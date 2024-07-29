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    Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.

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    Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.

    19 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Украинское общество склоняется к уступкам

    Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

    27 комментариев
    29 июля 2024, 13:27 • Новости дня

    Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко

    Песков: Путин обсудил с Лукашенко торгово-экономическое сотрудничество и безопасность

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили на переговорах все вопросы двусторонних отношений, включая торгово-экономическое сотрудничество и вопросы безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, обсуждались вопросы, связанные с двусторонними отношениями, в частности, торгово-экономическое сотрудничество и вопросы безопасности, передает ТАСС.

    «Весь спектр двусторонних отношений был проговорен двумя президентами», – сказал Песков.

    Ранее президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко договорились к заседанию Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится осенью, закрыть все проблемные вопросы и по линии совбезов, и по темам правительства.

    28 июля 2024, 17:53 • Новости дня
    Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя на приеме
    Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя на приеме
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин успокоил иностранного гостя, случайно разбившего бокал с шампанским на приеме в Адмиралтействе после Главного военно-морского парада в Петербурге, сообщили СМИ.

    Российский лидер собрал в Адмиралтействе командиров кораблей из Китая, Алжира и Индии, прибывших в РФ по случаю Дня ВМФ, а также командующих морскими силами дружественных стран, в частности Азербайджана, Алжира, Вьетнама, Гвинеи, Джибути, Египта, Камеруна, Намибии, Катара, пишет «Московский комсомолец».

    После того, как Путин поздравил иностранных моряков с праздником и поблагодарил за участие в мероприятии, гостям стали разносить шампанское. Один из иностранцев случайно разбил бокал. Громкий стук привлек внимание президента. Увидев, что гость пытается собрать осколки с паркета, Путин его остановил. «У нас не принято, это на счастье», – пояснил он.

    Ранее Путин встретился с иностранными гостями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. В воскресенье российский лидер прибыл на парад ВМФ России в Петербурге.

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    27 июля 2024, 11:15 • Новости дня
    Путин заявил об актуальности присяги граждан древнего Херсонеса для событий СВО
    Путин заявил об актуальности присяги граждан древнего Херсонеса для событий СВО
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Слова присяги граждан древнего Херсонеса о верности своей родине и готовности ее защищать актуальны и для событий спецоперации на Украине, выразил мнение президент Владимир Путин.

    «Мне вот сейчас приходит на ум клятва, которую приносили горожане, херсонессцы своему городу… Были и такие слова: «Не предам ни Херсонеса, ни прекрасной гавани, ни других укреплений, а буду защищать их для народа», – передает ТАСС его слова.

    Глава государства отметил, что эти строки перекликаются с сегодняшней историей, они связаны с российскими ребятами на передовой и проведением спецоперации.

    Также Путин добавил, что задача «Нового Херсонеса» в Севастополе – погрузить посетителей в историю России.

    «И, сталкиваясь с теми событиями, которые там изложены, осознавали... кто мы такие, откуда мы пришли, как складывалась наша государственность», – заметил он.

    На сайте РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации) указано, что комплекс «Новый Херсонес» можно будет посещать бесплатно с 30 июля после регистрации на официальном сайте.

    Напомним, число обнаруженных археологами во время раскопок в Южном пригороде Херсонеса Таврического находок превысило объем всех артефактов, полученных музеем за все время изучения городища и его предместий.

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    28 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    Путин предупредил об ответе на размещение американских вооружений в Германии
    Путин предупредил об ответе на размещение американских вооружений в Германии
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих, заявил президент РФ Владимир Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге.

    Путин обратил внимание на заявления администрации США и правительства Германии о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности в Германии. «В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    «В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота», – отметил российский лидер.

    «Ситуация напоминает события времен холодной войны», – добавил он. По его словам, в зоне досягаемости окажутся важные российские объекты, а полетное время к целям на нашей территории составит порядка 10 минут, пишет ТАСС.

    Глава государства заявил, что разработка ряда систем РСМД находится на завершающейся стадии, Россия будет принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов.

    Ранее Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем Военно-морского флота и отметил гордость за страну как за морскую державу.

    В воскресенье Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости.

