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    Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русофобию надо сначала искоренить в России

    Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… Кроме тех случаев, когда это направлено против русских.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Эксперимент с безусловным доходом доказал правоту марксистов

    Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.

    17 комментариев
    28 июля 2024, 14:38 • Новости дня

    Отбывшего срок за педофилию нидерландского волейболиста освистали на ОИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выступающий в пляжном волейболе нидерландец Стивен ван де Вельде был освистан болельщиками во время матча на Олимпийских играх в Париже, сообщило AFP.

    Ван де Вельде играет в паре с Мэттью Иммерсом, болельщики поприветствовали спортсменов из Нидерландов, когда они появились на площадке перед матчем с итальянской парой, при этом зрители освистали ван де Вельде после того, как диктор произнес его имя и фамилию, передает ТАСС.

    Ван де Вельде 29 лет. В 2016 году его осудили на четыре года за изнасилование 12-летней девочки.

    Ранее зрители освистали Макрона на открытии ОИ.

    27 июля 2024, 17:53 • Новости дня
    Тарасова сочла «очень красивой» церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Тренер Татьяна Тарасова назвала «очень красивой» церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Тарасова сочла «очень красивой» церемонию открытия Олимпиады в Париже
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже прошла «очень красочно и оригинально», с учетом исторических и национальных особенностей города и страны, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

    По ее словам, это была «очень красивая» церемония открытия Олимпийских игр в очень красочном месте с учетом исторических особенностей Парижа и Франции. Тарасова отметила, что еще никогда никто из делегаций на параде спортсменов на открытии ОИ не проплывал по реке, передает РИА «Новости».

    «То, что флаг МОК при поднятии оказался перевернут, не смазало у меня впечатление от церемонии открытия Олимпиады», – заявила тренер.

    Ранее российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал отличной церемонию открытия ОИ в Париже.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала 11 причин провала мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

    Политологи и блогеры возмутились «пародией на «Тайную вечерю», которую показали на открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже, назвали церемонию деградацией, «разгулом мракобесия» и «показательным шоу антихристианства».

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    27 июля 2024, 15:24 • Новости дня
    Французская журналистка отказалась освещать Олимпиаду в Париже

    Французская журналистка отказалась освещать Олимпиаду в Париже после скандальной церемонии открытия Игр

    Французская журналистка отказалась освещать Олимпиаду в Париже
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудница французского издания L'Incorrect Жюльетт Бриен приняла решение не работать на Олимпийских играх после вызвавшей международное возмущение церемонии открытия.

    Бриен заявил, что отказывается от участия в «этом фрик-шоу», как  «искренне патриотичная француженка». Она также принесла извинения «всему миру», пишет «Царьград».

    Ранее итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

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    27 июля 2024, 21:32 • Новости дня
    Пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за плохой организации
    Пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за плохой организации
    @ Gao Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пловцы из Южной Кореи решили покинуть Олимпийскую деревню в Париже из-за автобусов, в которых окна были заклеены скотчем, сообщила Korea Times.

    Пловец из Южной Кореи Хван Сун Ву пожаловался, что в автобусе очень душно, как в сауне. По его словам, их команде потребовалось более полутора часов, чтобы доехать от Олимпийской деревни до бассейна, окна в автобусе были заклеены скотчем якобы из-за угрозы теракта, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Korea Times.

    Издание пишет, что южнокорейские пловцы решили покинуть Олимпийскую деревню и поселились в отеле в Нантере, который находится недалеко от бассейна.

    Ранее МОК извинился перед руководством Южной Кореи за то, что сборная республики на Олимпийских играх в Париже была ошибочно представлена как сборная Северной Кореи.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

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    27 июля 2024, 18:47 • Новости дня
    Зрители освистали Макрона на открытии ОИ

    Филиппо: Макрона на открытии Олимпиады освистала «тщательно отобранная аудитория»

    Tекст: Вера Басилая

    Пришедшие на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже посетители освистали президента Франции Эммануэля Макрона, но этот эпизод вырезали из трансляции, сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик написал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что даже тщательно отобранная аудитория освистала Макрона во время церемонии открытия. По словам Филиппо, французский президент опешил от такой реакции, передает радио Sputnik.

    Филиппо обратил внимание, что этот эпизод трансляции был вырезан из телеэфира, и прикрепил видео к своему посту.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что открытие Олимпиады в Париже стало «сатанинским балом Макрона».

