  • Новость часаОрбан прилетел в Москву
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина придумала законную взятку за отказ воевать с Россией
    Орбан собрался побудить Россию и Украину к переговорам
    Байден назвал себя чернокожей женщиной
    Моргенштерну пригрозили уголовным делом за неуведомление о гражданстве Израиля
    Шестилетняя девочка погибла после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск
    ВСУ переключились на разрушение гражданских объектов в Запорожской области
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    FT: Ле Пен и Орбан готовы создать грозную силу в Европарламенте
    Минченко: Антироссийский курс – доминанта для любого правительства Британии
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Эстонизация» превращает ЕС в мировое захолустье

    Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что Россия получает от участия в ШОС

    ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.

    3 комментария
    5 июля 2024, 12:59 • Новости дня

    Эксперты оценили завершающий этап выставки «Россия»

    В студии ЭИСИ на международной вышел заключительный выпуск программы «Голос молодых» в сотрудничестве с платформой «Дигория», в ходе него эксперты обсудили популяризацию науки среди молодежи и реализацию научного потенциала для решения ключевых задач национального развития.

    В программе приняли участие председатель координационного совета по делам молодежи, совета при президенте России по науке и образованию, кандидат физико-математических наук. Никита Марченков, члены экспертного клуба «Дигория», политологи Анна Ширинкина, Марта Лесюк и Евгения Черницкая.

    В начале выпуска эксперты обсудили завершающий этап работы выставки «Россия», высоко оценив намерение государства сохранить ее наследие. 1 июля президент России подписал распоряжение «О создании Национального центра «Россия» в целях «демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи».

    Ширинкина подчеркнула, что выставка стала площадкой для большого количества молодежных мероприятий, и после распоряжения главы государства эта успешная практика найдет продолжение. Лесюк отметила, что конечный срок выставки стимулировал жителей страны посетить мероприятие. Марченков обратил внимание на дальнейшую качественную трансформацию проекта.

    «Важно, что выставка «Россия» примет постоянную форму, сохранив свое наследие, подобно тому, как ранее было сохранено олимпийское наследие Сочи в формате образовательного центра «Сириус». Экспозиция сможет и дальше реализовывать свой колоссальный потенциал: образовательный, деловой, патриотический и рекреационный», – заявил Марченков.

    Обсуждая деятельность координационного совета по делам молодежи, гость программы отметил, что президент регулярно участвует в его работе. Совет включает в себя молодых экспертов различных научных и технических направлений, представляющих все федеральные округа страны.

    По словам эксперта, важнейшими задачами совета является формирование стратегического видения молодыми людьми технологического развития России, создание привлекательного образа современного молодого ученого, а также обеспечение горизонтального взаимодействия в научном сообществе. 5 июля на ВДНХ начала работу выставка «Наука в лицах», рассказывающая о жизни современных ученых, совершающих важные открытия.

    Среди инициатив координационного совета Марченков выделил научное волонтерство, научно-популярный туризм и научные детские площадки, которые популяризируют науку в новых и увлекательных форматах. Еще одна важная задача заключается в фокусировании ученых на решении актуальных экономических и прикладных задач, а также концентрации усилий на необходимых технологиях.

    4 июля 2024, 21:17 • Новости дня
    СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского с Украины

    СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского актера Ханумака с Украины

    СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского с Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер из студии «Квартал 95» и близкий друг украинского лидера Владимира Зеленского Руслан Ханумак сбежал с Украины в США, пишут украинские СМИ.

    По данным журналистов, Ханумак покинул Украину, будучи военнообязанным, и отправился к сыну в США, передает «Московский комсомолец».

    Актер заявил, что согласен быть «предателем в глазах многих» ради того, чтобы «сын рос с отцом».

    Аналитики считают, что отъезду Ханумака с Украины мог поспособствовать лично Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак, чтобы «старый друг мог устроить себе нормальную жизнь».

    Ранее сообщалось, что родственники украинских чиновников сбежали из страны с помощью детей-сирот.

    Коментарии (17)
    4 июля 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад попросил Москву прекратить огонь для заключения мирного соглашения, когда российская армия была у Киева в 2022 году, Россия согласилась и в итоге была обманута, заявил президент России Владимир Путин.

    «Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны, и мы это сделали», – сказал российский лидер журналистам, передает РИА «Новости».

    В итоге российская сторона в очередной раз была обманута, заявил Путин. «Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева, мы сделали это. И опять столкнулись с обманом. Договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку, так было неоднократно», – сказал он.

    Ранее Путин назвал условие для прекращения огня на Украине.

