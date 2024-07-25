Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.0 комментариев
Генпрокурор потребовал выявлять по цифровому следу всех участников киберпреступлений
Генпрокурор Игорь Краснов, выступая с докладом на проходящем в Бишкеке заседании генпрокуроров государств – членов ШОС поставил перед прокурорами задачу добиваться от правоохранителей максимальной отработки цифровых следов для выявления всех участников киберпреступлений.
По его словам, эффективность противодействия киберпреступности зависит от развития принципиально новой системы криминалистического учета и идентификации на основе электронно-цифрового следа, а ключевым элементом здесь является аккумулирование данных о фактах преступных посягательств и обмена информацией в электронном виде, передает ТАСС.
Краснов добавил, что при расследовании преступлений, совершенных в Сети, необходимым условием является полнота фиксации данных обо всех эпизодах противоправной деятельности и их тщательный анализ. По его словам, до направления уголовного дела в суд прокуроры должны убедиться, что алгоритм соблюден, органом расследования приняты все меры для выявления всех эпизодов преступной деятельности и привлечения к ответственности как организаторов и исполнителей преступных схем.
«На это прокуроры мною ориентированы», – добавил генпрокурор.
Ранее Краснов заявил, что киберпреступления, включая телефонные и онлайн-мошенничества, достигли трети среди всех преступлений, регистрируемых в России.