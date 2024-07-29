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Жители карельского поселка спаслись на крыше дома после прорыва дамбы
В поселке Шавань в Карелии местные жители после прорыва дамбы спасались на крышах домов, сообщила свидетельница событий, у которой проживают в этом населенном пункте родители.
Звук прорыва напомнил «идущий поезд», сообщили собеседнице «Газеты.Ru» родители, прорыв дамбы произошел рано утром, вода затопила огород и забор.
По словам собеседницы, Шавани смыло три дома, в результате ЧП погибли люди, включая несовершеннолетних.
В поселке нет электричества, распространяется запах канализации, связь с ним плохая.
Другая жительница Карелии сообщила, что ее родители живут в СНТ «Балтийский», оттуда вода постепенно отходит, поэтому в эвакуации нет необходимости. Однако там пока нет электричества.
Ранее МЧС сообщало, что число пострадавших при размытии дамбы в Карелии выросло до десяти человек, по факту гибели одного человека СК завел уголовное дело.