    Коментарии (100)
    4 июля 2024, 20:36 • Новости дня
    Генерал морской пехоты США в отставке умер после поездки на Украину
    Генерал морской пехоты США в отставке умер после поездки на Украину
    @ James Guillory/U.S. Marine Corps

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генерал морской пехоты США в отставке Уильям Маллен скоропостижно скончался в учебном центре Twentynine Palms, штат Калифорния, после поездки на Украину, сообщили СМИ.

    Как пишет Military Times, генерал Маллен ушел в отставку в 2020 году с должности командующего по подготовке кадров и образованию. Недавно он посетил Украину, где консультировал украинских военных по вопросам подготовки, передает «Московский комсомолец».

    Маллен обладал богатым военным опытом. Он командовал батальоном в Ираке с 2005 по 2007 год.

    В ходе своей последней командировки на Украину генерал Маллен встречался с представителями министерства обороны Украины и делился опытом в области разработки учебных программ для военных. Он также участвовал в пересмотре и оптимизации программ обучения для украинских офицеров.

    Ранее сообщалось, что в Киеве при невыясненных обстоятельствах погиб наемник из Швеции Даниэль Нистрем.

    Коментарии (41)
    5 июля 2024, 04:57 • Новости дня
    Байден во время интервью назвал себя чернокожей женщиной

    Президент США Джо Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной

    Байден во время интервью назвал себя чернокожей женщиной
    @ Yuri Gripas/Consolidated News/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Во время интервью на радиостанции президент США Джо Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной.

    «Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной и служить вместе с чернокожим президентом», - сказал Байден в интервью радиостанции WURD, имея в виду свою работу вице-президентом в период администрации Барака Обамы, передает ТАСС.

    Напомним, накануне американский президент признался, что во время теледебатов с Дональдом Трампом «облажался».


    Коментарии (44)
    4 июля 2024, 19:23 • Новости дня
    Чехия выдвинула новые требования к паспортам россиян

    Чехия решила больше не признавать небиометрические паспорта граждан РФ

    Чехия выдвинула новые требования к паспортам россиян
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Чехия с 3 июля перестала признавать небиометрические паспорта граждан Российской Федерации, и владельцам таких паспортов запрещено находиться на территории республики, передает издание Ceske noviny со ссылкой на распоряжение руководства МИД.

    В ходе заседания компетентного органа Европейского союза МИД Чехии также обратился к другим государствам с призывом действовать по аналогичному принципу, отмечает издание, передает РИА «Новости».

    Представитель МИД Чехии Мариана Вернерова отметила, что распоряжение по данному вопросу все еще находится в стадии доработки. Она также добавила, что небиометрические паспорта легче подделывать, что послужило причиной введения новых мер.

    Биометрический паспорт, как уточняет издание, содержит машиночитаемые данные и биометрические данные в целях повышения защиты от подделок.


    Коментарии (13)
    4 июля 2024, 21:34 • Новости дня
    Экс-вратарь Малафеев счел себя виновным в гибели жены
    Экс-вратарь Малафеев счел себя виновным в гибели жены
    @ Дмитрий Кощеев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экс-вратарь ФК «Зенит» Вячеслав Малафеев признался в том, что до сих пор считает себя виноватым в гибели своей жены в марте 2011 года.

    По информации портала «СтарХит», Марина Малафеева погибла в автокатастрофе в Петербурге, у пары остались двое детей – дочь Ксению и сына Максима.

    «Я не стесняюсь. Да, я плакал. Это был сильнейший эмоциональный удар. Моя жизнь изменилась после этой трагедии. <…> Если бы я не был на игре, она бы не поехала», – рассказал спортсмен.

    Журналисты отметили, что в мае 2016 года Малафеев завершил свою спортивную карьеру. Он сыграл 442 матча за «Зенит», что является вторым результатом в истории клуба. В настоящее время он занимается бизнесом.


    Коментарии (6)
    4 июля 2024, 18:59 • Новости дня
    Россиянин в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне СВО
    Россиянин в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне СВО
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель Кировской области, участвующий в специальной военной операции (СВО) на Украине, в одиночку смог развернуть полевой госпиталь и спасти жизни 80 раненых бойцов.

    «В апреле наш земляк выполнял боевые задачи в районе Очеретино в ДНР. В один из дней он смог в одиночку развернуть полевой госпиталь», – сообщило правительство Кировской области, передает «Газета.Ru».

    Отмечается, что боец работал в условиях непрерывных обстрелов и атак беспилотников, благодаря его действиям удалось наладить своевременное оказание медпомощи военнослужащим. Санитарная группа под его командованием эвакуировала с поля боя 80 раненых солдат.

