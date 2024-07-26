  • Новость часаОбвиняемый в подрыве машины в Москве Серебряков доставлен из Турции в Россию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Турки задумались об увеличении государства по примеру России
    СМИ рассказали о «рассыпавшейся» бригаде ВСУ у села Прогресс
    Россиян предупредили о риске ранней смерти при недосыпе
    Кинолог: Жизнь собаки на войне важнее собственной
    Трамп напомнил Зеленскому, что Россия победила Гитлера и Наполеона
    Небензя посоветовал Зеленскому поторопиться с переговорами
    Суд арестовал главу Военно-строительной компании Белкова
    Аргентина отказалась участвовать в санкциях против России
    Раненый российский военный ампутировал себе руку, чтобы выжить
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Власть на Западе становится все менее легитимной

    Ситуация с Камалой Харрис еще раз демонстрирует растущее пренебрежение западных элит к воле народа. И это элитам может стоить очень дорого. Об этом Камале с каждого угла, из каждого микрофона в ходе предвыборной кампании будут напоминать республиканцы.

    2 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков До мирных переговоров по Украине осталось два шага

    Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.

    19 комментариев
    26 июля 2024, 06:38 • Новости дня

    Лихорадка Оропуш впервые привела к человеческим жертвам

    Девушки из Бразилии стали первыми известными жертвами лихорадки Оропуш в мире

    Tекст: Антон Антонов

    Две девушки из внутренних районов штата Баия стали первыми известными жертвами лихорадки Оропуш в мире, сообщило министерство здравоохранения Бразилии.

    Обе жертвы моложе 30 лет. У них не было сопутствующих заболеваний, но наблюдались «симптомы, похожие на тяжелую форму лихорадки денге». Как подчеркнул минздрав Бразилии, прежде в мировой научной литературе не было зафиксировано случаев смерти от лихорадки Оропуш. Также расследуется еще один предполагаемый случай смерти от лихорадки Оропуш в южном штате Санта-Катарина, передает РИА «Новости».

    Лихорадка Оропуш – тропическая вирусная инфекция, названная в честь реки на Карибах, где впервые обнаружили вирус. В Бразилии впервые выявлена в 1960 году в крови ленивца. В 2024 году в Бразилии зафиксировано свыше 7,2 тыс. случаев этой болезни. Симптомы схожи с лихорадкой денге: боли в мышцах, скованность суставов, головная боль, рвота.

    Инфекция передается через инфицированных комаров. Заболевание обычно развивается без осложнений, с улучшением состояния на третий-четвертый день, передает РБК.


    25 июля 2024, 12:40 • Новости дня
    Американист Дробницкий: Первая речь Байдена после снятия с выборов стала лживым кошмаром
    Американист Дробницкий: Первая речь Байдена после снятия с выборов стала лживым кошмаром
    @ Evan Vucci/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Джо Байден отметил, что стал первым американским президентом в этом столетии, при котором США не была в состоянии войны. Но на деле он войдет в историю как президент, при котором «окончательно все слетело с катушек», сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США выступил со специальным обращением к согражданам.

    «Джо Байден в первой после выхода из предвыборной гонки речи фактически попрощался с большой политикой. Его выступление, по всей видимости, задумывалось как попытка представить президентство политика как историческое и прорывное. Но вместо этого оно получилось ужасным и кошмарно лживым», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Так, в США якобы преступность на исторически низком уровне, граница на замке, инфляция снижается рекордными темпами и производство возвращается в страну. Кроме того, выяснилось, что Байден стал первым американским президентом в этом столетии, при котором страна не была в состоянии войны. А как же рекордные затраты на Украину? Как же авиаудары по Йемену, ситуация на Ближнем Востоке? Очевидно, что правду эта администрация говорить не будет, а она состоит в том, что период Pax Americana начал рушиться», – рассуждает собеседник. 

    По его мнению, Байден войдет в историю как президент, при котором «окончательно все слетело с катушек». «После речи политика стало действительно страшно, потому что не очень понятно, кто руководит этой огромной, вышедшей из-под контроля машиной под названием Соединенные Штаты Америки: кто управляет печатным станком, вооруженными силами, кто контролирует то, что осталось от дипломатии», – указал аналитик.

