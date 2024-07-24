Пахмутова оценила законопроект о бесплатной трансляции военных песен в День Победы

Tекст: Ольга Иванова

«Чтобы жива была память о героях, о погибших, чтобы потомки Победы не забывали, какой ценой она досталась. Ужасы той войны авторы этих песен пережили лично, кто-то в тылу, а кто-то на фронте. Поэтому, наверное, и слова, и музыка и проникают так глубоко в душу – до дрожи, до слез», – сказала она.

Композитор добавила, что «эти песни, конечно же, народные, в них наша общая боль и наша общая гордость. Писали их, не думая ни о каких деньгах. Авторское право защищает композиторов, поэтов, дает им возможность жить благодаря своему творчеству – и это правильно, но из любого правила есть исключения».

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о транслировании и исполнении музыкальных и иных произведений без оплаты авторского вознаграждения в День Победы и другие памятные даты, приуроченные к Великой Отечественной войне.