    Кроме того, военнослужащий вместе с сослуживцем спас танк, подбитый украинским дроном-камикадзе под Авдеевкой. Бойцы потушили возгорание и перегнали танк в безопасное место, где боевую машину удалось восстановить.

    В прошлом году боец СВО закрыл сослуживцев собой от взрыва гранаты и выжил.

    Коментарии (25)
    4 июля 2024, 17:34 • Новости дня
    Путин назвал условие для прекращения огня на Украине

    Путин: Прекращение огня на Украине возможно лишь при наличии необратимых договоренностей

    Путин назвал условие для прекращения огня на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прекращение огня на Украине не представляется возможным, пока не достигнуты четкие необратимые договоренности, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    «Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации», – сказал Путин, подчеркнув, что без этого прекращение огня невозможно, передает ТАСС.

    Если Россия объявит о прекращении огня, обратная сторона может воспользоваться этим, чтобы подготовиться к продолжению конфликта, добавил российский лидер.

    «Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта», – сказал он, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Он напомнил, что в 2022 году Москва и Киев договорились об отводе российских войск от украинской столицы, однако ответных шагов со стороны Украины не последовало.

    Ранее Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров по указке США.

    Коментарии (28)
    4 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене

    Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене из-за утечки данных

    Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Защита экс-командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова подала заявление в СК России о возбуждении дела о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с возбуждением дела на Попова на Украине, рассказал его адвокат Сергей Буйновский.

    Ранее адвокат сообщил, что СБУ объявила генерала в международный розыск. Попова обвинили в «ведении агрессивных военных действий» (часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины), передает РИА «Новости».

    Буйновский сообщил, что подал заявление на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина «с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, поскольку попали секретные документы в открытый доступ, либо же это шпионаж».

    Напомним, в середине июня адвокаты арестованного генерала Попова попросили отправить его в зону СВО.

    Коментарии (15)
    4 июля 2024, 14:38 • Новости дня
    Захарова спрогнозировала будущее ПА ОБСЕ без участия России

    Спикер МИД Захарова: ПА ОБСЕ рискует стать политическим рудиментом из-за приостановки участия России

    Tекст: Александра Юдина

    Парламентская ассамблея ОБСЕ уходит от своего настоящего предназначения, а с приостановкой участия российской делегации она может стать политическим рудиментом, следует из комментария спикера МИД Марии Захаровой.

    «Очевидно, что ПА ОБСЕ все в большей степени уходит от своего основного предназначения – платформы для межпарламентского диалога», – передает ТАСС ее слова.

    Дипломат отметила, что с приостановкой участия делегации из России организация рискует стать политическим рудиментом.

    Накануне Госдума приняла заявление о приостановке участия в работе ПА ОБСЕ.

    Коментарии (13)
    5 июля 2024, 06:15 • Новости дня
    Рособрнадзор установил причину досмотра старшеклассниц перед ЕГЭ в Воронеже

    Причиной инцидента с личным досмотром на ЕГЭ в Воронеже стал неисправный металлоискатель

    Tекст: Максим Попов

    Причиной инцидента перед ЕГЭ в Воронеже стал неисправный металлоискатель, который реагировал на малейшие металлические элементы в одежде школьников, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

    Одновременно с этим прокуратура не подтвердила факты неэтичного досмотра девочек, передает ТАСС.

    Напомним, в конце мая в Воронеже перед сдачей ЕГЭ у старшеклассниц  проверяли нижнее белье. Руководитель ведомства Анзор Музаев заявил, что факт нарушений в организации ЕГЭ в этой школе подтвердился лишь частично.


    Коментарии (13)
    4 июля 2024, 14:23 • Новости дня
    «Южная» группировка войск нанесла поражение десяти бригадам ВСУ
    «Южная» группировка войск нанесла поражение десяти бригадам ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные «Южной» группировки войск за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю и поразили десять бригад вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

    Поражены живая сила и техника 30-й, 54-й, 72-й механизированных, 143-й пехотной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 109-й и 119-й бригад теробороны в районах Георгиевки, Серебрянки, Миньковки, Спорного, Красногоровки, Катериновки и Часова Яра ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, российские войска отразили пять контратак формирований 10-й горно-штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

    Украинская сторона потеряла до 630 военнослужащих, четыре бронемашины и 12 автомобилей.

    Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М198 и гаубица М777 производства США, орудие М119 производства США и L-119 британского производства, а также две станции РЭБ. Уничтожено 11 полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 125-й, 127-й бригад теробороны, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах Волчанска, Веселого, Русской Лозовой, Нескучного и Циркунов Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, пикап, РСЗО «Град», установку «Пион», гаубицу М198, орудие Д-20 и установку «Гвоздика».

