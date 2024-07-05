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    Группа влиятельных демократов попросила Байдена сняться с выборов
    Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь
    Нейрохирург призвал Байдена пройти тест на когнитивные способности
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Эстонизация» превращает ЕС в мировое захолустье

    Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».

    9 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    5 июля 2024, 22:52 • Новости дня

    Байден выразил намерение продолжить борьбу за пост президента США

    Байден заявил о намерении одержать победу на выборах президента США

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий президент США Джо Байден заявил, что собирается продолжить борьбу за пост главы государства и одержать победу.

    Выступление Байдена в Висконсине должно было начаться в 14.15 по местному времени (21.15 мск). Через полчаса после указанного времени зрителям объявили о приветствии президента, но Байден к аудитории не вышел, передает РИА «Новости».

    Начав с опозданием свое выступление, Байден отметил, что после его дебатов с Дональдом Трампом звучало «много спекуляций на тему того, что же будет делать Джо». «Продолжит ли он участие в гонке? Покинет ее? Что он намерен предпринять? Таков мой ответ: я остаюсь и я намерен одержать победу», – заявил Байден, признав при этом, что на дебатах «выступил не наилучшим образом».

    27 июня (утром 28 июня мск) в американской Атланте прошли так называемые нулевые дебаты кандидатов в президенты – то есть еще до того, как партийные съезды определят своих фаворитов. Байден выступил настолько плохо, что его однопартийцы и спонсоры стали обсуждать возможный выход действующего президента из гонки.

    5 июля 2024, 04:57 • Новости дня
    Байден во время интервью назвал себя чернокожей женщиной

    Президент США Джо Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной

    Байден во время интервью назвал себя чернокожей женщиной
    @ Yuri Gripas/Consolidated News/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Во время интервью на радиостанции президент США Джо Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной.

    «Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной и служить вместе с чернокожим президентом», - сказал Байден в интервью радиостанции WURD, имея в виду свою работу вице-президентом в период администрации Барака Обамы, передает ТАСС.

    Напомним, накануне американский президент признался, что во время теледебатов с Дональдом Трампом «облажался».


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    3 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    В Совфеде ответили на угрозы США об увеличении дальности ударов по России

    Сенатор Долгов: Вашингтон поднимает градус конфликта на Украине перед выборами в США

    В Совфеде ответили на угрозы США об увеличении дальности ударов по России
    @ U.S. federal government

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон терпит фиаско на украинском треке. И в преддверии американских выборов Штатам надо вновь поднять градус, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Госдепе пригрозили разрешить Украине увеличить дальность ударов по России.

    «Вашингтон продолжает свою линию на разжигание и эскалацию конфликта вокруг Украины. Заявления о расширении зоны применения американского оружия ВСУ – не что иное как провокация, направленная на затягивание противостояния», – считает сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий указывает – противник намерен нанести России как можно более заметный ущерб. «И в первую очередь они нацелились на гражданское население. Это реакция на наши успехи на поле боя», – говорит он.

    Кроме того, свою роль в американской риторике играют и грядущие выборы президента США, добавляет собеседник. «Вашингтон терпит фиаско на украинском треке, поэтому Штатам надо любыми силами поднять градус», – акцентирует Долгов.

    Он при этом напоминает: вне зависимости от официальных заявлений, Белый дом давно разрешил Украине наносить удары по российским территориям. «Владимир Путин уже обращал внимание на то, что корректировка ударов, развединформация – все это дело рук Запада», – напомнил сенатор. В заключении Долгов указал, что в России принимаются необходимые меры по нейтрализации угроз.

    Ранее стало известно, что США могут разрешить Украине увеличить дальность ударов по России. Как заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен, это возможно при расширении фронта.

    Он пояснил, что ранее это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом, но теперь, как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия расширит этот фронт, Украине разрешат достигать целей на большем расстоянии

    Между тем, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон в рамках слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям заявил: «Россия рассчитала все так, чтобы Украина не смогла нанести ответный удар. Хотя некоторые ограничения на украинские контратаки уже сняты, этого явно недостаточно».

    В свою очередь республиканец Томас Кин напомнил, что дальность ракет ATACMS составляет 300 км. Он также поднял вопрос о том, какие российские военные объекты могут попасть под удары в случае разрешения от США увеличить глубину ударов ВСУ.

    На этом фоне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил: власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. По его словам, «дальнобойные вооружения должны применяться в пределах суверенной территории» Украины, а Крым, по мнению США, «это часть Украины».

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет высказал уверенность в том, что таким разрешением власти США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну.

    Напомним, в мае ряд западных стран во главе с США разрешили Украине использовать иностранное оружие для нанесения ударов по российской территории. При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» оставалась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской.

