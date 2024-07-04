В Кремле сообщили о возможности поездки Путина в Монголию в 2024 году

Tекст: Александра Юдина

По его словам, по итогу всех согласований поездка, вероятно, состоится в этом году, передает РИА «Новости».

Напомним, прошлый визит Владимира Путина в Монголию в 2019 году был приурочен к годовщине боев на Халхин-Голе.

Газета ВЗГЛЯД рассуждала, что Монголия может стать следующим кандидатом на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

