встает вопрос о возможности самореализации каждого из родителей. По мнению химика, эту проблему вполне можно решить, при этом никому из семьи не придется «ставить крест на карьере».

«Мы понимаем, что сегодня ценность каждого ребенка очень высока – обществом предъявляются довольно высокие требования по воспитанию, развитию, дополнительному образованию. Просто отдать малыша в сад или школу – это уже недостаточно, и нередко мамы превращаются в частных водителей собственных детей, развозя их по кружкам и секциям», – рассуждает спикер.

«Для женщины, которая до декрета развила себя как профессионала – это не всегда комфортный жизненный путь. Именно поэтому никто не предлагает мамам закрывать разговор о дальнейшем профессиональном росте, ведь реализованный родитель – это великолепный мотиватор и пример для любого ребенка», – настаивает собеседница.

По ее мнению, в данном случае наиболее удобным вариантом для всех членов семьи станет подбор места работы с гибким графиком. «Я знаю семьи, где мама работает утром, а папа – вечером, они посменно дежурят с детьми. И это хорошо не только для родителей, но и для каждого ребенка, ведь у них выстраивается персональная форма общения с матерью или отцом», – приводит пример она.

Еще один способ самореализации для родителей – это корпоративные сады и няни. «Немало корпораций сейчас внедряют этот подход, в университетах появляются комнаты, куда сотрудники могут прийти со своим ребенком и оставить его там на пару часов. Это очень важно, ведь когда женщина чувствует поддержку со стороны работодателя, у нее появляется уверенность в завтрашнем дне», – полагает Ле-Дейген.

По ее мнению, весь массив мер, направленных на повышение рождаемости в стране, непременно приведет не только к увеличению числа граждан страны, но и станет залогом улучшения качества жизни будущих поколений. «Сейчас мы находимся в феноменальной ситуации, когда на фоне роста экономики практически все сферы испытывают дефицит кадров», – говорит спикер.

«Если не переломить ситуацию, у нас возникнут проблемы на стратегических направлениях, нарушится связанность территорий. Чем больше в стране граждан, тем больше у нас рабочих рук, тем шире спектр и масштаб задач, которые может решать государство. И тут очень важно, что власть фокусируется на больших семьях», – подчеркнула химик.

Схожей точки зрения придерживается и Николай Ле, кандидат физико-математических наук. Вслед за Ле-Дейген он указывает – Россия выгодно отличается на фоне других стран в контексте поддержки семьи. «Наше государство заинтересовано в том, чтобы семьи развивались и становились больше. Отсюда мы видим изобилие мер поддержки, особенно многодетных семей», – поясняет он.

«Реальную помощь оказывают экономические меры, – говорит ученый, – начиная от выплат по беременности и родам и заканчивая семейной ипотекой. У меня в Британии живет родственник. И там ничего подобного попросту нет».

Он добавляет – когда у семьи есть реальная возможность обеспечить себя недвижимостью, она может спокойно воспитывать ребенка, думать о прибавлении и, что немаловажно, самореализовываться. «В этом смысле мне очень повезло. У нас есть бабушки и дедушки, всегда готовые помочь и поддержать», – поделился собеседник.

Расширенное понимание семьи во многом позволяет родителям заниматься карьерой, обеспечивая при этом ребенку достойный уход. «С урбанизацией многие семьи переезжали в свои квартиры. В этом есть плюсы, но зачастую терялась связь с родственниками, особенно с дальними», – рассуждает эксперт.

«Но когда все поколения в той или иной степени задействованы в воспитании ребенка, молодые семьи легче встают на ноги, – убежден Ле. – Еще один важный момент – это самореализация конкретно матери. Я все чаще вижу, как в выходные отцы проводят время со своими малышами. А на традиционный детский вопрос: «Где мама?», они отвечают, что у нее выходной».

По его мнению, это очень правильная тенденция. «Отец тоже должен проводить время с ребенком наедине. Тогда и мама может отдохнуть и заняться самореализацией, и папа напрямую общается с сыном или дочерью», – подчеркивает он.

Ученый соглашается – принимаемые сейчас меры во многом создают условия для увеличения численности населения. «Но тут важно не только количество, но и качество. На мой взгляд, всегда надо держать в голове простую истину: человек с образованием и высоким уровнем качества жизни непременно захочет, чтобы его дети жили в таких же условиях, а то и лучше», – поясняет Ле. И если ситуация будет развиваться по такому сценарию, то в перспективе мы увидим общий рост качества жизни будущих поколений, а также экономическое и политическое укрепление всей России.

Напомним, 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских в России традиционно отмечается День семьи, любви и верности. Принято считать, что историческими прототипами святых были князь Давид Юрьевич и его супруга Ефросиния, правившие Муромским княжеством в 1205-1228 годах, указывает ТАСС. С 2022 года праздник имеет официальный статус.