    Решение Байдена остаться на посту президента до выборов Дробницкий объясняет тем, что тот – «верный солдат партии, который на протяжении всей своей карьеры делал то, что ему говорят». Сейчас в Демпартии, видимо, посчитали лучшим, чтобы Байден не уходил в отставку. «Полагаю, американские чиновники испугались неконтролируемого хаоса. Потому что если бы он сейчас уходил в отставку, то Америке пришлось бы приводить к присяге Харрис, а это вывело бы подковерные игры на новый уровень», – детализировал политолог.

    Кроме того, пришлось бы назначать вице-президента и утверждать его в Конгрессе, добавил спикер. «Американский парламент не смог бы прийти к квалифицированному большинству. Там бы развернулась жуткая драка, которая продолжалась бы до выборов», – уточнил он. И хотя в Демпартии попытались избежать хаоса, это может привести к еще более серьезным последствиям, считает американист.

    «План демократов таков: оставить на полгода на месте блюстителя «живой труп», а в ноябре попытаться докинуть Харрис голосов. Ни к чему хорошему это не приведет. В целом же состояние американской политической системы можно описать как предельно непрозрачную, разъединенную, лживую», – заключил Дробницкий.  

    Ранее президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к согражданам. Речь стала первым публичным мероприятием политика за неделю после его изоляции в связи с обнаружением ковида и неожиданного объявления о решении не бороться за переизбрание. 

    Байден отметил, что, по его мнению, заслуживает второго срока на посту главы государства, но решил поступиться собственными амбициями ради блага американской демократии. «Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки заслуживают второго срока, но ничто, ничто, включая личные амбиции, не может помешать сохранению нашей демократии, поэтому я решил, что лучший путь вперед – передать эстафету новому поколению, это лучший способ объединить наш народ», – сказал он.

    Байден сказал, что уже сделал свой выбор на предстоящем голосовании – это вице-президент Камала Харрис, которую он призвал поддержать как кандидата в президенты. При этом глава Белого дома отказался уходить в отставку, к чему его призывали как республиканцы, так и демократы. Он подчеркнул, что в оставшиеся полгода сосредоточится на своих президентских обязанностях: обеспечении роста экономики, защите прав граждан и так далее.

    Президент заявил, что США также будут продолжать объединять коалицию стран, помогающих Украине, и укреплять НАТО. Также он добавил, что намерен добиться окончания военных действий в секторе Газа и освобождения всех заложников. При этом Байден указал, что он – первый президент США в XXI веке, при котором страна не вовлечена в войну где-либо в мире.

    Напомним, Байден объявил о решении выйти из предвыборной гонки 21 июля. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и сможет ли она составить конкуренцию Дональду Трампу.

    Коментарии (17)
    25 июля 2024, 08:28 • Новости дня
    Украинские радикалы опубликовали видео «момента убийства Фарион»

    Украинские радикалы опубликовали видео якобы момента убийства Ирины Фарион

    Украинские радикалы опубликовали видео «момента убийства Фарион»
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Взявшая на себя ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион неонацистская группировка National-Socialism/White Power (NS/WP, признана террористической и запрещена в России) опубликовала в своих соцсетях видео, на котором якобы есть момент преступления, сообщили украинские СМИ.

    На записи слышны лишь женские крики, а сам момент преступления не виден, пишет «Российская газета».

    Украинское издание «Страна.ua» утверждает, что автомобили в кадре совпадают с теми, что были на месте убийства.

    Между тем неонацисты взяли на себя ответственность за убийство Фарион. По их словам, она разжигала «ненависть по языковому признаку» внутри украинского общества.

    Ранее в правоохранительных органах Украины заявили, что убийство Фарион готовилось не меньше месяца.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто на самом деле мог стоять за этим преступлением.

