  • Новость часаПутин: Стамбульские договоренности могут лечь в основу урегулирования на Украине
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    Власти Прибалтики довели русских до «партизанской войны»
    Глава Ирана предложил обсудить создание единой валюты ШОС
    Дробницкий объяснил призыв американских ученых к НАТО не принимать Украину в альянс
    Михалков указал на нерукопожатных деятелей культуры в России
    Путин назвал ШОС одной из авторитетнейших региональных организаций
    Захарова спрогнозировала будущее ПА ОБСЕ без участия России
    «Южная» группировка войск нанесла поражение десяти бригадам ВСУ
    ШОС: ООН нуждается во всеобъемлющей реформе
    Политолог оценил значимость присоединения Белоруссии к ШОС
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что Россия получает от участия в ШОС

    ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.

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    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Зачем Европа пугает людей Россией

    Западная пропаганда только кажется нелепой. На деле же градус нервозности повышается не самими чрезвычайными происшествиями, а механизмом управляемой истерии, в который давно превратились ранее уважаемые западные СМИ.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Как заваривался котел ненависти

    У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.

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    4 июля 2024, 16:04 • Новости дня

    Польские казаки выразили поддержку российским единомышленникам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польские казаки заявили о своей неизменной приверженности Союзу казаков-воинов России и зарубежья и выразили поддержку российским единомышленникам. Об этом сообщил атаман казаков Польши Марек Василенко на пресс-конференции в Ясло.

    В ходе мероприятия также состоялось заседание правления Союза казаков Польши, на котором атаман Испании Александр Василенко вручил атаману польских казаков юбилейную серебряную медаль с изображением Петра Потемкина за вклад в развитие связей между казачьими общинами, передает Газета.Ru.

    В пресс-конференции приняли участие председатель и члены правления координационного совета организаций российских соотечественников в Польше (КСОРС), казаки Союза казаков-воинов России и зарубежья Польши, а также делегации казаков из Испании, Сербии и Румынии.

    4 июля 2024, 10:50 • Новости дня
    Михалков указал на нерукопожатных деятелей культуры в России
    Михалков указал на нерукопожатных деятелей культуры в России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил о существовании в стране «нерукопожатных» деятелей культуры.

    По его словам, к этой категории относятся те, кто работает в стране, но не поддерживает проводимую государством спецоперацию, передает ТАСС.

    «Это люди более опасные, чем те, кто уехал. Они остаются здесь, чтобы не терять заработок, но при этом думают и действуют против страны», – подчеркнул Михалков.

    Режиссер подчеркнул, что критика власти и спецоперации недопустима, если она основана на «нелюбви к России» и «желании понравиться кому-то другому».

    В апреле режиссер высказался о деятелях культуры, покинувших Россию в 2022 году, отметив, что им безразлична судьба мирных жителей Донбасса.

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    3 июля 2024, 21:37 • Новости дня
    Опубликовано видео удара «Искандер-М» по самолетам ВСУ в Кривом Роге

    Опубликованы кадры удара «Искандер-М» по самолетам ВСУ на аэродроме в Кривом Роге

    Опубликовано видео удара «Искандер-М» по самолетам ВСУ в Кривом Роге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому «Долгинцево» в Кривом Роге Днепропетровской области, уничтожив украинскую технику.

    Эксклюзивные кадры удара, снятые с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), предоставили «Известиям». На кадрах видно, как ракета «Искандер-М» поражает цели на аэродроме, вызывая взрывы и детонацию боеприпасов.

    Отмечается, что целью удара стали самолеты и техника украинских националистов, расположенная на объекте «Долгинцево».

    Ранее российское Минобороны опубликовало видеозапись ликвидации беспилотных водных катеров украинских военных у города Новороссийска в Краснодарском крае.

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    3 июля 2024, 18:23 • Новости дня
    Новак назвал условия для продолжения поставок газа в Европу через Украину
    Новак назвал условия для продолжения поставок газа в Европу через Украину
    @ Александр Астафьев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова продолжать поставки газа в Европу по территории Украины после 2024 года, когда истекает срок действия действующего контракта, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

    Новак отметил, что это зависит в первую очередь от Украины. По его словам, транзит через ее территорию идет, у них свои установлены правила. «От их желания зависит», – сказал он. Вице-премьер добавил, что Россия готова поставлять, но здесь вопрос не в РФ, передает ТАСС.

