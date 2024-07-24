В Словакии пригрозили Украине ответными мерами на остановку транзита нефти

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    «Ухилянты» создали новую отрасль экономики Украины
    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией
    В Москве переименовали площадь Европы
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    Установлен подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы
    Нанесен удар по расположению «Кракена» и «Айдара» под Харьковом
    Рар: Брюссель в конфликте Венгрии и Украины займет сторону Киева
    Словакия пригрозила Украине ответными мерами на остановку транзита нефти
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    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков До мирных переговоров по Украине осталось два шага

    Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.

    2 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

    Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь Запада перестает быть путем прогресса

    Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.

    2 комментария
    24 июля 2024, 15:21 • Новости дня

    В Словакии пригрозили Украине ответными мерами на остановку транзита нефти

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Словацкой стороне придется принять ответные меры, если киевский режим не решит вопрос с транзитом российской нефти, заявил президент страны Петер Пеллегрини.

    «Если ситуация не улучшится, нам придется реагировать», – заявил Пеллегрини, передает RT со ссылкой на газету Dennik N. Он добавил, что Словакия не заслуживает такого отношения со стороны Украины.

    Глава словацкого Минобороны Роберт Калиняк назвал действия украинского руководства безответственными.

    Немецкий политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Украина использует энергетику как оружие. Газета ВЗГЛЯД изучала, как Словакия и Венгрия смогут принудить Украину к исполнению своих обязательств.

    23 июля 2024, 19:17 • Новости дня
    Зеленский заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта с Россией
    Зеленский заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

    «Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», – сказал глава Украины, передает ТАСС.

    По мнению Зеленского, визит Паролина на Украину является «сильным сигналом со стороны Ватикана».

    Ранее Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

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    24 июля 2024, 11:33 • Новости дня
    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

    Глава МИД Украины Кулеба заявил главе МИД Китая о готовности Киева к переговорам с Москвой

    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой, рассказала спикер внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.

    По ее словам, Украина желает участвовать в диалоге с Россией, в данный момент ведется подготовка, передает ТАСС.

    «Переговоры должны быть рациональными и содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира», – подчеркнула Мао Нин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинцы постепенно смиряются с поражением в конфликте с Россией.

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    24 июля 2024, 11:27 • Новости дня
    Прилепин: У Киева есть планы по ликвидации внушительного списка «врагов Украины»
    Прилепин: У Киева есть планы по ликвидации внушительного списка «врагов Украины»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевские власти располагают действующими планами по ликвидации весьма внушительного списка «врагов Украины», заявил подполковник Росгвардии, писатель Захар Прилепин, комментируя подрыв машины российского офицера в Москве.

    По его словам, в Москве в 06.30 мск подорвали «Тойоту» с офицером Минобороны, он и его жена в тяжелом положении.

    «Общался тут со знающими людьми, они сказали, что у Киева действующие планы по ликвидации весьма внушительного списка «врагов Украины». Включая автора этих строк», – написал он в своем Telegram-канале, подчеркнув, что «никакие там возможные мирные переговоры власти Украины не волнуют».

    Ранее МИД России передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России.

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    24 июля 2024, 12:53 • Новости дня
    В Харькове прогремели сильные взрывы
    В Харькове прогремели сильные взрывы
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов.

    По его словам, звуки мощных взрывов прозвучали в Харькове, передает ТАСС.

    Ранее был нанесен удар по расположению «Кракена» и «Айдара» под Харьковом.

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    24 июля 2024, 12:26 • Новости дня
    Рар: Брюссель в конфликте Венгрии и Украины займет сторону Киева

    Политолог Рар: Киеву сойдет с рук использование энергетики в качестве оружия

    Рар: Брюссель в конфликте Венгрии и Украины займет сторону Киева
    @ Omar Havana/AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина использует энергетику как оружие, а ведь в этом Брюссель раньше обвинял Россию. Но Киеву, видимо, это сойдет с рук, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в офисе Зеленского назвали остановку транзита нефти через Украину «местью» Будапешту. Между тем в Венгрии пригрозили продолжить блокировку помощи Киеву из фонда мира ЕС.