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    28 июля 2024, 10:57 • Новости дня
    Видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов
    Видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов
    @ Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Видеоподборка основных моментов церемонии открытия Олимпийских игр в Париже удалена с официального сайта и канала оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.

    Как сообщил источник РИА «Новости», при переходе на видео основных моментов на сайте ОИ появляется черный экран с надписью о том, что данное видео недоступно. То же самое происходит при попытке открыть видео по ссылке на платформе YouTube.

    Ранее американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю».

    Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые аспекты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были абсолютно неприемлемыми.

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    27 июля 2024, 22:53 • Новости дня
    Песков назвал отвратительными несколько моментов открытия Олимпиады в Париже

    Tекст: Кристина Цыцура

    Некоторые аспекты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были абсолютно неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он заявил, что не смог увидеть церемонию в полном объеме, но посмотрел несколько разных фрагментов, передает ТАСС.

    «Я действительно отметил, что имели место совершенно отвратительные моменты», – заявил представитель Кремля.

    Песков добавил, что отдельные эпизоды церемонии открытия не только отвратительны, но и противоречат российскому законодательству, поэтому хорошо, что мероприятие не транслировали в России.

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль охарактеризовала открытие Олимпиады как «раздувание шумного уродства».


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    27 июля 2024, 22:42 • Новости дня
    Кнайсль назвала открытие Олимпиады-2024 «раздуванием шумного уродства»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Церемония открытия Олимпийских игр в Париже стала примером нового тренда в европейской культуре, который экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль охарактеризовала как «раздувание шумного уродства».

    «В таких мероприятиях, от оперных театров Вены и Берлина до Зальцбургского фестиваля, наблюдается одно и то же – своего рода раздувание шумного уродства», – написала Кнайсль в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    По мнению экс-главы австрийского МИД, популярность такого культурного стиля говорит о многом относительно аудитории подобных шоу.  

    Церемония открытия Олимпиады в Париже запомнилась рядом курьезов: олимпийский флаг был повешен на флагшток у Эйфелевой башни в перевернутом виде, а дикторы на стадионе перепутали атлетов из Южной Кореи с представителями КНДР. Также церемония вызвала негативную реакцию из-за агрессивной пропаганды сексуальных меньшинств и элементов сатанизма.

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    28 июля 2024, 08:56 • Новости дня
    Американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю»
    Американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская компания C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр в Париже после скандальной пародии на «Тайную вечерю» на открытии игр, поскольку ее сотрудники были шокированы увиденным, сообщили в компании.

    Как говорится в заявлении, сотрудники компании были шокированы высмеиванием «Тайной вечери» во время открытия Олимпиады в Париже, в связи с чем C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр, передает РИА «Новости».

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль охарактеризовала открытие Олимпиады как «раздувание шумного уродства».

    Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые аспекты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были абсолютно неприемлемыми.

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    27 июля 2024, 19:01 • Новости дня
    Орбан указал на отсутствие морали у Запада из-за церемонии открытия ОИ

    Орбан: Открытие ОИ в Париже показало отсутствие у Запада представлений о морали

    Tекст: Вера Басилая

    На Западе отрицают общую культуру и общественную мораль, что было видно на вчерашнем открытии Олимпийских игр, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что церемония открытия ОИ показала отсутствие общей культуры и общественной морали, передает ТАСС.

    В свою очередь вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал ужасным и убогим начало Олимпиады в Париже, а отрывок из трансляции открытия Олимпиады, посвященный «Тайной Вечери», счел «оскорблением миллионов христиан в мире».

    В свою очередь, евродепутат от правящей итальянской партии «Братья Италии» Никола Прокаччини сравнил церемонию открытия Олимпийских игр с гей-парадом. «Мне понравилась церемония гей-парада. Не знаете, когда будет Олимпийская?»  – спросил с сарказмом политик в соцсети.

    По словам сенатора «Братьев Италия» Лучо Малана, парижская церемония «заставляет стыдиться Францию и Европу».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

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    27 июля 2024, 16:26 • Новости дня
    Захарова предрекла МОК «мучения» в связи с перевернутым олимпийским флагом

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предрекла МОК мучения после комментария представителя организации о перевернутом олимпийском флаге на открытии Игр в Париже.

    Представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что ситуация с перевернутым олимпийским флагом на церемонии открытия Игр в Париже не является концом света.

    «Согласна, это только начало, и МОК еще помучается», – написала в своем Telegram-канале Захарова.

