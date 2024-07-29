Ученые впервые засняли на видео столкновение исполинской акулы с кораблем

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает издание IFLScience, случай столкновения исполинской акулы с судном впервые в истории удалось запечатлеть на камеру. нцидент произошел у берегов Ирландии, где исследователи проводили наблюдения за местной популяцией акул.

Для сбора данных ученые оснастили одну из акул видеокамерой, которая автоматически отцепляется и всплывает на поверхность после нескольких часов работы. Полученные записи показали, что перед столкновением акула активно кормилась на мелководье. Однако при приближении судна она попыталась уклониться, но все же получила удар килем корабля.

После столкновения акула резко изменила свое поведение: она покинула прибрежную зону и ушла на глубину, где провела следующие 7,5 часов. На видеозаписи видно, что акула периодически ложилась на дно, вероятно, для отдыха. Ученые пока не могут точно сказать, вернулась ли акула после этого на мелководье.

Ранее китовую акулу – самую крупную рыбу в мире, заметили около побережья курортного города Марса-Алам в египетской провинции Красное море.