    В июне президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжает поставлять газ в Европу через территорию Украины и другими маршрутами.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как газ пойдет через Украину без контракта.

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    3 июля 2024, 19:52 • Новости дня
    Дерипаска назвал новые перспективные рынки для России

    Дерипаска: России нужно зайти на новые рынки Глобального Юга

    Дерипаска назвал новые перспективные рынки для России
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Рост российской экономики без переориентации на рынки Глобального Юга ограничен 1-2%, заявил бизнесмен Олег Дерипаска на Финансовом конгрессе.

    Как указал Дерипаска, российский внутренний рынок недостаточно емкий. По его словам, можно «толочься на нем еще 10 лет с таким ростом, но это не позволит достичь поставленных целей», передает РИА «Новости».

    Дерипаска видит будущее России в сотрудничестве со странами Глобального Юга, где в ближайшие 10 лет родится миллиард человек. «Как туда доехать? Как быстро изменить инфраструктуру? Как наладить логистику?» – задается он вопросами.

    По его словам, Россия может добиться новых рынков и должна идти «дальше Китая – до Малайзии, Индонезии, всей Юго-Восточной Азии, Африки, Индии», пишет РБК.

    Бизнесмен считает, что для решения этих задач необходимо инвестировать в транспортную инфраструктуру, в том числе в модернизацию Восточного полигона БАМа и Транссиба. Он отметил, что скорость движения по железной дороге на восток меньше 40 км/час. «У нас все стоит от Урала до Иркутска, просто пробка многомесячная», – добавил он.

    Ранее сообщалось, что за два года действия санкций, введенных против России недружественными странами, Москва не только смогла перенаправить на другие рынки товары, которые не смогли купить западные импортеры, но и получила от этого дополнительную выгоду в размере 5 трлн рублей.

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    3 июля 2024, 21:57 • Новости дня
    Родственники украинских чиновников сбежали из страны с помощью детей-сирот

    Украинский омбудсмен Лубинец: Родственники чиновников из Киева использовали детей-сирот для побега за границу

    Родственники украинских чиновников сбежали из страны с помощью детей-сирот
    @ Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чиновники из Киева вывозили своих родственников за границу под видом сопровождающих детей-сирот, пишут украинские СМИ со ссылкой уполномоченного по правам человека на Украине Дмитрия Лубинца.

    По словам украинского омбудсмена, это произошло в марте 2022 года при эвакуации 68 воспитанников Центра детской реабилитации в детский лагерь немецкого Вупперталя, пишет издание «Страна».

    Лубинец отметил, что часть из 20 сопровождающих ранее не работала с детьми, а некоторые и вовсе никогда не были трудоустроены.

    По его словам, таким способом Украину покинули родственники сотрудников киевской Службы по делам детей и семьи и Центра социально-психологической реабилитации детей. Оказавшись за пределами Украины, каждый из сопровождающих мужчин уволился с должностей и не вернулся обратно.

    Ранее погранслужба Украины пожаловалась на дерзость уклонистов.

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    3 июля 2024, 21:56 • Новости дня
    Энтомолог рассказал, как удалить осиное гнездо и не пострадать от укусов

    Энтомолог Гниненко дал инструкцию по правильному удалению осиных гнезд

    Энтомолог рассказал, как удалить осиное гнездо и не пострадать от укусов
    @ Dieter Hopf/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Осиное гнездо ни в коем случае не стоит опрыскивать пестицидами или поджигать, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко.

    «Если вы где-то обнаружили осиное гнездо, то самое хорошее – это к нему не лезть, даже если оно на балконе. Если ос не тревожить, то они сами не нападут. Но человеческое любопытство они могут расценить как агрессию, а свое жилище осы тщательно охраняют. Поэтому гнездо лучше удалить, особенно если есть вероятность, что к нему из интереса полезет ребенок», – говорит Гниненко. 

    Для того чтобы избавиться от гнезда, энтомолог рекомендует вызвать специалистов. Во-первых, его удаление без специальной защиты, особенно если гнездо жилое, небезопасно. Во-вторых, действия непрофессионала могут только разозлить насекомых и спровоцировать нападение роя ос.

    «Никаких мер борьбы в виде приманок, каких-то ловушек в виде бутылок с пивом и так далее не нужно применять – все это неэффективно против целого роя. Самое действенное – снять гнездо и вывезти его куда-нибудь подальше. Это простому человеку сделать непросто, поэтому и нужно обратиться к специалистам», – считает энтомолог.