    Ранее на церемонии открытия ОИ в Париже подняли перевернутый олимпийский флаг.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

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    27 июля 2024, 21:45 • Новости дня
    ФИФА наказала женскую сборную Канады на ОИ «за шпионаж»

    Tекст: Вера Басилая

    Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) лишил очков женскую сборную Канады на олимпийском турнире в Париже из-за нарушения дисциплинарного кодекса, сообщила ФИФА.

    Олимпийский комитет Новой Зеландии заявил в МОК о замеченных беспилотниках над тренировочной базой команды, и запросил у Канады полное расследование, передает ТАСС.

    Канадская ассоциация футбола решением ФИФА была оштрафована на 200 тыс. швейцарских франков (226,1 тыс. долларов). Главный тренер сборной Беверли Пристман, ассистент главного тренера Жасмин Мандер и аналитик сборной Джозеф Ломбарди отстранены от деятельности, связанной с футболом на один год, а команда была лишена четырех очков.

    В первом туре сборная Канады со счетом 2:1 обыграла команду Новой Зеландии. После наказания канадки находятся на втором месте.

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    27 июля 2024, 17:07 • Новости дня
    Епископат Франции осудил провокационные сцены на открытии ОИ в Париже

    Tекст: Вера Басилая

    Епископат Франции выразил сожаление, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже «включала в себя сцены насмешек над христианством», в частности имелась в виду пародия на «Тайную Вечерю», сообщает La Figaro.

    В епископате заявили, что благодарны представителям других религиозных конфессий, которые выразили свою солидарность с нами.

    «Сегодня утром мы думаем обо всех христианах на всех континентах, которые пострадали от чрезмерности и провокационности определенных сцен», – говорится в заявлении епископата, пишет La Figaro.

    Вместе с тем, французские епископы отметили «чудесные моменты красоты и радости», которые были включены в церемонию.

    Ранее пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

    Политологи и блогеры возмутились «пародией на «Тайную вечерю», которую показали на открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже, назвали церемонию деградацией, «разгулом мракобесия» и «показательным шоу антихристианства».

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    27 июля 2024, 15:39 • Новости дня
    В Париже автобус с журналистами попал в аварию после открытия Олимпиады

    Tекст: Александра Юдина

    После торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Париже автобус, перевозивший сотни журналистов, попал в серьезную аварию, сообщает журналистка японского издания «Емиури симбун» Вакако Юки.

    Уточняется, что автобус с журналистами, совершая маневр, врезался в металлический столб, передает ТАСС.

    Известно, что в результате аварии несколько человек, включая Юки, получили травмы.

    «Водитель был в шоке, увидев, что несколько человек, в том числе я, упали на пол в результате столкновения», – отметила она.

    По словам Юки, из-за большого количества пассажиров и шокового состояния водителя пассажирам пришлось самостоятельно организовывать эвакуацию.

    Ранее итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

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    28 июля 2024, 07:29 • Новости дня
    Тренировочный заплыв на Олимпиаде отменили из-за грязной воды в Сене
    Тренировочный заплыв на Олимпиаде отменили из-за грязной воды в Сене
    @ Jan Tepass/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Тренировочный заплыв триатлонистов, который должен был состояться в воскресенье, отменили из-за плохого качества воды в Сене, сообщили в пресс-службе оргкомитета Олимпиады.

    Решение об отмене приняли оргкомитет Олимпиады, Международная федерация триатлона и местные власти, передает ТАСС со ссылкой на заявление.

    Организаторы уверены, что основные соревнования, назначенные на 30 и 31 июля, состоятся в запланированные сроки.

    Ранее в оргкомитете ОИ в Париже обещали сделать Сену пригодной для плавания.

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    28 июля 2024, 01:22 • Новости дня
    Французская «киберполиция» добивается удаления слитых данных спортсменов из Израиля

    Tекст: Кристина Цыцура

    Французское управление по борьбе с киберпреступностью пытается добиться удаления личных данных некоторых израильских участников Олимпийских игр в Париже, которые были слиты в социальные сети, сообщает агентство FrancePress, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

    «Чувствительные личные данные израильских участников Олимпийских игр были незаконно обнародованы в пятницу в социальных сетях», – передает ТАСС со ссылкой на агентство.

    Среди слитых данных оказались результаты анализов крови израильских спортсменов, их логины и пароли к различным сервисам, а также информация о военной службе.

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