ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Польские казаки выразили поддержку российским единомышленникам
Польские казаки заявили о своей неизменной приверженности Союзу казаков-воинов России и зарубежья и выразили поддержку российским единомышленникам. Об этом сообщил атаман казаков Польши Марек Василенко на пресс-конференции в Ясло.
В ходе мероприятия также состоялось заседание правления Союза казаков Польши, на котором атаман Испании Александр Василенко вручил атаману польских казаков юбилейную серебряную медаль с изображением Петра Потемкина за вклад в развитие связей между казачьими общинами, передает Газета.Ru.
В пресс-конференции приняли участие председатель и члены правления координационного совета организаций российских соотечественников в Польше (КСОРС), казаки Союза казаков-воинов России и зарубежья Польши, а также делегации казаков из Испании, Сербии и Румынии.