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    28 июля 2024, 13:06 • Новости дня
    Путин: Когда военные разных стран собираются вместе, они стремятся к миру
    Путин: Когда военные разных стран собираются вместе, они стремятся к миру
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудничество военных разных стран свидетельствует об их стремлении к миру, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если военные люди, тем более люди с особым характером – военные моряки, собираются вместе, это очень хороший знак. Это знак того, что люди, которые собираются, военные люди, которые собираются вместе, они стремятся к миру, они стремятся к сотрудничеству, взаимопониманию», – передает ТАСС слова Путина на встрече с главами иностранных делегаций, принимающих участие в праздновании Дня ВМФ России.

    Ранее президент России Владимир Путин встретился с иностранными гостями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

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    28 июля 2024, 12:35 • Новости дня
    Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России
    Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Владимира Путина первым по-настоящему православным президентом России.

    Патриарх Кирилл отслужил литургию в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре.

    По его словам, в день празднования памяти святого равноапостольного князя Владимира, мы молимся особенно за нашего президента Владимира Путина, передает РИА «Новости». «Сегодня его день ангела. Это – по-настоящему первый православный президент», – сказал он после литургии в Александро-Невской лавре.

    Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем Крещения Руси и тезоименитством.

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    28 июля 2024, 10:59 • Новости дня
    Путин прибыл на парад ВМФ России в Санкт-Петербурге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости, передает источник с места событий.

    Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной части. К участию в параде привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, сообщил источник РИА «Новости».

    Завершится парад прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии. Кроме того, парады ВМФ пройдут в акваториях главных баз Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил и пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

    Праздничные мероприятия завершатся вечером праздничным салютом над Невой у Петропавловской крепости.

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    27 июля 2024, 11:48 • Новости дня
    Владимир Путин поздравил участников с открытием фестиваля «Таврида.АРТ»

    Tекст: Александра Юдина

    В Крыму в арт-кластере «Таврида» собрались тысячи людей из всех регионов России на фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» (проект от Росмолодежи).

    Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко зачитал присутствующим приветственное слово главы государства Владимира Путина.

    «Вы приехали в Крым из разных регионов нашей большой страны. Таврида развивается как востребованная площадка для делового общения талантливой, энергичной молодёжи. Рад, что в Год семьи на фестивале особое внимание будет уделено теме нравственного воспитания и роли семьи в укреплении сплоченности нашего общества», – указано в послании президента.

    Российский лидер отметил, что у начинающих художников, архитекторов, артистов, представителей других творческих профессий, впереди насыщенная разнообразная программа – лекции и мастер-классы, ярмарки и выставки, театральные постановки и выступления музыкальных коллективов, знакомство с культурой, самобытными традициями и обычаями народов, живущих в России.

    Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» – самое масштабное культурно-просветительское событие России, посвященное молодому искусству. Он ежегодно проходит летом в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида».

    Первый день фестиваля собрал на площадке тысячи людей. Они смогли увидеть выступления аутентичных региональных исполнителей, например, HAZINA из Башкортостана, Олена УУТАй из Якутии, Дышать из Татарстана и других колоритных артистов. Участники посетили экспозиции выставки-ярмарки «Арт.Молодость» и познакомились с регионами в пространстве АРТ-ЭКСПО.

    Также участники смотрели кинопремьеры, в числе которых сериал «Ландыши. Операция любовь» Александра Карпиловского, «Хранители» Юлии Музыкантской, «16 строк» Алексея Свиридова, «Богом хранимые» Любови Марецкой. В музыкальном лайнапе первого фестивального дня популярные исполнители Mary GU, Три дня дождя, Женя Трофимов и Комната культуры, ОТУКЕN, Татьяна Куртукова и специальный музыкальный гость фестиваля –  LIZWI (ЮАР).

    В 2024 году фестиваль проходит с 26 по 28 июля. Его ключевая тема – многонациональность России. Через призму молодого искусства участники смотрят на культурное многообразие народов, проживающих в регионах России.

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    28 июля 2024, 11:43 • Новости дня
    Путин: Россия продолжит оснащать флот гиперзвуковыми ракетами
    Путин: Россия продолжит оснащать флот гиперзвуковыми ракетами
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжит наращивать обеспечение сил Военно-морского флота, заявил президент РФ Владимир Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге.

