Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.3 комментария
Группа предпринимателей осуждена в Москве за хищение 500 млн рублей у Минобороны
Трое предпринимателей осуждены в Москве за хищение почти 500 млн рублей у Минобороны
Хамовнический суд Москвы приговорил на сроки от 6,5 до 7,5 года колонии троих предпринимателей, признав их виновными в хищении около 488 млн рублей при реконструкции полигонов Минобороны в Казахстане, сообщили в пресс-службе суда.
Как говорится в сообщении, вынесен обвинительный приговор в отношении Андрея Чеснокова, Вадима Лесных и Василия Титова, которым назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев, семи лет и четырех месяцев, шести лет и шести месяцев колонии соответственно, передает ТАСС.
Подсудимые обвинялись в совершении особо крупного мошенничества. По материалам дела, бизнесмены заключили контракты на реконструкцию расположенных Тургай и Теректа в Казахстане, но из выделенных на работы около 760 млн рублей похитили около 490 млн.
Ранее с повредившего «Панцирь-С» военного взыскали почти 14 млн рублей.