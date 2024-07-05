Эксперты оценили завершающий этап выставки «Россия»

В программе приняли участие председатель координационного совета по делам молодежи, совета при президенте России по науке и образованию, кандидат физико-математических наук. Никита Марченков, члены экспертного клуба «Дигория», политологи Анна Ширинкина, Марта Лесюк и Евгения Черницкая.

В начале выпуска эксперты обсудили завершающий этап работы выставки «Россия», высоко оценив намерение государства сохранить ее наследие. 1 июля президент России подписал распоряжение «О создании Национального центра «Россия» в целях «демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи».

Ширинкина подчеркнула, что выставка стала площадкой для большого количества молодежных мероприятий, и после распоряжения главы государства эта успешная практика найдет продолжение. Лесюк отметила, что конечный срок выставки стимулировал жителей страны посетить мероприятие. Марченков обратил внимание на дальнейшую качественную трансформацию проекта.

«Важно, что выставка «Россия» примет постоянную форму, сохранив свое наследие, подобно тому, как ранее было сохранено олимпийское наследие Сочи в формате образовательного центра «Сириус». Экспозиция сможет и дальше реализовывать свой колоссальный потенциал: образовательный, деловой, патриотический и рекреационный», – заявил Марченков.

Обсуждая деятельность координационного совета по делам молодежи, гость программы отметил, что президент регулярно участвует в его работе. Совет включает в себя молодых экспертов различных научных и технических направлений, представляющих все федеральные округа страны.

По словам эксперта, важнейшими задачами совета является формирование стратегического видения молодыми людьми технологического развития России, создание привлекательного образа современного молодого ученого, а также обеспечение горизонтального взаимодействия в научном сообществе. 5 июля на ВДНХ начала работу выставка «Наука в лицах», рассказывающая о жизни современных ученых, совершающих важные открытия.

Среди инициатив координационного совета Марченков выделил научное волонтерство, научно-популярный туризм и научные детские площадки, которые популяризируют науку в новых и увлекательных форматах. Еще одна важная задача заключается в фокусировании ученых на решении актуальных экономических и прикладных задач, а также концентрации усилий на необходимых технологиях.