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    3 июля 2024, 06:24 • Новости дня
    Байден признался, что «чуть не уснул на сцене» во время дебатов с Трампом

    Байден объяснил свое состояние на дебатах с Трампом предшествующими поездками по миру

    Байден признался, что «чуть не уснул на сцене» во время дебатов с Трампом
    @ Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом, поскольку до этого провел несколько заграничных поездок.

    Байден сказал, что «решил немного попутешествовать по миру незадолго до дебатов». Он посетовал, что «не послушал своих помощников». Как признался президент США, он «чуть не уснул на сцене», передает ТАСС.

    По словам Байдена, «это не оправдание, а объяснение». Свое решение о заграничных поездках он назвал «не очень разумным». Он извинился за провал на дебатах, но заявил, что его выступление было «критически важным» для победы на выборах.

    Напомним, официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер, комментируя выступление Байдена на дебатах, заверила, что президент США не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным, Белый дом не видит необходимости публиковать дополнительные данные о его здоровье.


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    3 июля 2024, 18:07 • Новости дня
    Зеленский высказал свои опасения о будущем Украины в случае победы Трампа

    Зеленский: Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас поддержка США или мы останемся одни

    Зеленский высказал свои опасения о будущем Украины в случае победы Трампа
    @ Alessandro della Valle/AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский попросил экс-президента США Дональда Трампа представить его план мирного урегулирования, чтобы понять, что ждет Украину в случае победы Трампа на выборах.

    В интервью агентству Bloomberg Зеленский призвал Трампа поделиться с Киевом своими знаниями о том, как завершить конфликт, если у него таковые имеются. Украинский лидер также выразил готовность лично встретиться с бывшим президентом США для выслушивания его предложений, передает ТАСС

    «Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность – мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать», - сказал президент Украины в интервью Bloomberg.

    «Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей. Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас мощная поддержка США или мы останемся совсем одни», - сказал Зеленский.

    По данным агентства Politico, со ссылкой на источники, Трамп рассматривает возможность заключения сделки, согласно которой НАТО обязуется не расширяться на восток, а также провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно сохранения части украинской территории Москвой.




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    4 июля 2024, 11:03 • Новости дня
    Пашинян попросил Байдена о стратегическом партнерстве Армении и США
    Пашинян попросил Байдена о стратегическом партнерстве Армении и США
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянский премьер Никол Пашинян в своем поздравлении американского президента Джо Байдена с Днем независимости США отметил, что сотрудничество двух стран перешло на уровень стратегического партнерства.

    Расширение сотрудничества в области «демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией» нашло отражение в концепции повышения отношений США и Армении до уровня стратегического партнерства, говорится в послании Пашиняна.

    Оно опубликовано на официальном сайте армянского премьера.

    Пашинян поздравил Байдена и народ США с Днем независимости. По его словам, в основе создания американского государства лежат «всеобщие ценности свободы, справедливости и демократии», они продолжают оставаться «источником вдохновения и воодушевления во всем мире».

    В июне США и Армения объявили, что планируют повысить уровень отношений до стратегического партнерства.

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    4 июля 2024, 20:44 • Новости дня
    Байден признал, что «облажался» в ходе дебатов с Трампом
    Байден признал, что «облажался» в ходе дебатов с Трампом
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден признал свои неудачи на дебатах с Дональдом Трампом, заявив, что «облажался».

    В интервью радиоведущему из Милуоки Эрлу Инграму, Байден признал совершенную ошибку, предварительно списав ее на усталость, вызванную поездками в Европу, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщениям американских СМИ, в ходе видеоконференции с штабом и нацкомитетом Демократической партии Байден заявил о намерении продолжать борьбу и остаться в гонке, несмотря на возможные призывы к отставке.

    Белый дом заявил, что Байден остроумен и не собирается сниматься с выборов, несмотря на критику его выступления на дебатах с Трампом. Ситуация может измениться на съезде в августе, где демократы имеют теоретическую возможность выдвинуть другого кандидата.

    Ранее газета Washington Post предложила Байдену речь для отказа от выборов.


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    4 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Washington Post предложила Байдену речь для отказа от выборов
    Washington Post предложила Байдену речь для отказа от выборов
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Газета Washington Post представила возможный сценарий того, как прозвучала бы речь президента США Джо Байдена о его решении покинуть предвыборную гонку в День независимости.

    Издание предположило, что Байден мог бы заявить о необходимости в более энергичном лидере для Соединенных Штатов и предложить вице-президента Камалу Харрис в качестве своей замены.

    «Мой период на службе подходит к концу. Эту правду было трудно принять. Но это естественный ход событий... поэтому я принял решение покинуть предвыборную кампанию перед выборами президента США», – мог бы сказать Байден, согласно мнению Washington Post, передает РИА «Новости».

