Краснов: Киберпреступления составляют уже треть всех преступлений в стране

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, снова зафиксирован рост киберпреступлений, а их доля в общем количестве криминальных деяний впервые достигла 35%, передает ТАСС.

Краснов добавил, что раскрывается лишь четверть из них, а размер возмещенного ущерба критически мал и даже по направленным в суд делам он не превышает трети».

Генпрокурор отметил, что преступники выбирают жертв из уязвимых слоев общества, пользуясь их доверчивостью, отнимают порой последние деньги.

Он потребовал от прокуроров во взаимодействии со всеми заинтересованными ведомствами активизировать работу по пресечению таких преступлений и уделить «особое внимание борьбе с использованием специальных технических устройств для мошеннических действий, например, массового обзвона граждан».

А также совместно с банками, операторами мобильной связи и провайдерами «приложить максимальные усилия по информированию людей об угрозах в цифровой среде».

Напомним, в 2021 году генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации заявил, что главными преступниками в России в скором времени станут кибермошенники, если не остановить рост числа подобных деяний.