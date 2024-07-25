Генпрокурор потребовал выявлять по цифровому следу всех участников киберпреступлений

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, эффективность противодействия киберпреступности зависит от развития принципиально новой системы криминалистического учета и идентификации на основе электронно-цифрового следа, а ключевым элементом здесь является аккумулирование данных о фактах преступных посягательств и обмена информацией в электронном виде, передает ТАСС.

Краснов добавил, что при расследовании преступлений, совершенных в Сети, необходимым условием является полнота фиксации данных обо всех эпизодах противоправной деятельности и их тщательный анализ. По его словам, до направления уголовного дела в суд прокуроры должны убедиться, что алгоритм соблюден, органом расследования приняты все меры для выявления всех эпизодов преступной деятельности и привлечения к ответственности как организаторов и исполнителей преступных схем.

«На это прокуроры мною ориентированы», – добавил генпрокурор.

Ранее Краснов заявил, что киберпреступления, включая телефонные и онлайн-мошенничества, достигли трети среди всех преступлений, регистрируемых в России.