    Издание предполагает, что нынешний президент США мог бы провести параллели между текущей ситуацией и моментом, когда первый президент США Джордж Вашингтон столкнулся с аналогичным вопросом перед завершением своего второго срока. «Вашингтон отошел от дел, хотя конституция на тот момент этого не требовала. Он смотрел мимо амбиций и чувства собственного достоинства в сторону того, что нужно нации», – приводит газета гипотетические слова Байдена.

    В речи Байдена также могло бы прозвучать заявление о том, что высокопоставленные члены Демократической партии и партийный комитет договорились следовать упорядоченному процессу выбора следующего кандидата, а Камала Харрис «любезно и отважно» согласилась принять участие.

    СМИ в США оценивают неудачное выступление Байдена на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий президент США заикался, делал паузы, не всегда ясно выражал свои мысли, а после мероприятия на камеру попал момент, когда его супруга Джилл помогала ему спуститься по лестнице.


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    5 июля 2024, 20:12 • Новости дня
    Трамп придумал прозвище для Харрис

    СМИ: Трамп приготовил прозвище для Харрис в случае ее выдвижения кандидатом в президенты

    Трамп придумал прозвище для Харрис
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Дональд Трамп серьезно рассматривает вице-президента Камалу Харрис как потенциального соперника на предстоящих президентских выборах.

    Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источники из окружения Трампа. По их данным, он готовит «жесткий ответ» Харрис в случае ее возможного выдвижения от Демократической партии. Трамп уже прозвал вице-президента «хихикающей Камалой Харрис», что, по мнению портала, свидетельствует о серьезном отношении к его кандидатуре, передает ТАСС.

    Некоторые источники выразили беспокойство о том, что Харрис может представлять большую угрозу для Трампа, чем он предполагает. Она имеет значительную поддержку среди женщин, которые голосуют чаще мужчин, и может использовать это преимущество. Кроме того, возрастное преимущество Трампа становится менее актуальным, так как Харрис моложе его почти на двадцать лет. Советники Трампа признают, что его возможные нападки на Харрис во время предвыборной кампании могут отпугнуть некоторых избирателей.

    По данным газеты The Wall Street Journal, Камала Харрис считается наиболее вероятным кандидатом на замену президенту Джо Байдену в случае его выхода из предвыборной гонки. Она укрепляет свои позиции в администрации Байдена, в том числе в области национальной безопасности.

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    2 июля 2024, 23:49 • Новости дня
    Белый дом заявил, что у Байдена нет деменции

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер отвергла предположения о деменции у Байдена

    Белый дом заявил, что у Байдена нет деменции
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным, Белый дом не видит необходимости публиковать дополнительные данные о его здоровье, заявила официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер.

    Отвечая на вопрос о дегенеративных заболеваниях, Жан-Пьер сказала: «У меня есть ответ для вас. Вы готовы к нему? Ответ – нет», – передает РИА «Новости».

    Жан-Пьер заверила, что Белый дом «прозрачен» в вопросах о состоянии здоровья Байдена, публикует отчеты врачей, «специалисты считают, что проведения проверки его когнитивных способностей «не требуется», передает ТАСС.

    При этом пресс-секретарь Белого дома заявила, что Байден продолжает болеть простудой, от которой страдал на дебатах. Она заверила, что Байден «не принимал никаких препаратов в тот день».

    Жан-Пьер утверждает, что видео, на которых президент США представляется потерянным, являются «дешевыми подделками», «нацеленной на президента атакой по дезинформации». В Белом доме не жалеют о своих высказываниях о «дешевых фейках».

    При этом Жан-Пьер признала, что вопросы о выступлении американского лидера нельзя назвать «несправедливыми». Она заявила: «Это была плохая ночь». Белый дом понимает беспокойство общественности по поводу выступления Байдена на дебатах, но он не отказывается от участия в выборах. Жан-Пьер утверждает, что Байден по-прежнему способен обеспечивать лидерство США на мировой арене, хотя и признала его возраст и «замедление».

    Напомним, демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Дональдом Трампом. После этого представители Демпартии США перешли к обсуждению возможной замены действующего кандидата кем-то другим.

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    5 июля 2024, 15:48 • Новости дня
    Столтенберг не смог оценить способность Байдена управлять США

    Столтенберг отказался оценивать способность Байдена управлять США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг уклонился от ответа на вопрос о способности действующего американского президента Джо Байдена физически и психически управлять ядерной державой.

    НАТО развило свой успех, поскольку держалось в стороне от внутренних проблем стран-членов, заявил Столтенберг, передает ТАСС.

    Оценочные высказывания, которые могут быть использованы для внутренних политических дебатов в странах НАТО, лишь ослабят альянс, добавил генсек.

    Он подчеркнул, что у него самого сохраняются «очень хорошие рабочие отношения» с Байденом, и пояснил, что работал с ним много лет. По его оценке, этот политик «хорошо разбирается в НАТО».

