Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
Краснов: Киберпреступления составляют уже треть всех преступлений в стране
Киберпреступления, включая телефонные и онлайн-мошенничества, достигли трети среди всех преступлений, регистрируемых в России, сообщил генпрокурор Игорь Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры России по итогам работы за 2023 год. При этом, раскрывается лишь четверть из этих преступлений, а размер возмещенного ущерба критически мал.
По его словам, снова зафиксирован рост киберпреступлений, а их доля в общем количестве криминальных деяний впервые достигла 35%, передает ТАСС.
Краснов добавил, что раскрывается лишь четверть из них, а размер возмещенного ущерба критически мал и даже по направленным в суд делам он не превышает трети».
Генпрокурор отметил, что преступники выбирают жертв из уязвимых слоев общества, пользуясь их доверчивостью, отнимают порой последние деньги.
Он потребовал от прокуроров во взаимодействии со всеми заинтересованными ведомствами активизировать работу по пресечению таких преступлений и уделить «особое внимание борьбе с использованием специальных технических устройств для мошеннических действий, например, массового обзвона граждан».
А также совместно с банками, операторами мобильной связи и провайдерами «приложить максимальные усилия по информированию людей об угрозах в цифровой среде».
Напомним, в 2021 году генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации заявил, что главными преступниками в России в скором времени станут кибермошенники, если не остановить рост числа подобных деяний.