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям 14-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Макеевки, Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР, Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Торского ДНР. Кроме того, группировка отразила контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.

    Потери ВСУ составили до 600 военнослужащих, бронемашина и два автомобиля.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777, гаубица «Мста-Б», установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и орудие L-119. Уничтожены три полевых склада, где ВСУ хранили боеприпасы.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, поразила формирования 24-й, 41-й механизированных бригад ВСУ, 109-й, 129-й бригад теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах Михайловки, Новгородского и Торецка ДНР.

    Отражены шесть контратак штурмовых групп 31-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

    Противник потерял 490 военнослужащих, три танка, два автомобиля, три гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Военнослужащие подразделений Восточной группировки поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады, 116-й, 120-й и 123-й бригад теробороны в районах Константинополя, Богатыря, Нескучного, Сторожевого ДНР и Новоселовки Запорожской области. Они также отразили три контратаки формирований 108-й и 129-й бригад теробороны.

    Потери украинской стороны составили до 140 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица М777 и две гаубицы FH-70.

    Группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Жеребянок, Нестерянки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, бронемашину, четыре автомобиля, четыре гаубицы М777, установку «Акация», орудия Д-20 и «Гиацинт-Б».

    Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили украинский самолет МиГ-29 и поразили два предприятия ВПК, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавшие воинские части ВСУ, цех производства и склад хранения ударных беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

    ПВО сбила 37 БПЛА, авиабомбу Hammer, ракету HARM и 14 снарядов РСЗО HIMARS.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 197 БПЛА, 537 ЗРК, 16 499 танков и других бронемашин, 1364 РСЗО, 11 326 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 318 единиц спецтехники.

    Коментарии (35)
    4 июля 2024, 17:07 • Новости дня
    СМИ сообщили о первом применении ФАБ-3000 под Красным Лиманом
    СМИ сообщили о первом применении ФАБ-3000 под Красным Лиманом
    @ mil.ru

    Tекст: Кристина Цыцура

    На территории ВСУ под Красным Лиманом, находящейся под временным контролем украинской армии, произошел сильный взрыв.

    По информации Telegram-канала «Военная хроника», в этом районе возможно впервые был применен боеприпас ФАБ-3000, передает URA.ru.

    «По предварительным данным, возможно, в казармы, расположенные в этой зоне, впервые попал ФАБ-3000», – сообщают авторы канала.

    Уточняется, что приземление было настолько мощным, что фундамент соседних строений начал трескаться. По информации «Военной хроники», Красный Лиман является базой для нескольких украинских подразделений, защищающих Часов Яр и Тернов.

    Ранее в Сети появились кадры удара Су-34 по объекту ВСУ с помощью ФАБ-3000.

    Коментарии (4)
    4 июля 2024, 16:50 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как морозилка может заменить кондиционер в квартире

    Эксперт Духовников дал рекомендации по охлаждению помещения, если нет кондиционера

    Эксперт рассказал, как морозилка может заменить кондиционер в квартире
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Свою домашнюю одежду можно смачивать и охлаждать в холодильнике перед тем, как надеть, чтобы освежиться в жару, а помещение спасут от нагрева светоотражающие пленки, плотные шторы или обыкновенная фольга, а также распыление воды из пульверизатора, сказал газете ВЗГЛЯД инженер-строитель, предприниматель, руководитель рециклинг-оператора Дмитрий Духовников.

    «Нам, россиянам, следует обращать внимание на опыт спасения от жары в странах, где столбик термометра поднимается гораздо выше, чем в России», – говорит Духовников. И если в нашей стране, например, в Центральном федеральном округе, жара – явление периодическое, то в странах Африки, арабских странах, Израиле она продолжительная, а температура может достигать и 50 градусов.

    «Я работал в Израиле, и глядя на местных, мочил одежду и клал ее в морозилку, чтобы она там остывала. Как только одежда становилась холодной, я ее надевал на себя. Хватает такого охлаждения на полчаса или даже минут на 40. Как раз этого времени хватает, чтобы успела остыть одежда на замену. Поэтому, если в доме или квартире нет кондиционера, то такой способ может помочь перенести жару», – говорит собеседник.

    Также к полудню и до самого спада жары важно занавешивать окна шторами, желательно плотными. Окна, выходящие на восток, лучше зашторивать с вечера, чтобы с утра, пока встает солнце, помещение не нагревалось и не создавалась духота.

    Кроме того, специалист рекомендует наклеить на окна специальную светоотражающую пленку. В летний период лучше всего подойдет защита с максимальным уровнем отражения инфракрасного излучения. Но вместо пленки в домашних условиях можно использовать и обычную фольгу. Ее крепят на окнах скотчем так, чтобы фольга закрывала окно полностью или на три четверти.