    Коментарии (24)
    25 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    В Днепре задержали подозреваемого в убийстве Фарион

    Зеленский объявил о поимке подозреваемого в убийстве Фарион

    В Днепре задержали подозреваемого в убийстве Фарион
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские правоохранители задержали в Днепре (Днепропетровске) подозреваемого в убийстве бывшего депутата Рады Ирины Фарион, им оказался 18-летний молодой человек, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

    О задержании подозреваемого доложил глава украинского МВД Игорь Клименко, сказал Зеленский, передает ТАСС.

    Предполагаемым убийцей оказался 18-летний молодой человек.

    Зеленский назвал операцию по задержанию «очень непростой». «Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы», – добавил он. Главе МВД поручено предоставить все детали.

    До этого источник в правоохранительных органах Украины сообщал, что убийство Фарион готовили не менее 30 дней.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто на самом деле мог стоять за этим преступлением.

    Коментарии (26)
    25 июля 2024, 09:19 • Новости дня
    Ударом «Искандера-М» в Харькове уничтожено до 100 боевиков ВСУ
    Ударом «Искандера-М» в Харькове уничтожено до 100 боевиков ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли ракетный удар комплекса «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наемников в промзоне Харькова, уничтожено до 100 боевиков, среди которых было 40 иностранных инструкторов, сообщили в министерстве обороны.

    В ведомстве уточнили, что удар был нанесен по базе иностранных наемников в здании строительной компании «Скорпион» в промзоне Харькова, уничтожено до 100 боевиков, из них 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении командного пункта 63-й механизированной бригады украинской армии в Красном Лимане с более чем 300 FPV-дронами.

    Коментарии (26)
    25 июля 2024, 09:46 • Новости дня
    Банки начали массово блокировать переводы из-за новых правил

    Tекст: Александра Юдина

    Российские банки с 25 июля начали активно блокировать денежные переводы граждан в случае, если система выявляет признаки возможного мошенничества, рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

    Так, согласно новым правилам, направленным на защиту клиентов от финансовых махинаций, изменения могут привести к временным неудобствам для добросовестных пользователей, передает РИА «Новости».

    Белянчикова отметила, что основания для блокировки переводов существенно расширились.

    Уточняется, что банки будут обращать внимание на нехарактерную активность абонента, зафиксированную оператором сотовой связи, длительные телефонные разговоры с неизвестными номерами и большое количество подозрительных SMS-сообщений.

    По словам эксперта, подобные меры позволят снизить количество случаев мошенничества, однако могут привести к увеличению числа заблокированных переводов. Если ваш платеж был приостановлен, необходимо незамедлительно связаться с банком для выяснения причин.

    При этом Белянчикова подчеркнула, что если реквизиты клиента ошибочно попали в базу мошенников, оспорить это решение можно будет только в судебном порядке.

    Коментарии (11)
    25 июля 2024, 18:04 • Новости дня
    Патрушев рассказал о срыве планов НАТО о размещении базы в Азовском море

    Патрушев рассказал о срыве планов НАТО о размещении в Азовском море военно-морской базы

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия сорвала планы НАТО разместить в Азовском море военно-морскую базу, заявил помощник президента России Николай Патрушев, который курирует вопросы национальной морской политики.

    В интервью «Российской газете» он пояснил, что НАТО стремилось обеспечить присутствие своих кораблей в портах Азовского моря, пытаясь тем самым компенсировать провал планов по созданию военно-морской базы альянса в Севастополе.

    Также Патрушев отметил, что страны НАТО под ширмой обеспечения безопасности в Черном море наводнили его оружием, что представляет опасность как для России, так и для других государств региона.

    По словам помощника президента, «беспорядочное минирование прибрежной акватории подконтрольными Западу украинскими военно-морскими силами приводит к самопроизвольному дрейфу морских мин, что все чаще угрожает гражданским судам».

    Напомним, министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море.

    Коментарии (3)
    25 июля 2024, 14:50 • Новости дня
    Аргентина отказалась участвовать в санкциях против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Аргентина не участвует в антироссийских санкциях и не видит проблем для переговоров с Москвой, сообщил посол республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.

    По его словам, Аргентина не участвует в санкциях против России, но при этом выступает за украинскую позицию и поддерживает Украину, передает ТАСС.

    Виейра отметил, что не видит проблем для переговоров Москвы и Буэнос-Айреса «на различных уровнях».