    Он предупреждает, что опрыскивать гнезда пестицидами тоже бесполезно. Дело в том, что отрава попадает лишь на верхний слой улья, а это не убьет, а только рассердит ос. Также собеседник отмечает, что иногда люди пытаются поджечь гнездо, но в домашних условиях это опасно, поэтому делать так не следует.

    Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что борьбу с осами внутри и снаружи помещения можно разделить на две группы: уничтожение гнезд и всех ос, находящихся в них, и контроль численности ос-фуражиров.

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    3 июля 2024, 17:52 • Новости дня
    В МИД решили не контактировать с США после инцидентов с американскими БПЛА в Сирии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не пойдет на контакт с США из-за опасного сближения американских беспилотников с российскими самолетами, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

    Дипломат подтвердил, что «никаких контактов не будет». По его словам, опасные маневры совершали именно американские беспилотники. Рябков добавил, что если бы они находились где-то ближе к штату Техас, тогда таких сближений бы не было, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВВС США над территорией Сирии дважды включали систему вооружений при сближении с самолетами ВКС России. 29 июня российский истребитель Су-35 был вынужден совершить маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с американским беспилотником в Сирии.

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    4 июля 2024, 02:30 • Новости дня
    Названо значение тактического успеха ВС России в Часовом Яре

    Советник главы ДНР Гагин: Тактический успех в районе Часового Яра говорит о проломе обороны ВСУ

    Названо значение тактического успеха ВС России в Часовом Яре
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Взятие под контроль микрорайона «Новый» в Часовом Яре можно расценивать как тактический успех российской армии, который открывает возможности для дальнейшего освобождения города и свидетельствует о проломе обороны ВСУ, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По словам Гагина, все последнее время за этот участок в восточной части Часова Яра шли серьезные бои. «Взятие под контроль этого района говорит о проломе обороны ВСУ. Это еще один шаг в направлении канала Северский Донец», – приводит РИА «Новости» слова советника.

    Напомним, накануне российские войска освободили район «Новый» в городе Часов Яр.


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    3 июля 2024, 19:10 • Новости дня
    В Госдуме назвали ошибкой заморозку пенсионных накоплений

    Депутат Аксаков: Заморозка пенсионных накоплений была ошибкой

    В Госдуме назвали ошибкой заморозку пенсионных накоплений
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заморозка пенсионных накоплений была ошибочной, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в среду.

    «Мы тогда не просто поторопились, а сделали ошибку. Поскольку было принято законодательное решение, все на это решение ориентировались, и начали формироваться негосударственные пенсионные фонды. Все рассчитывали, что они смогут работать с деньгами, поступающими в эти фонды, довольно приличные суммы уже собрали. Потом вдруг неожиданно меняем правила игры», - приводит ТАСС слова Аксакова на Финансовом конгрессе Банка России.

    Депутат отметил, что, возможно, стоит обсудить вопрос возврата к «правилам игры, которые действовали до 2014 года».

    Ранее Совфед одобрил закон о возобновлении индексаций выплат работающим пенсионерам.

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    3 июля 2024, 17:04 • Новости дня
    В Минобороны рассказали о придуманной танкистами в зоне СВО защите для Т-80
    В Минобороны рассказали о придуманной танкистами в зоне СВО защите для Т-80
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министерство обороны России сообщило, что экипаж одного из танков Т-80 в составе группировки войск «Восток» в зоне СВО самостоятельно усовершенствовал свою машину, оснастив ее дополнительной защитой.

    В заявлении отмечается, что данная защита эффективна против FPV-дронов и магнитных мин. «На передней части танка установлен специальный трал, который используется для разминирования проходов», – передает «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщение.

    Также сообщается, что танкисты укрепляют броню с помощью навесных козырьков и стальных листов на корпусе. Дополнительная динамическая защита устанавливается на днище, чтобы защитить машину от взрывов магнитных мин.


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    4 июля 2024, 11:10 • Новости дня
    Путин: План России по урегулированию на Украине сразу прекратит боевые действия
    Путин: План России по урегулированию на Украине сразу прекратит боевые действия
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский план действий по урегулированию украинского кризиса в случае согласия Киева и Запада даст возможность сразу же прекратить ведение огня и начать переговоры, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС.

    «В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования [конфликта на Украине], который в случае готовности украинской стороны, а главное – ее западных спонсоров принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что Россия всегда выступала за мирное политико-дипломатическое разрешение этого кризиса, он возник в результате «абсолютно бесцеремонной политики США» и их сателлитов.