    «Отрезание юго-восточных стран Европы от поставок нефти – это атака на весь Евросоюз. По правилам, Брюссель должен сразу поставить Украину на место. Однако в ЕС оказались такие страны, как Польша и Румыния, которые готовы обменять «пророссийских» венгров и словаков на украинцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что Будапешт и Братислава обвинили Киев в нарушении соглашения об ассоциации с ЕС из-за ограничения транзита нефти. «Ведь нельзя так препятствовать поставкам энергетических ресурсов. Посмотрим, что в защиту Венгрии и Словакии скажет Евросоюз», – отметил собеседник. Как считает Рар, Брюссель встанет на сторону Киева. 

    «В Евросоюзе готовы классифицировать поведение Украины как правильное. Согласно информации из кругов ЕС, действия украинской стороны рассматриваются как «законные», поскольку Киев исходит якобы из «вопросов безопасности». При этом в данном случае венграм просто некуда деваться – не пойдут же они в ЕАЭС», – уточнил политолог.

    «Между тем Украина играет в ва-банк. Страна фактически начинает дисциплинировать Евросоюз и командовать организацией. Причем Киев использует энергетику как оружие, а ведь в этом Брюссель раньше обвинял Россию. Но украинской стороне, видимо, это сойдет с рук», – заключил Рар.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал остановку транзита нефти через Украину «местью» Будапешту. По его словам, поведение венгерских властей принесло вред украинцам, и ответ со стороны Киева был закономерен.

    «Ну странно было бы, чтобы Венгрия создавала нам определенные проблемы, а то, что касается самой Венгрии, было бы только в положительном контексте. К сожалению, война – это война, и она приносит негативные последствия для стран, которые смотрят на войну не так, как остальной ЕС», – сказал Подоляк.

    Между тем сама Венгрия пригрозила, что не одобрит выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти. «Как бы это выглядело, если бы мы согласились выплатить 6,5 млрд евро, в то время как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?» – задался вопросом глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Он отметил, что Венгрия и Словакия пригрозили Украине судом в ЕС из-за нарушения соглашения об ассоциации. «Потому что в соглашении об ассоциации между Европейским союзом и Украиной указано, что Украина не может прерывать транзит энергоносителей через Украину в страны – члены ЕС ни полностью, ни частично», – пояснил министр.

    Напомним, Украина остановила поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, хотя они еще в 2022 году отвоевали у ЕК право на импорт нефти из России. Страны связывают это с расширением украинских санкций против российских компаний. В Кремле решение Киева назвали «политическим».

    После блокировки украинской стороной транзита нефти Венгрия и Словакия запросили консультации с Украиной при посредничестве Еврокомиссии. Сийярто сообщил, что обсуждал проблему с Дмитрием Кулебой. «По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда», – добавил министр.

    Венгрия считает решение Киева об остановке транзита враждебным, особенно с учетом импорта Украиной электроэнергии из Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие инструменты есть в распоряжении Будапешта и Братиславы для принуждения Украины к выполнению своих обязательств.

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    24 июля 2024, 12:43 • Новости дня
    Захарова объяснила, почему Зеленский захотел поговорить с Трампом

    Спикер МИД Захарова объяснила, почему Зеленский решил поговорить с Трампом

    Захарова объяснила, почему Зеленский захотел поговорить с Трампом
    @ Chris Kleponis /CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом из-за страха потерять привязку к власти в Киеве, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, «карманный диктатор» (Зеленский) решил позвонить Трампу после покушения на последнего для того, чтобы навсегда остаться в украинской власти, передает ТАСС.

    «Никаких этических сдерживающих моментов», – заверила она.

    Также дипломат напомнила о словах экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что Зеленский «выиграл» власть в Киеве в обмен на жизни простых украинцев.

    Кроме того, Захарова назвала скудными итоги участия Зеленского «со своей фирменной протянутой рукой» в четвертом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Великобритании.

    «Итоги этой абсолютно бесполезной сходки для самой Украины весьма скудные», – заключила она.

    Напомним, Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, какой новый рычаг давления на Зеленского появился у Трампа.

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    24 июля 2024, 14:27 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки до 700 военных в зоне действия Южной группировки войск России
    ВСУ потеряли за сутки до 700 военных в зоне действия Южной группировки войск России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные за последние 24 часа в зоне ответственности Южной группировки потеряли до 700 человек, сообщило Министерство обороны.

