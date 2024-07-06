Эксперты объяснили значение выставки «Россия» для всей страны

Эксперт Кислицына: У создателей выставки «Россия» получилось организовать историческое событие

Tекст: Андрей Резчиков

«Международная выставка-форум «Россия» официально завершила свою работу. Она влюбила в себя жителей всей страны разных возрастов – от малышей, которые приходили на ВДНХ вместе с родителями, до представителей старшего поколения. Действительно уникальное и грандиозное явление в современной истории нашего государства», – считает Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты.

«На выставке переплелись традиции прошлого и достижения настоящего, уверенность в сегодняшнем дне и мечты о счастливом будущем. Гордость за Россию, за каждый из регионов, радость и восторг – ключевые эмоции, с которыми ассоциируется работа выставки, – продолжила эксперт. – Именно такие результаты показало совместное социологическое исследование ЭИСИ и ВШЭ. 97% респондентов после посещения выставки убедились в том, что живут в одном из самых передовых государств мира».

Политолог отметила, что выставку посетило более 18 млн человек. «Это порядка 12% населения России. Причем около 40% посетителей приехали на ВДНХ из регионов. Феноменальные цифры, которые отражают колоссальный интерес граждан к достижениям своей страны. У авторов идеи и создателей выставки, у всех тех, кто работал на ней каждый день, получилось организовать действительно историческое событие, у которого нет мировых аналогов», – считает Кислицына.

По ее словам, ни одна выставка не достигала такой популярности. «И решение президента о создании национального центра «Россия» для сохранения наследия выставки-форума – гарантия того, что все лучшее из накопленного за прошедшие месяцы сохранится как общенациональное достояние», – уверена эксперт.

«Как регионалист, не могу не сказать про то, что выставка пробудила интерес россиян к регионам. Все 89 субъектов федерации, наверное, посетить и глубоко изучить практически невозможно. Но «Россия» дала жителям уникальную возможность – в одном месте познакомиться со спецификой и достижениями каждого из субъектов страны», – добавила собеседник.

Она особо отметила, что выставка дала возможность чуть больше узнать про все регионы от Чукотки до Калининграда. «А еще очень здорово, что выставка стала стимулом к развитию самих регионов. Кто-то по-новому взглянул на региональные бренды, кто-то иначе осмыслил региональную идентичность и ее презентацию на федеральном уровне. Региональный трек на выставке можно описать тремя словами – это было красиво, мощно и содержательно», – уверена Кислицына.

«Выставка «Россия» стала по-настоящему знаковым событием в истории нашей страны. За время ее работы прошло более 17 тыс. мероприятий, которые посетили огромное количество людей. Самое главное, что это были не только москвичи и жители Подмосковья. Это были люди со всей нашей страны», – отмечает Александр Оджо, лектор российского общества «Знание».

По его словам, выставка показала, что у россиян много поводов гордиться своей страной, она также помогла избавиться от эффекта «черных очков». «В проведение выставки привнесли огромный вклад профессионалы из самых разных областей, они по-настоящему открыли ее для посетителей, – продолжил собеседник. – Люди общались, обменивались мнениями, приглашали друг друга в свои регионы, запускали новые проекты».

Оджо приветствовал поручение президента Владимира Путина создать национальный центр «Россия» в Москве с филиалами в регионах. «Этот центр будет использовать наследие выставки и станет инструментом укрепления национальной идентичности россиян: общие победы, достижения, планы помогают нам ощутить наше единство. Создание этого центра позволит привносить в жизнь россиян все больше красок, изучать нашу страну», – уверен спикер.

У этого центра, подчеркнул лектор, должна быть консолидирующая функция. «Подрастающее поколение будет воспитываться в традициях культуры своего региона. Также этот центр сможет объединять профессионалов и лучшие практики, молодежь. Это большая исследовательская работа, эти центры будут собирать информацию о ремеслах, быте, традициях, культуре и других отличительных особенностях конкретного региона. Всеми этими данными региональные центры смогут обмениваться друг с другом. То есть это в целом большая возможность по изучению культуры России», – подчеркнул Оджо.

В субботу в Москве проходит официальная церемония закрытия выставки «Россия», которая работала на ВДНХ с ноября 2023 года, однако посетить ее можно вплоть до понедельника, 8 июля. На выставке проводились экскурсии, мастер-классы, концерты, спортивные активности и многое другое. Здесь были представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

За время работы выставки было проведено множество культурных, образовательных и спортивных мероприятий. На этой неделе по поручению президента России Владимира Путина был создан национальный центр «Россия». Он расположится в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве. Его главная функция – сохранение наследия одноименной выставки-форума на ВДНХ.

Торжественный концерт «Россия нигде не заканчивается», посвященный завершению выставки, станет площадкой для SHAMAN, Григория Лепса, Олега Газманова, Пелагеи, Натальи Подольской многих других. Ведущими мероприятия станут Яна Чурикова, Валдис Пельш, Светлана Зейналова и Тимур Соловьев. Трансляцию события покажут на Первом канале.