    Глава Российского государства в июне перечислял условия для начала мирных переговоров с киевским режимом. Украинские власти для этого должны вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

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    3 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    Экзамен по русскому языку мигранты стали сдавать в десять раз хуже

    Минобрнауки: В России вырос процент не сдавших экзамен по русскому языку мигрантов

    Экзамен по русскому языку мигранты стали сдавать в десять раз хуже
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доля мигрантов, не сумевших сдать экзамен по русскому языку, выросла в десять раз в период с января по май этого года, сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

    По информации ведомства, процент не сдавших увеличился с 3% сразу до 30%, передает РИА «Новости».

    В Минобрнауки отметили, что в апреле этого года глава ведомства Валерий Фальков поручил руководителям вузов расторгнуть договоры с коммерческими организациями, которые ранее проводили экзамены по русскому языку для мигрантов. С тех пор экзамены принимают только государственные образовательные учреждения.

    Ранее в МВД сообщили о сокращении пунктов сдачи русского языка для иностранцев.

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    4 июля 2024, 03:52 • Новости дня
    Антонов предупредил о последствиях нового пакета военной помощи Украине
    Антонов предупредил о последствиях нового пакета военной помощи Украине
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Новый пакет американской военной помощи Украине на сумму 2,2 млрд долларов приведет лишь к новым жертвам среди мирного населения, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    По словам Антонова, администрация США продолжает курс на войну и питает иллюзорные надежды на стратегическую победу над Россией. При этом предложения президента России о путях остановки конфликта и достижении мира продолжают отвергаться, передает ТАСС.

    Посол подчеркнул, что новые американские вооружения не снизят накал борьбы за освобождение Украины и приведут лишь к новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей. Он также назвал бесперспективным проект накачки вооружениями «агонизирующего режима Зеленского», который поощряет киевских террористов к совершению новых преступлений.

    Напомним, президент США Джо Байден распорядился направить Украине новую военную помощь.


    Коментарии (28)
    3 июля 2024, 20:01 • Новости дня
    Одесская область стала лидером по доносам на противников украинизации
    Одесская область стала лидером по доносам на противников украинизации
    @ Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Одесская область заняла третье место по количеству нарушений языкового закона на юге Украины, заявила представительница уполномоченного по защите госязыка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк.

    Как указала Витко-Присяжнюк, за первую половину 2024 года из региона поступило 203 жалобы. По ее словам, большинство из них (28,6%) касаются нарушений в сфере обслуживания и предоставления информации о товаре/услуге. Также зафиксировано 58 обращений по языку рекламных вывесок, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    Кроме того, она отметила, что Одесская область стала лидером антирейтинга по несоблюдению использования государственного языка в вузах. «Парадоксально, но все эти преподаватели прекрасно владеют украинским языком», – уточнила Витко-Присяжнюк. По ее мнению, они часто ссылаются на то, что студенты сами просили их вести лекции на русском, но в основном такие случаи фиксировались студентами на видео во время дистанционного обучения и присылались целые лекции.

    В других южных областях, например, в Херсонской, жалоб на нарушение языкового законодательства не поступало. Однако, по мнению Витко-Присяжнюк, это говорит «не о количестве нарушений, а о количестве обращений граждан, неравнодушных к несоблюдению языкового закона».

    Напомним, в Одессе на бизнес-мероприятии произошел конфликт из-за языка проведения. Участницы мероприятия требовали от спикера, выступавшего на русском языке, перейти на украинский. Позже уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь заявил, что в связи с инцидентом на бизнес-мероприятии в Одессе последует «жесткая реакция».

    Коментарии (23)
    4 июля 2024, 01:24 • Новости дня
    ФСБ задержала командира бригады ВДВ по подозрению в мошенничестве

    Tекст: Максим Попов

    Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, гвардии полковника Артема Городилова по подозрению в мошенничестве.

    Городилова задержали в Рязани и доставили в Москву. Там его передали в Главное военное следственное управление СК России. Он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ».

    Известно, что в 2023 году Городилова включили в санкционные списки людей, которым запрещен въезд в США. Его фамилия упоминалась в публикациях иностранных СМИ о «военных преступлениях, совершенных на Украине». Министерство обороны России категорически отрицает эти обвинения.

    Напомним, на прошлой неделе ФСБ пресекла попытку контрабанды военной техники в Коми.


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