Экс-глава Эстонии заявил о ценностном конфликте в НАТО

Tекст: Кристина Цыцура

«Я считаю, что в НАТО назревает кризис между теми ценностями, которые оно заявляет защищать, и реальностью, в которой присутствует страх перед эскалацией. С 24 февраля 2022 года Запад, в частности НАТО, проявляет самосдерживание», – передают «Известия» его слова.

Ильвес добавил, что коллективному Западу не хватает лидерства для принятия решений.

Комментируя заявление Грузии о планах вступления в Евросоюз к 2030 году, политик подчеркнул, что грузинскому правительству необходимо будет изменить множество своих законов и поведение для осуществления этой цели.

«Переговоры ведутся в первую очередь с собственным народом. Можно, конечно, обсудить переходные периоды, но суть остается прежней: правительству Грузии придется изменить множество своих законов и поведение, чтобы присоединиться», – заверил он.

Ранее сообщалось, что НАТО решило разработать новую стратегию в отношении России.