    Группировка продолжила занимать более выгодные рубежи и позиции и поразила живую силу и технику 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 114-й и 122-й бригад теробороны у Часова Яра, Верхнекаменского и Красного в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 700 человек, БТР, две боевые бронированные машины, две британские гаубицы FH-70, американские гаубицы М198, М777, САУ «Гвоздика», британскую гаубицу L-119. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» поразила формирования 151-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» у Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово в ДНР. Также отражена контратака украинских штурмовиков 53-й механизированной бригады.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли свыше 395 человек, БТР, гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-30 и три склада боеприпасов.

    Группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны. Украинская сторона в зоне ее действий потеряла до 120 человек, две гаубицы М777, две гаубицы М198 и склад боеприпасов.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 121-й и 124-й бригад теробороны у Садового, Антоновки и Золотой Балки в Херсонской области. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 100 человек, гаубицу М777, орудие Д-20 и склад боеприпасов.

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    24 июля 2024, 14:42 • Новости дня
    Удар «Искандеров» по 300 дронам ВСУ запечатлели на видео
    Удар «Искандеров» по 300 дронам ВСУ запечатлели на видео
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командный пункт 63-й механизированной бригады украинской армии в Красном Лимане с более чем 300 FPV-дронами уничтожен ударом расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», видео удара опубликовало Минобороны.

    Уничтожены оперативный состав, две командно-штабные машины пункта управления беспилотниками, 10 дронов самолетного типа, свыше 300 FPV-дронов, антенно-мачтовое устройство, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также уничтожено три единицы автомобильной техники повышенной проходимости.


    Ранее удар «Искандеров» по лагерю иностранных наемников в Харьковской области уничтожил около 50 инструкторов западных стран.

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    23 июля 2024, 20:43 • Новости дня
    СБУ задержала помогавшего украинцам избежать мобилизации экс-телеведущего

    СБУ задержала помогавшего военнообязанным избежать мобилизации в ВСУ экс-телеведущего Жана Новосельцева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух подозреваемых в организации противодействия мобилизации, один из задержанных, по данным украинских СМИ, бывший телеведущий Жан Новосельцев.

    Как сообщается в Telegram-канале СБУ, по данным следствия, задержанные призывали к «вооруженному сопротивлению» военкомам, помогая таким образом мужчинам призывного возраста избежать мобилизации, и распространяли в соцсетях ложную информацию о ВСУ, передает РИА «Новости».

    Им инкриминируется статья «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований», которая предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

    Ранее сообщалось о росте на Украине спроса на нелегальное пересечение границы.

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    24 июля 2024, 09:11 • Новости дня
    Жители «донецкого Нью-Йорка» рассказали, что ВСУ отбирали детей у родителей

    Tекст: Александра Юдина

    В подконтрольном ВСУ поселке Новгородское (до 2021 года известен как «донецкий Нью-Йорк») украинские власти в сотрудничестве с организацией «Белый ангел» забирали детей у родителей под предлогом эвакуации, сообщил эвакуированный из поселка местный житель.

    Близкие детей опасаются, что их могли отдать на органы или педофилам, передает РИА «Новости».

    «В поселке семья была, мать умерла. К детям приехали, забрали их, а позднее сообщили, что они находятся у тети в Киеве. Туда звонили, тетя подтвердила, что дети у нее, но пообщаться с ними не дали. Соседи хотели узнать их голоса, но им не позволили», – рассказал местный житель.

    По его словам, люди боялись за детей, поэтому старались их прятать.

    Ранее ВСУ совершили атаку на детскую площадку Шебекино, было ранено пятеро детей.

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    24 июля 2024, 10:42 • Новости дня
    В МИД объяснили слова Зеленского об окончании СВО электоральными циклами в США

    Спикер МИД Захарова объяснила слова Зеленского об окончании СВО электоральными циклами в США

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления Владимира Зеленского о скором завершении украинского кризиса связаны с электоральными циклами в Соединенных Штатах, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    «Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов, посылает Банковая, в этом контексте это нужно рассматривать», – передает радио Sputnik ее слова.

    Также Захарова добавила, что не стоит «рассчитывать на искренность» Зеленского.

    Напомним, Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

    До этого Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

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    24 июля 2024, 15:07 • Новости дня
    Сырский заявил о невозможности использования F-16 вблизи линии фронта

    Сырский: F-16 не смогут подлетать к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми

    Сырский заявил о невозможности использования F-16 вблизи линии фронта
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребители F-16, даже если поступят в ВСУ, не смогут использоваться вблизи линии фронта, заявил украинский главком генерал-полковник Александр Сырский.

