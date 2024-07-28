Отбывшего срок за педофилию нидерландского волейболиста освистали на ОИ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ван де Вельде играет в паре с Мэттью Иммерсом, болельщики поприветствовали спортсменов из Нидерландов, когда они появились на площадке перед матчем с итальянской парой, при этом зрители освистали ван де Вельде после того, как диктор произнес его имя и фамилию, передает ТАСС.

Ван де Вельде 29 лет. В 2016 году его осудили на четыре года за изнасилование 12-летней девочки.

Ранее зрители освистали Макрона на открытии ОИ.