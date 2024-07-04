У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.17 комментариев
В Кремле сообщили о возможности поездки Путина в Монголию
В Кремле сообщили о возможности поездки Путина в Монголию в 2024 году
Поездка президента Владимира Путина в Улан-Батор возможна в 2024 году, это будет известно после согласований, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, по итогу всех согласований поездка, вероятно, состоится в этом году, передает РИА «Новости».
Напомним, прошлый визит Владимира Путина в Монголию в 2019 году был приурочен к годовщине боев на Халхин-Голе.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, что Монголия может стать следующим кандидатом на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).