    Ранее аргентинский лидер Хавьер Милей решил приехать на «саммит мира» по Украине.

    Коментарии (5)
    25 июля 2024, 21:28 • Новости дня
    Трамп напомнил Зеленскому, что Россия победила Гитлера и Наполеона

    Трамп объяснил Зеленскому необходимость завершения конфликта

    Трамп напомнил Зеленскому, что Россия победила Гитлера и Наполеона
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал о своем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором объяснил украинской стороне необходимость завершения конфликта с Россией.

    В эфире телеканала Fox News он рассказал, что в разговоре с Зеленским назвал Россию «военной машиной». Также он напомнил украинскому лидеру, что Россия победила Гитлера и Наполеона.

    «И я сказал, что у русских миллионы мин и тысячи армейских танков. Я сказал, что мы должны закончить эту войну. Много русских было убито, но и много украинцев было убито тоже. Это полный беспорядок. Этого не должно было случиться», – сказал Трамп.

    Он также выразил уверенность, что нынешний президент США Джо Байден «не должен был допустить этого, это было легко остановить». Трамп считает, что конфликт стал реальностью по двум причинам: высокие цены на нефть и вывод войск США из Афганистана.

    «Президент Путин никогда бы этого не сделал, никогда, по двум причинам. Номер один – цены на нефть были низкими. Я поддерживал их на низком уровне. Я поддерживал низкие цены на бензин. Как только пришло новое правительство, нефть подорожала почти на 100 долларов за баррель, что вдвое больше, чем должно быть. И внезапно у России появились огромные суммы денег, которых у них не было. И еще я думаю, что одна из причин, по которой Путин пошел на это, заключается в том, что он увидел Афганистан, как мы вышли из него», – сказал Трамп.

    Напомним, Трамп на митинге сторонников Республиканской партии в штате Мичиган заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации.

    Коментарии (27)
    25 июля 2024, 11:22 • Новости дня
    NYT: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры

    New York Times: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры

    NYT: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Несмотря на санкции, с начала обострения ситуации на Украине Россия получила чипы для боевой электроники американского производства почти на 4 млрд долларов, пишет The New York Times.

    Так, одним из важных чипов в российских ракетах оказалась программируемая пользователем вентильная матрица, или FPGA, производимая такими американскими компаниями, как Advanced Micro Devices и Intel. Подобный чип используется в пожарной сигнализации, интернет-модемах, ракетах и беспилотных летательных аппаратах для молниеносной обработки данных, передает The New York Times.

    Издание отмечает, что многие чипы были закуплены через группу подставных компаний в Гонконге.

    Ссылаясь на данные российской таможни, NYT уверяет, что Россия импортировала товаров на сумму более 390 млн долларов, что является только частью «усилий Москвы по обходу санкций».

    Издание подчеркивает, что еще в 2020 году Кремль предпринял попытку наладить производство чипов внутри страны, однако вместо этого Москва «наладила отношения с крупными производителями чипов в США.

    New York Times указывает, что Россия «быстро переориентировала цепочки поставок», начав с поиска дружественных стран и портов, готовых обслуживать ее суда.

    Тогда у России появились возможности закупать чипы через Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. Главным поставщиком микросхем в Россию стал Китай – согласно данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, 29% всех полупроводниковых приборов поставляются через эту страну.

    В частности, в центральном китайском городе Чэнду располагается производящая чипы для беспилотных летательных аппаратов Shahed и Lancet компания Texas Instruments.

    Еще один американский производитель микросхем Micron Technology производит чипы в Сиане.

    При этом New York Times отправила запросы указанным компаниям с просьбой разъяснить ситуацию, на что получила ответ о «полном соблюдении требований экспортного контроля США».

    Как заметила старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (аналитический центр в Вашингтоне) Эмили Килкриз, в первые несколько недель российской спецоперации было ожидание «сокрушительных мер», однако в США «явно недооценили трудности, с которыми пришлось столкнуться в обеспечении соблюдения законодательства на таком рынке».

    Ранее в США объявили о санкциях, которые предусматривают запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, произведенных в третьих странах, но при помощи американских технологий.

