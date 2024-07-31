Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.8 комментариев
В Госдуме объяснили отказ в отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
Депутат Красов объяснил отказ в отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
Каждый мужчина в первую очередь должен защищать государство, общество и семью, заявил первый зампредседателя Госдумы по обороне Андрей Красов, комментируя отказ в отсрочке от мобилизации для многодетных отцов.
Депутат выразил понимание инициатив, направленных на защиту граждан от негативных последствий мобилизации, однако он подчеркнул, что в условиях современной геополитической обстановки обороноспособность страны является первоочередной задачей, передает телеканал «360».
«Слово «мужчина» из чего состоит? «Муж» и «чин». «Муж» – это защитник семьи, государства и общества, воин. А в последующем «чин» – это добытчик, работник», – сказал Краснов, его выступление транслировалось на сайте нижней палаты парламента.
Ранее Госдума отклонила проект закона об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов, которые имеют трех и более детей.