80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.3 комментария
МИД пообещал не оставлять без ответа наращивание потенциала НАТО у границ России
МИД заявил, что наращивание потенциала НАТО у границ России не останется без ответа
Увеличение натовского военного потенциала у российских границ не будет безответным, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Андрей Настасьин.
Россия не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО у своих границ, поскольку оно угрожает ее безопасности, сказал Настасьин, передает ТАСС.
Так он прокомментировал одобрение парламентом Финляндии соглашения с США по обороне, по которому финская сторона открывает 15 военных объектов для возможного использования американскими военными.