    Экономист Иван Лизан пояснил газете ВЗГЛЯД, что США не смогут ограничить Китай в сфере поставок полупроводниковых чипов в Россию – в случае принятия данных ограничений импорт станет теневым.

    Коментарии (10)
    25 июля 2024, 18:59 • Новости дня
    Небензя посоветовал Зеленскому поторопиться с переговорами
    Небензя посоветовал Зеленскому поторопиться с переговорами
    @ MFA Russia Source/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва считает дипломатический путь предпочтительным для урегулирования украинского конфликта, поэтому готовность Киева к переговорам вписывается в позицию России в этом вопросе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    «Сразу отмечу, что озвучиваемая киевским режимом готовность к переговорам как таковая вписывается в нашу позицию, что дипломатический путь является предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине», – сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Небензя подчеркнул, что российская сторона, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от переговоров. Если президент Украины Владимир Зеленский действительно готов к диалогу с Москвой, то у него есть озвученные президентом России Владимиром Путиным предложения.

    «Советуем ему поторопиться. Ничего лучше Украина уже точно не получит», – сказал дипломат. Он также добавил, что Россия ни под каким предлогом не согласится на предварительное прекращение огня.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона допускает разные варианты переговоров по украинскому вопросу, несмотря на нелегитимность Владимира Зеленского в качестве главы украинского государства.

    Коментарии (35)
    25 июля 2024, 13:52 • Новости дня
    Лавров пообещал подарить главе МИД Индонезии такую же брошь, как у Захаровой
    Лавров пообещал подарить главе МИД Индонезии такую же брошь, как у Захаровой
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал главе МИД Индонезии Ретно Марсуди прислать из Москвы такую же брошь, как у официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

    Брошь из лепестков черного цветка из атласа с мерцающей сердцевиной привлекла внимание Марсуди во время переговоров на полях СМИД АСЕАН в Лаосе. Украшение было прикреплено к белоснежной рубашке Захаровой, передает ТАСС.

    Лавров по русскому обычаю предложил тут же подарить главе МИД Индонезии, но брошь была пришита к одежде Захаровой, тогда он пообещал прислать копию из России.

    Ранее Лавров и второй министр иностранных дел Брунея Эриван Юсоф пошутили про контроль женщин над мужчинами в Лаосе.

    Коментарии (32)
    25 июля 2024, 12:13 • Новости дня
    Подозреваемый в подрыве машины в Москве Серебряков действовал в составе группы
    Подозреваемый в подрыве машины в Москве Серебряков действовал в составе группы
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемый в подрыве машины в столице Евгений Серебряков действовал в составе группы, заявил источник в правоохранительных органах.

    У следствия есть основания полагать, что подозреваемый действовал в составе преступной группы, в этой группе были распределены роли, сказал собеседник ТАСС.

    Серебряков был исполнителем, принимаются меры для установления заказчика и организатора преступления.

    В среду при взрыве автомобиля в Москве пострадал участник СВО и его супруга. МВД уточнило, что в действие было приведено взрывное устройство. Подозреваемого Евгения Серебрякова задержали в Турции, куда он въехал как турист.

    Коментарии (11)
    25 июля 2024, 20:41 • Новости дня
    СМИ рассказали о «рассыпавшейся» бригаде ВСУ у села Прогресс

    Forbes: Неудачи ВСУ в районе села Прогресс вызваны проблемами с командованием

    СМИ рассказали о «рассыпавшейся» бригаде ВСУ у села Прогресс
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская бригада, которая принимала участие в боевых действиях у села Прогресс в Донецкой народной республике (ДНР), потерпела поражение из-за проблем с командованием, написал обозреватель Дэвид Экс в статье для американского журнала Forbes.

    По его словам, в материале говорится о 31-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает «Lenta.Ru».

    «Больше всего беспокоят обстоятельства, приведшие к этому поражению. Похоже, что бригада просто «рассыпалась» на фоне общих проблем с командованием и управлением», – подчеркнул автор публикации.

    Ранее сообщалось, что российская группировка «Центр» поразила формирования 151-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» у Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово в ДНР.