    «Ну и хорошей заменой кондиционера, конечно, является вентилятор. Сейчас существуют самые разные, и даже с подачей воды: она распыляется, и в комнате становится свежее, ощущается прохлада. Можно также периодически увлажнять воздух вручную, используя пульверизатор. А перед вентилятором эффективно еще ставить емкость с водой и льдом, холодные пары будут распыляться по всей комнате», – советует Духовников.

    Также эксперт напомнил, что в жаркую погоду необходимо пить больше воды, по возможности носить дышащую одежду, желательно из натуральных тканей, а выходя на улицу, не пренебрегать головным убором.

    Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве за неделю дважды был побит рекорд температуры. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что жара в столице, согласно прогнозам, спадет к пятнице.

    Коментарии (6)
    4 июля 2024, 19:40 • Новости дня
    Набиуллина высказалась о повышении лимита бесплатных переводов через СБП

    Набиуллина: ЦБ не считает нужным повышать лимит бесплатных переводов через СБП с 100 тыс. рублей

    Набиуллина высказалась о повышении лимита бесплатных переводов через СБП
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Банк России не видит необходимости повышать лимит по бесплатным переводам через Систему быстрых платежей (СБП) с нынешних 100 тыс. рублей в месяц, заявила в кулуарах Финансового конгресса глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, сейчас лимит – 100 тыс. рублей, но ЦБ не видит необходимости его повышать, так как когда речь идет о переводах другим лицам, потребность в такого рода переводах покрывается этим лимитом, передает ТАСС.

    Ранее ЦБ отменил россиянам комиссию на переводы денег самим себе.

    Коментарии (28)
    Главное
    Спецслужбы Киргизии пресекли попытку захвата власти
    Армения объявила о скорой смене посла в России
    Российские специалисты изучили устройство кассетного боеприпаса ATACMS
    Американский журналист рассказал о будущем истребителей F-16 на Украине
    Российские импортеры начали закупки вина из Белоруссии с «западными» названиями
    Рособрнадзор установил причину досмотра старшеклассниц перед ЕГЭ в Воронеже
    Мизулина попросила проверить комика Гудкова на предмет дискредитации СВО

    Европа оказалась на крючке у США из-за страха перед российскими удобрениями

    Производители удобрений Европы предупреждают, что могут обанкротиться либо переехать в США. Они винят во всем наплыв дешевых российских удобрений, которые называют угрозой для продовольственной безопасности Европы. Хотя в реальности Европа должна сказать спасибо российским удобрениям, которые поддерживают европейских фермеров. Выиграть вдолгую от конфликта могут снова Штаты. Подробности

    Перейти в раздел

    Британцы опять выбрали русофобию

    Результаты парламентских выборов в Великобритании, где все депутаты – одномандатники, пока еще подсчитываются, но общая картина уже ясна. Ненавистная населению власть провалилась – и теперь власть поменяется, но совсем не так, как хотелось бы. Подробности

    Перейти в раздел

    Дагестан первым сдает «тест на никаб»

    Решение муфтията Дагестана о временном запрете на ношение никабов стало беспрецедентным в новейшей истории России. В экспертной среде говорят, что Дагестан первым сдал «тест на никаб» и показал заинтересованность в борьбе с исламистским радикализмом. В чем заключаются особенности этого решения и к каким последствиям оно должно привести? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина придумала законную взятку за отказ воевать с Россией

    Киевский режим готовится пойти еще на один шаг, прямо приближающий его к поражению в конфликте с Россией. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из риторики самих же украинских депутатов по поводу законопроекта о так называемой экономической брони от армии. Что это такое и как это повлияет на выживаемость украинского государства? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Шольц испугался Ле Пен

      Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что каждый день шлет президенту Франции Эммануэлю Макрону сообщения со словами поддержки. Макрон в ужасе от того, как близка к победе партия Марин Ле Пен. И Шольц тоже в ужасе, у него свои причины.

    • «Китай закончит войну одним звонком»

      Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что один телефонный звонок из Пекина в Москву смог бы разрешить украинский конфликт. Китай ответил на эти инсинуации в духе «на себя посмотри», намекнув, что за кризис на Украине несет ответственность НАТО. Какова реальная роль Пекина на Украине? И каковы его цели?

    • Зеленский внезапно захотел переговоров

      После двух лет категорического отказа от переговоров с Россией и введения законодательного запрета на диалог с ее президентом Владимир Зеленский неожиданно заявил, что переговоры все-таки возможны. Он видит их «в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки». Что это все значит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............