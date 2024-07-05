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Euractiv: Орбан не проинформировал Евросоюз о планируемом визите в Москву
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не проинформировал органы Евросоюза о планах поездки в Москву, сообщил портал Euractiv со ссылкой на европейских чиновников.
Как сказал один из собеседников портала, были многочисленные попытки подтвердить сообщения о возможном визите премьер-министра Орбана в Россию, он не увенчались успехом, передает ТАСС.
Он добавил, что, если бы венгерский премьер обратился по этому поводу в Брюссель, ему бы «настоятельно рекомендовали отказаться от визита». При этом несколько европейских дипломатов осудили решение Орбана направиться в Москву.
«Всего лишь четвертый день председательства Венгрии в Совете ЕС, а Орбан уже встречается с президентом России Владимиром Путиным – довольно быстро», – отметил неназванный дипломат.
Сразу после того, как Орбан приземлился в Москве, главы ряда европейских государств осудили его решение направиться в Россию. «Одностороннее решение Виктора Орбана поехать в Москву ни в какой мере не отражает позицию ЕС», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
«Это подрывает усилия по достижению победы Украины и справедливого мира», – указала премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон назвал решение о визите «безответственным».
Ранее Орбан заявил, что прибыл в Москву с «мирной миссией». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что венгерский премьер проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.