    Коментарии (3)
    25 июля 2024, 12:57 • Новости дня
    Кремль поинтересовался, есть ли у Украины разрешение кураторов на переговоры с Россией
    Кремль поинтересовался, есть ли у Украины разрешение кураторов на переговоры с Россией
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия открыта для переговоров, но нужно понять, насколько готова к ним Украина, есть ли на это разрешение ее кураторов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

     «Россия в целом открыта для переговорного процесса, но сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько она имеет разрешение на это от своих кураторов», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, пока звучат не совсем понятные различные заявления от украинских властей.

    Песков отметил, что кроме общей проблемы с легитимностью Владимира Зеленского, на Украине запрещены какие-либо контакты и переговоры с российской стороной, поэтому нужны разъяснения.

    Ранее Песков заявил, что Москва надеется получить разъяснения по поводу заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

    Также Песков заявил, что цели России безальтернативны, она добьется их путем СВО или путем переговоров.

    Коментарии (11)
    25 июля 2024, 20:32 • Новости дня
    Раненый российский военный ампутировал себе руку, чтобы выжить
    Раненый российский военный ампутировал себе руку, чтобы выжить
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, в условиях отсутствия медицинской помощи принял отчаянное решение самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови и спасти свою жизнь, сообщили СМИ.

    Как пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе», разведчик, подорвавшись на противопехотной мине, получил тяжелые ранения. По словам очевидцев, после взрыва он упал и задел еще одну мину, в результате чего его рука оказалась практически оторвана, передает Газета.Ru.

    Когда пришли его сослуживцы, он попросил ампутировать наполовину оторванную руку, но они отказались. Тогда военный принял отважное решение, и с помощью ножниц из аптечки он самостоятельно ампутировал поврежденную конечность, чтобы предотвратить развитие гангрены и сохранить жизнь.

    Благодаря своей силе воли и упорству, раненый боец добрался до медиков, которые оказали ему первую помощь и эвакуировали в полевой госпиталь. Несмотря на тяжелые ранения, жизнь военного удалось спасти.

    Ранее сообщалось, что житель Кировской области, участвующий в СВО на Украине, в одиночку смог развернуть полевой госпиталь и спасти жизни 80 раненых бойцов.

    Коментарии (15)
    Главное
    Патрушев рассказал о срыве планов НАТО о размещении базы в Азовском море
    РПЦ отстранила митрополита Илариона от управления епархией в Будапеште
    Лавров пообещал подарить главе МИД Индонезии такую же брошь, как у Захаровой
    ФХР расторгла договор с КХЛ на проведение чемпионата России
    ОКР намерен изучить способы защиты российских спортсменов после решения по Валиевой
    Эксперт рассказал, зачем мясо перед продажей накачивают водой
    Минтруд назвал продолжительность новогодних каникул

    Россия смогла себя накормить и снизить бедность

    Впервые с 2004 года доля самых бедных россиян, кому не хватает на еду, оказалась нулевой. Таковы данные Росстата. Получается, что у всех российских семей стало хватать денег на еду. Как России удалось добиться такого успеха? И почему это все-таки не означает полной победы над бедностью? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа предает своих ради интересов киевского режима

    «Это атака на весь Евросоюз». Такими словами политологи описывают то, что в Киеве называют «местью» Будапешту – блокировку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. Чем закончится это противостояние и кто на самом деле за ним стоит? Подробности

    Перейти в раздел

    «Длинный кулак» России разносит особо важные цели противника

    В последнее время в сводках Минобороны все чаще фигурируют сообщения о поражении с помощью ОТРК «Искандер» различных целей на территории противника – от логистических узлов и скоплений живой силы до пунктов управления и эшелонов с техникой. Почему именно «Искандер» стал одним из ключевых ударных средств ВС России и при чем тут растущие возможности российской разведки? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Украина подлизывается к Китаю

    Визит главы МИД Украины в Китай запомнился заявлениями киевского режима о готовности к переговорам с Россией. Почему эти заявления были сделаны именно в КНР, к чему Украина пытается склонить Китай и насколько успешно – и что означают эти заявления для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............