    «Я встречался с ним пару недель назад, это была очень хорошая встреча в его офисе, мы достигли хорошего прогресса в подготовке предстоящего саммита НАТО по Украине, обороне и сдерживанию», – сказал глава военного блока.

    Ранее американский президент признал, что «облажался» в ходе дебатов с Трампом. После этого в одном из интервью он оговорился и назвал себя чернокожей женщиной.

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    3 июля 2024, 18:38 • Новости дня
    Байден намерен убедить сторонников в своей пригодности для поста президента

    Байден обсудил со сторонником необходимость продолжать предвыборную гонку

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден обсудил со своим «ключевым сторонником» возможность продолжения участия в предвыборной гонке, осознавая трудное положение после неудачных дебатов, сообщает газета New York Times.

    Байден подчеркнул, что понимает проблемы и решает, стоит ли продолжать предвыборную гонку/ Для этого ему необходимо восстановить свои позиции после катастрофического выступления на дебатах, чтобы убедить избирателей в своей пригодности для должности президента, передает РИА «Новости».

    По словам анонимного сторонника Байдена, следующие выступления президента, включая запланированное интервью с телеканалом ABC в пятницу, должны быть успешными, чтобы он смог вернуть поддержку избирателей. Высокопоставленный советник Байдена подчеркнул, что президент осознает политические проблемы, с которыми он сталкивается.

    Отмечается, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом, проходивших в Атланте. СМИ обсуждают возможность замены Байдена другим кандидатом со стороны Демократической партии на съезде в августе.


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    3 июля 2024, 05:26 • Новости дня
    Хантер Байден стал участвовать в общении отца с командой в Белом доме

    NBC News сообщил об участии Хантера Байдена в общении президента США с помощниками в Белом доме

    Tекст: Антон Антонов

    В общении президента США Джо Байдена со своими помощниками в Белом доме начал участвовать его сын Хантер, сообщает NBC News.

    Хантер Байден стал общаться со старшими сотрудниками Белого дома. Некоторых членов команды Байдена удивило его присутствие. По данным источников NBC News, Хантер Байден консультирует своего отца с тех пор, как семья собралась в Кэмп-Дэвиде в выходные после дебатов, передает ТАСС.

    Напомним, жюри присяжных признало сына президента США Джо Байдена Хантера виновным по делу о нарушениях при хранении оружия. Сообщалось, что демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Дональдом Трампом, но семья убеждает Байдена не сниматься с выборов.


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    5 июля 2024, 00:58 • Новости дня
    CNN: Ближайшие двое суток станут решающими для карьеры Байдена

    Tекст: Максим Попов

    Следующие 48 часов станут решающими для политической карьеры Джо Байдена после его неудачного выступления на теледебатах, сообщила CNN.

    Отмечается, что 5 июля Байден должен дать интервью на американском телевидении и оно будет даже более сложным для президента, чем прошедшие дебаты, передает ТАСС.

    Журналисты подчеркнули, что сейчас каждое публичное выступление американского лидера будет оцениваться на предмет возможных ошибок или признаков уязвимости.

    Напомним, накануне Байден объявил о переменах в рабочем расписании, в частности он решил отказаться от вечерних мероприятий в пользу сна.

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    4 июля 2024, 06:15 • Новости дня
    Американцы сочли Байдена слишком старым для работы президентом
    Американцы сочли Байдена слишком старым для работы президентом
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Согласно опросу, проведенному изданием The Wall Street Journal, 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для исполнения своих обязанностей.

    Как отмечается в публикации, опрос был проведен среди 750 зарегистрированных американских избирателей. Погрешность составила 3,6 процентных пункта, передает RT.

    Ранее один из крупнейших спонсоров Демократической партии США, генеральный директор Netflix Рид Хастингс, призвал Байдена отказаться от участия в президентской гонке.

    Напомним, накануне демократы подготовили письмо с требованием снять Байдена с выборов.


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    4 июля 2024, 17:28 • Новости дня
    Путин о дебатах Байдена и Трампа: У меня своих дел хватает

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин признался, что не особо следил за дебатами между кандидатами на пост президента США Джо Байденом и Дональдом Трампом, хотя и видел отдельные фрагменты.

    «Я какие-то фрагменты видел, но у меня своих дел хватает. Поэтому я так не особенно слежу за тем, что там происходит, тем более в комментариях в средствах массовой информации, они всегда имеют определенные предпочтения», – цитирует Путина ТАСС.

    Напомним, американская пресса сочла неудачным выступление действующего главы Белгого дома Джо Байдена на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. Они проходили в ночь на 28 июня. Байден делал частые остановки, туманно выражался, после дебатов на видео сняли, как его супруга Джилл помогала ему сойти с лестницы.

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