Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.2 комментария
Названа сумма ущерба по делу Булгакова
В деле Булгакова 9 млн пайков поставили по завышенной на 1,3 млрд рублей цене
В уголовном деле о присвоении или растрате в особо крупном размере в отношении экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова речь идет о поставке 9 млн пайковых наборов по завышенной на 1,3 млрд рублей цене, передает источник из зала заседания Мосгорсуда.
Мосгорсуд в понедельник рассматривает жалобы защиты на продление ареста фигурантам дела Булгакова – топ-менеджменту АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК). Как огласила судья Людмила Смолкина материалы дела, были поставлены свыше 9 млн наборов по завышенной цене на 1,3 млрд рублей, передает РИА «Новости».
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что совладелец Грязинского пищевого комбината (ГПК) Александр Михайленко, арестованный по обвинению в растрате, в прошлом служил в тыловых подразделениях ВС России, а в начале 2000-х был главой Третейского суда Минобороны.