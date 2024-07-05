Хакатон по искусственному интеллекту стартовал в Грозном

Tекст: Валерия Городецкая

На конкурс зарегистрировались более 800 человек – это более 100 полноценных команд, которые поборются за призовой фонд в размере 2,4 млн рублей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Из них 65 участников принимает участие очно, остальные – онлайн. Все они из разных регионов России: Москвы, Петербурга, Ростовской, Новосибирской, Волгоградской, Тюменской областей, Республики Дагестан и других. Самому взрослому участнику хакатона Анатолию Вагину из команды «IoTeam» 72 года.

Приз разделят команды, занявшие первые три места в каждом из четырех кейсов: регистрация животных на основе данных фотоловушек, подбор локаций для размещения рекламы, выравнивание изображений номеров автомобилей и создание чат-бота для ответа на вопросы пользователей и разрешения ошибок в программном коде, сообщил первый заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. Среди очных участников также будут разыграны ноутбуки от технологического партнера проекта компании «Сила».

Перед открытием хакатона для участников прошла образовательная программа: мастер-класс «Беседа о лидерстве», которую провел руководитель проекта проектного офиса национальной программы «Цифровая экономика» ФГБУ «ЦЭКИ» Егор Орел, также лекцию «Этика деловой коммуникации» прочитала директор по развитию бизнеса компании Media Wise Виктория Колесникова.

В этом году в рамках проекта пройдут восемь окружных хакатонов – это гибридные соревнования с главными площадками во всех федеральных округах. Окружные хакатоны уже прошли в Сочи, Москве, Челябинске и Владивостоке. Осенью пройдут хакатоны в Омске, Петербурге и Нижнем Новгороде. Также в этом сезоне реализуется два других формата хакатонов – всероссийский и международный, которые пройдут в Москве.

По итогам хакатонов каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров.

Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» – создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

Организатор проекта – Министерство экономического развития России. Хакатон проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Оператором конкурса выступает АНО «Россия – страна возможностей», технологические партнеры проекта: Yandex Cloud и компания «Сила». Информационный партнер хакатона в Грозном – журнал «Деловой Грозный».