    По словам Сырского, F-16 не смогут подобраться к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми, передает РБК.

    При этом они позволят Украине укрепить противовоздушную оборону, повысить эффективность борьбы с российскими крылатыми ракетами и дадут возможность поражать наземные цели, заявил главком ВСУ в интервью The Guardian.

    Он также отметил, что Россия имеет превосходную авиацию и очень сильную ПВО, из-за чего украинская армия вынуждена все чаще прибегать к использованию более дешевых беспилотников и наземных дронов.

    Ранее на Украине заявили о договоренности с Польшей о поставках F-16.

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    24 июля 2024, 12:31 • Новости дня
    Сырский признал преимущество России в технике и снабжении в два-три раза

    Сырский признал, что Россия обладает преимуществом в технике и снабжении в два-три раза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы имеют преимущество в военной технике, артиллерии и снабжении в два-три раза в сравнении с Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, у России значительное преимущество в силах и ресурсах, а в технике соотношение сил составляет 1:2 или 1:3 в пользу российских войск, передает ТАСС.

    По информации Сырского, количество танков у ВС России с 2022 года выросло вдвое, артиллерийских систем – втрое. Сырский добавил, что Россия имеет превосходство в авиации и очень сильную ПВО, из-за чего украинские войска все чаще используют беспилотники.

    Сырский рассказал также, что ситуация была «очень сложной», российская сторона атакует украинские «позиции по многим направлениям», а выход из этой ситуации в первую очередь зависит от украинских солдат.

    Ранее Сырский сообщил о тотальном дефиците зенитных ракет малой дальности у ВСУ.

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    24 июля 2024, 08:55 • Новости дня
    Мировые цены на нефть начали умеренно расти после трех дней снижения

    Мировые цены на нефть начали немного повышаться после трехдневного снижения на фоне выхода данных об уменьшении коммерческих запасов сырья в США.

    Цена сентябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.07 росла на 0,23% – до 81,2 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,27, до 77,17 доллара.

    Ранее обе марки три торговые сессии подряд дешевели. Так, Brent потеряла 4,82% стоимости, а WTI – 7,08%, передает РИА «Новости».

    «Рынок умерил оптимизм, связанный с летним ростом спроса», – цитирует Bloomberg основателя Vanda Insights в Сингапуре Вандану Хари.

    В ночь на среду Американский институт нефти сообщил, что коммерческие запасы в стране за неделю, завершившуюся 19 июля, сократились на 3,9 млн баррелей, сильнее ожиданий аналитиков. Эксперты ждут позднее в среду еженедельной статистики Минэнерго США по запасам нефти.

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    24 июля 2024, 11:09 • Новости дня
    Китай пообещал продолжать предоставлять гуманитарную помощь Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД КНР Ван И сказал украинскому коллеге Дмитрию Кулебе в ходе встречи в Гуанчжоу, что Китай продолжит помогать Украине гуманитарной помощью. О содержании встречи министров на брифинге рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин.

    Министр иностранных дел КНР Ван И проводит встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Гуанчжоу.

    Как приводит слова Ван И официальный представитель ведомства, Китай обеспокоен гуманитарной ситуацией на Украине и продолжит оказывать ей гуманитарную помощь, передает ТАСС.

    Он добавил, что Китай выражает готовность увеличить импорт продовольствия с Украины.

    Ван И отметил, что Китай продолжит расширять импорт продовольствия с Украины и совместно с ней поддерживать бесперебойность логистических каналов и международную продовольственную безопасность.

    Он добавил также, что Китай считает, что урегулирование всех конфликтов должно вернуться за стол переговоров, а урегулирование всех споров всегда должно достигаться по политическим каналам. Ван И указал, что украинский кризис продолжается уже третий год, а конфликт все еще длится, риск его распространения возрастает. Он отметил, что Китай всегда был твердо привержен продвижению политического урегулирования.

    Ранее Китай в ходе визита Кулебы решил посодействовать урегулированию проблемы Украины.

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    • Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков
      До мирных переговоров по Украине осталось два шага

      Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.

      2 комментария
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

      Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Путь Запада перестает быть путем прогресса

      Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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