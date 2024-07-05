Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».9 комментариев
Миланскому аэропорту решили присвоить имя Берлускони
Аэропорту Мальпенса в Милане решили присвоить имя Берлускони
Миланский аэропорт Мальпенса будет назван в честь бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, об этом сообщил итальянский министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Маттео Сальвини.
Соответствующий запрос был направлен областью Ломбардия, в пятницу совет директоров Национальной службы гражданской авиации Италии (ENAC) одобрил предложение, сообщил Сальвини, передает РИА «Новости».
«Поскольку решение об этом за министром транспорта, я думаю, поговорив с министром транспорта, он будет согласен», – добавил он.
Аэропорт Мальпенса – крупнейший из трех аэропортов Милана, он занимает второе место в стране по объему пассажироперевозок после римского Фьюмичино.
Напомним, бывший премьер Италии и лидер партии «Вперед, Италия», уроженец Милана Сильвио Берлускони умер 12 июня прошлого года в возрасте 86 лет.