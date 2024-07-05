МИД России спросили о планах Еревана сменить посла в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, определять кандидатуру посла в той или иной стране является прерогативой направляющего государства и в данном случае речь идет о намерении армянского руководства сменить посла в России, передает РИА «Новости». Галузин добавил, что для решения таких вопросов установлены процедуры, они будут осуществляться.

Замглавы МИД России заявил также, что Москва удовлетворена работой текущего посла Армении в России Вагаршака Арутюняна, внесшего вклад в развитие двусторонних отношений.

«Я всегда чувствовал глубокое удовлетворение от нашей совместной работы по развитию и расширению российско-армянских отношений, союзничества и стратегического партнерства», – сказал Галузин. Он также выразил признательность Арутюняну за «большой вклад в укрепление всего комплекса российско-армянских отношений».

Ранее спикер парламента страны Ален Симонян заявил, что армянская сторона намерена сменить своего посла в Москве.