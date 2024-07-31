Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.9 комментариев
Экс-глава Эстонии заявил о ценностном конфликте в НАТО
В НАТО наблюдается несоответствие между заявленными ценностями и реальной ситуацией, заявил бывший президент Эстонии Томас Ильвес в интервью на YouTube-канале The Cipher Brief.
«Я считаю, что в НАТО назревает кризис между теми ценностями, которые оно заявляет защищать, и реальностью, в которой присутствует страх перед эскалацией. С 24 февраля 2022 года Запад, в частности НАТО, проявляет самосдерживание», – передают «Известия» его слова.
Ильвес добавил, что коллективному Западу не хватает лидерства для принятия решений.
Комментируя заявление Грузии о планах вступления в Евросоюз к 2030 году, политик подчеркнул, что грузинскому правительству необходимо будет изменить множество своих законов и поведение для осуществления этой цели.
«Переговоры ведутся в первую очередь с собственным народом. Можно, конечно, обсудить переходные периоды, но суть остается прежней: правительству Грузии придется изменить множество своих законов и поведение, чтобы присоединиться», – заверил он.
Ранее сообщалось, что НАТО решило разработать новую стратегию в отношении России.