Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.2 комментария
Эрдоган обвинил Запад в провоцировании третьей мировой войны
Подходы ряда западных стран к региональным конфликтам подталкивают мир к третьей мировой войне, такое мнение выразил президент Турции Тайип Эрдоган.
Отвечая по возвращении с саммита ШОС в Казахстане журналистам на вопрос о ситуации с противостоянием НАТО и России и украинским конфликтом, Эрдоган заявил, что «на Западе есть страны и круги», чьи «подходы ведут к началу третьей мировой войны», передает ТАСС.
«Как известно, торговцам оружием нужен рынок. А рынок торговцев оружием – это Запад», – пояснил турецкий лидер, его цитирует агентство Anadolu.
Эрдоган также напомнил, что Турция в течение многих лет заявляет, что «мир больше пяти», подразумевая необходимость внести изменения в систему Совета безопасности ООН с его пятью постоянными членами.
«Нужно пересмотреть глобальную систему, обеспечить, чтобы каждый член международного сообщества соблюдал международное право», – добавил он.
Ранее Эрдоган счел бессмысленными игнорирующие Россию инициативы по Украине.