Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.3 комментария
Пахмутова оценила законопроект о бесплатной трансляции военных песен в День Победы
Законопроект о бесплатном транслировании военных песен в День Победы является правильным, поскольку есть такие дни в году, когда песни о войне должны звучать как можно громче и чаще, считает композитор Александра Пахмутова.
«Чтобы жива была память о героях, о погибших, чтобы потомки Победы не забывали, какой ценой она досталась. Ужасы той войны авторы этих песен пережили лично, кто-то в тылу, а кто-то на фронте. Поэтому, наверное, и слова, и музыка и проникают так глубоко в душу – до дрожи, до слез», – сказала она.
Композитор добавила, что «эти песни, конечно же, народные, в них наша общая боль и наша общая гордость. Писали их, не думая ни о каких деньгах. Авторское право защищает композиторов, поэтов, дает им возможность жить благодаря своему творчеству – и это правильно, но из любого правила есть исключения».
Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о транслировании и исполнении музыкальных и иных произведений без оплаты авторского вознаграждения в День Победы и другие памятные даты, приуроченные к Великой Отечественной войне.