    «Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также подчеркнул, что военно-морское образование в России сохраняет традиции и лучшие качества моряков, а также в целом одно из лучших и прогрессивных.

    По его словам, российских моряков отличает «поистине священное отношение к Родине, их самоотверженность и непреклонный характер, верность присяге, данному слову и морскому братству», они сохраняют «неизменную крепость духа, дисциплину и выучку», пишет ТАСС.

    Ранее Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем Военно-морского флота и отметил гордость за страну как за морскую державу.

    В воскресенье Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости.

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    28 июля 2024, 12:51 • Новости дня
    Путин встретился с иностранными гостями парада ВМФ в Петербурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин встретился с иностранными гостями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, сообщили СМИ.

    Отмечается, что встреча проходит в здании Адмиралтейства, передает РИА «Новости». Делегации иностранных государств регулярно бывают на параде ВМФ.

    Ранее Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге поприветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии. В воскресенье российский лидер прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости.

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    28 июля 2024, 10:25 • Новости дня
    Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем Крещения Руси

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем Крещения Руси и тезоименитством, отметив, что сегодня власть и церковь вместе укрепляют традиционные ценности в жизни российского общества.

    Как заявил Патриарх в поздравлении, разделяя ответственность за благополучие народа и Отечества, власть и церковь ныне совместно укрепляют традиционные духовно-нравственные ценности в жизни российского общества и служат патриотическому воспитанию молодого поколения, передает ТАСС.

    В поздравлении глава РПЦ также отметил личный вклад Путина «в развитие этого доброго и плодотворного диалога».

    Как подчеркнул Патриарх, выбор православной веры князем Владимиром заложил «прочный фундамент русской государственности, на века определил ценностные основы и вектор развития восточнославянской цивилизации». Глава РПЦ пожелал президенту крепкого здоровья и успехов в служении на посту лидера России.

    Патриарх Кирилл также обратился с поздравлениями к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, подчеркнув, что принятие христианства «определило дальнейшую судьбу славянских стран», а на «прочном фундаменте» православной веры сформировалась богатая культура братских народов России и Белоруссии, их идентичность. Патриарх выразил надежду на продолжение сотрудничества Белорусского экзархата с органами госвласти и уверенность в том, что развитие взаимодействия и впредь будет способствовать утверждения духовно-нравственных ценностей в жизни общества. Он пожелал белорусскому президенту крепкого здоровья, душевных сил и успехов в дальнейших трудах на пользу страны.

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    28 июля 2024, 10:46 • Новости дня
    Историк: «Новый Херсонес» стал символом духовного возрождения России

    Историк Кармазина: «Новый Херсонес» станет центром притяжения для туристов и паломников со всего мира

    Историк: «Новый Херсонес» стал символом духовного возрождения России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Комплекс «Новый Херсонес» – это живое пространство, которое станет символом возрождения России и центром притяжения для туристов и паломников со всего мира, сказала газете ВЗГЛЯД историк Наталья Кармазина. Напомним, 28 июля в России отмечается День крещения Руси и в этот же день состоится церковное освящение комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе.

    «Новый Херсонес» является символом духовного возрождения в России, которым подчеркивается важность православных традиций и ценностей. Он создан в рамках курса президента Владимира Путина, сделавшего наши духовно-нравственные основы важной частью госполитики», – отметила Наталья Кармазина, директор филиала Российского общества «Знание» в Крыму, проректор КФУ им. Вернандского.

    «Уже второе тысячелетие православие является стабилизирующим фактором нашей страны. Развитие письменности, образования, культуры и науки не было бы возможно без созидательной функции православия. Создание комплекса «Новый Херсонес» отражает значимость христианских основ нашей государственности. Это помогает сохранить и изучать историческое наследие Херсонеса Таврического, делая его доступным для широких кругов», – добавила она.

    По словам собеседницы, «Новый Херсонес» станет центром притяжения для туристов и паломников, что даст приращение развитию культурной инфраструктуры Крыма. «Новый Херсонес» – это широкомасштабный культурно-просветительский центр, который становится важной точкой притяжения для людей со всего мира», – подчеркнула Кармазина.

