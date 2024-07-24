Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.3 комментария
Устроивший взрыв в Москве въехал в Турцию как турист
Источник: Устроивший взрыв в Москве въехал в Турцию как турист
Вероятный виновник взрыва автомобиля в российской столице прибыл на турецкую территорию как турист, он не значился как разыскиваемый Интерполом на момент въезда, сообщил источник в турецком МВД.
Подозреваемый прибыл в Турцию сразу же после совершения преступления, он не числился среди разыскиваемых, представляющих угрозу, потому въехал в страну как турист, сказал собеседник, передает РИА «Новости».
Напомним, подозреваемого Евгения Серебрякова задержали в турецком городе Бодруме.
В среду при взрыве автомобиля в Москве пострадал участник СВО и его жена. В МВД пояснили, что сдетонировало взрывное устройство.