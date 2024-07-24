Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.3 комментария
СК потребовал ареста подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Следственный комитет (СК) затребовал заочного заключения под стражу для подозреваемого в подрыве машины в столице Евгения Серебрякова, сообщил Замоскворецкий суд.
В инстанцию поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста для Серебрякова, передает ТАСС.
Источник в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о подозреваемом в подрыве автомобиля в Москве.
В среду при взрыве автомобиля в Москве пострадал участник СВО и его жена. В МВД пояснили, что сдетонировало взрывное устройство. Подозреваемого задержали в Турции, МВД страны заявило, что его зовут Евгений Серебряков.
Источник пояснил, что он въехал на турецкую территорию как турист и был там задержан.