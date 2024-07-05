Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».9 комментариев
Умерла грузинская скрипачка Исакадзе
Грузинская скрипачка и народная артистка СССР Лиана Исакадзе скончалась в возрасте 78 лет, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и выразил соболезнования.
«Лиана Исакадзе стала легендой благодаря своему выдающемуся таланту еще при жизни. Ее уникальный стиль исполнения как исполнителя и дирижера принес ей всемирное признание», – подчеркнул Кобахидзе, выразив соболезнования семье и близким артистки, передает ТАСС.
Семья Исакадзе ранее объявила о ее уходе.
Лиана Исакадзе родилась 2 августа 1946 года в Тбилиси. В 1968 году она окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по классу скрипки и стала солисткой Московской филармонии. В ее репертуаре преобладали произведения классической и романтической музыки, концерты Антонио Вивальди и композиции грузинских композиторов XX века.