Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.0 комментариев
В МИД напомнили немцам, что их военные заводы на Украине станут законной целью
В МИД России напомнили немцам, что их военные заводы на Украине будут законной целью
Любые военные заводы, расположенные на Украине, какой бы компании они ни принадлежали, будут законной целью российских вооруженных сил, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Андрей Настасьин.
По его словам, 24 июля стало известно о получении немецким концерном Rheinmetall официального заказа на строительство на Украине завода по производству боеприпасов, передает ТАСС.
«В этой связи напоминаем, что любые заводы на Украине являются законной целью российских вооруженных сил. Любые военные заводы», – добавил дипломат.
Ранее Rheinmetall получил первый заказ на строительство завода боеприпасов от Украины.