    «В комплекс входят музей христианства, музей античности и Византии, музей Крыма и Новороссии, первый Храм-парк под открытым небом, современный амфитеатр «Грифон-арена» на 1200 мест. Масштаб «Херсонеса» подтверждает статус России как ведущего центра христианства и является маркером правильного развития нашей страны», – указала собеседница.

    Кроме того, «Новый Херсонес» – «это не просто комплекс зданий, а живое пространство, где есть все условия для реализации образовательных и просветительских событий и мероприятий». «Они будут способствовать формированию у молодых людей представлений о российской идентичности, о ценностях России и ее месте среди других стран и цивилизаций», – резюмировала спикер.

    Напомним, 28 июля в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и День крещения Руси проходит церковное освящение музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе.

    Херсонес Таврический – один из древнейших городов на территории России, основанный в V веке до н. э.

    Сердцем древнего города является Свято-Владимирский собор, возведенный в XIX веке на месте храма, в котором крестился святой равноапостольный князь Владимир. Разрушенный в годы Великой Отечественной войны, переживший неудачную реставрацию в 1990-е годы, сегодня он вновь открывает свои двери для прихожан и туристов.

    Строительство объектов «Нового Херсонеса» началось в 2022 году и было завершено в короткие сроки – чуть более чем за полтора года, при этом, по свидетельству приемочной комиссии, без ущерба для качества строительства. Путин назвал Херсонес сакральным и очень важным местом для России.

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    28 июля 2024, 13:34 • Новости дня
    Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского

    Tекст: Дарья Григоренко

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента России Владимира Путина орденом Святого благоверного князя Александра Невского.

    Орден Святого благоверного князя Александра Невского – общецерковная награда Русской православной церкви, входит в перечень высших орденов РПЦ и является пятым по старшинству орденом РПЦ. Девиз ордена – «Не в силе Бог, а в правде». Орден имеет три степени. Орден учрежден определением патриарха Кирилла и Священного Синода от 13 апреля 2021 года по случаю 800-летия благоверного князя Александра Невского, передает ТАСС.

    В воскресенье российский лидер приехал в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Ранее патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России.

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    28 июля 2024, 13:09 • Новости дня
    Путин приехал в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин приехал в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.

    В Благовещенской церкви Александро-Невской лавры временно находится главная святыня лавры – мощи святого благоверного князя Александра Невского, передает ТАСС.

    Свято-Троицкая Александро-Невская лавра – старейший монастырь Санкт-Петербурга, он был основан по указу Петра I в 1713 году. В 1724 году он перенес из Владимира в лавру мощи святого благоверного великого князя Александра Невского.

    Ранее патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России.

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    26 июля 2024, 14:06 • Новости дня
    Кремль анонсировал участие Путина в Главном военно-морском параде

    Путин примет участие в параде ВМФ 28 июля в Санкт-Петербурге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 28 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, «безусловно», передает ТАСС.

    На вопрос, планирует ли белорусский лидер Александр Лукашенко, который сейчас находится с Путиным в Карелии, также принять участие в параде, Песков ответил, что не обладает такой информацией.

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    29 июля 2024, 12:23 • Новости дня
    Путин поздравил Мадуро с переизбранием президентом Венесуэлы
    Путин поздравил Мадуро с переизбранием президентом Венесуэлы
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с переизбранием на высший пост в Боливарианской республике, сообщила пресс-служба Кремля.

    Поздравление Путина опубликовано в Telegram-канале Кремля. В нем российский лидер отметил, что российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнерства.

    «Уверен, что ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать их поступательному развитию по всем направлениям. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле построения более справедливого и демократического миропорядка», – говорится в поздравлении.

    Путин подтвердил готовность к продолжению конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

    Он также заключил, что Мадуро всегда желанный гость на российской земле.

    Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах.

    При этом оппозиция Венесуэлы отказалась признавать победу Мадуро на выборах. А в США усомнились, что итоги выборов в Венесуэле «отражают волю народа». Аргентина также не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, так как считает, что действующее правительство якобы проиграло выборы, заявил президент страны Хавьер Милей. Перу и Коста-Рика тоже отказались признавать результаты выборов в Венесуэле.

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      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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